Бигль
Бигль
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:27

Бигль — любимец детей и взрослых, но одна черта способна измотать семью

Бигль: стандарт породы, характер и болезни, к которым склонны собаки

Завоевать внимание биглю удаётся с первых минут — встретить его и не улыбнуться практически невозможно. Это одна из самых популярных пород среднего размера в Бразилии, и неслучайно: игривый, дружелюбный и обаятельный, бигль легко становится любимцем семьи или лучшим другом для человека, живущего один.

Но за этим жизнерадостным образом скрывается характер, полный энергии и упрямства. И если не уделить собаке должного внимания, милый питомец способен превратиться в настоящего непоседу.

Истоки и признание породы

Родина бигля — Англия. Порода получила широкое распространение ещё в XVI веке, когда этих собак использовали для охоты на зайцев и кроликов. Отличное чутьё позволило им прославиться как надёжным охотникам, так и верными компаньонами.

Королева Елизавета I особенно обожала этих собак и даже держала у себя миниатюрных "карманных" биглей. В XIX веке порода добралась до США и стремительно завоевала любовь американцев. В 1885 году Американский клуб собаководства официально признал бигля.

Внешность и особенности

  • Рост: от 33 до 44 см
  • Вес: 9-11 кг
  • Окрас: чаще всего трёхцветный (белый, чёрный, коричневый)
  • Шерсть: короткая и плотная
  • Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет

Узнать бигля легко по длинным висячим ушам и весёлому белому кончику хвоста. Несмотря на компактность, эти собаки чрезвычайно активны. Именно поэтому им необходимы регулярные прогулки и игры.

Характер и поведение

Бигль всегда находится в движении и обожает компанию людей. Его сложно застать в одиночестве — он привязывается к хозяину и плохо переносит долгие разлуки. Без внимания может лаять и даже шкодить.

Эти собаки обожают исследовать всё вокруг, и любопытство у них не знает границ. При этом бигли не только игривы, но и упрямы, поэтому их воспитание требует терпения.

Обучение и социализация

Бигль умён, но в дрессировке может быть непростым. Лучший способ добиться успеха — положительное подкрепление: похвала и лакомства.

Социализация также играет ключевую роль: щенок должен с раннего возраста общаться с другими собаками и людьми. Для семей с детьми бигль подходит идеально — он любит игры и охотно становится "старшим братом" для малышей.

Уход за биглем

  • Купание: раз в месяц или раз в полтора месяца.
  • Расчёсывание: 2-3 раза в неделю.
  • Зубы: чистка раз в неделю.
  • Когти: стрижка по мере отрастания.
  • Уши: регулярный осмотр и чистка из-за склонности к воспалениям.

Бигль не требует сложного ухода, но здоровье этой породы требует внимания. Собаки склонны к ожирению, эпилепсии, отитам и проблемам с суставами.

Цена и выбор щенка

Щенок бигля стоит от 1000 до 4500 реалов. Мини-бигли обычно дешевле стандартных. Цена зависит от пола, окраса, возраста и происхождения. Но главное — покупать питомца только у ответственных заводчиков. Это гарантирует здоровье и правильное развитие щенка.

Интересные факты

  • Королева Елизавета I держала мини-биглей.
  • Самый известный мультипликационный бигль — Снупи.
  • Линдон Джонсон, президент США, имел трёх биглей.
    • Эти собаки часто работают в аэропортах, помогая находить запрещённые вещества.

