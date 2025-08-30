Бигль — любимец детей и взрослых, но одна черта способна измотать семью
Завоевать внимание биглю удаётся с первых минут — встретить его и не улыбнуться практически невозможно. Это одна из самых популярных пород среднего размера в Бразилии, и неслучайно: игривый, дружелюбный и обаятельный, бигль легко становится любимцем семьи или лучшим другом для человека, живущего один.
Но за этим жизнерадостным образом скрывается характер, полный энергии и упрямства. И если не уделить собаке должного внимания, милый питомец способен превратиться в настоящего непоседу.
Истоки и признание породы
Родина бигля — Англия. Порода получила широкое распространение ещё в XVI веке, когда этих собак использовали для охоты на зайцев и кроликов. Отличное чутьё позволило им прославиться как надёжным охотникам, так и верными компаньонами.
Королева Елизавета I особенно обожала этих собак и даже держала у себя миниатюрных "карманных" биглей. В XIX веке порода добралась до США и стремительно завоевала любовь американцев. В 1885 году Американский клуб собаководства официально признал бигля.
Внешность и особенности
- Рост: от 33 до 44 см
- Вес: 9-11 кг
- Окрас: чаще всего трёхцветный (белый, чёрный, коричневый)
- Шерсть: короткая и плотная
- Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Узнать бигля легко по длинным висячим ушам и весёлому белому кончику хвоста. Несмотря на компактность, эти собаки чрезвычайно активны. Именно поэтому им необходимы регулярные прогулки и игры.
Характер и поведение
Бигль всегда находится в движении и обожает компанию людей. Его сложно застать в одиночестве — он привязывается к хозяину и плохо переносит долгие разлуки. Без внимания может лаять и даже шкодить.
Эти собаки обожают исследовать всё вокруг, и любопытство у них не знает границ. При этом бигли не только игривы, но и упрямы, поэтому их воспитание требует терпения.
Обучение и социализация
Бигль умён, но в дрессировке может быть непростым. Лучший способ добиться успеха — положительное подкрепление: похвала и лакомства.
Социализация также играет ключевую роль: щенок должен с раннего возраста общаться с другими собаками и людьми. Для семей с детьми бигль подходит идеально — он любит игры и охотно становится "старшим братом" для малышей.
Уход за биглем
- Купание: раз в месяц или раз в полтора месяца.
- Расчёсывание: 2-3 раза в неделю.
- Зубы: чистка раз в неделю.
- Когти: стрижка по мере отрастания.
- Уши: регулярный осмотр и чистка из-за склонности к воспалениям.
Бигль не требует сложного ухода, но здоровье этой породы требует внимания. Собаки склонны к ожирению, эпилепсии, отитам и проблемам с суставами.
Цена и выбор щенка
Щенок бигля стоит от 1000 до 4500 реалов. Мини-бигли обычно дешевле стандартных. Цена зависит от пола, окраса, возраста и происхождения. Но главное — покупать питомца только у ответственных заводчиков. Это гарантирует здоровье и правильное развитие щенка.
Интересные факты
- Королева Елизавета I держала мини-биглей.
- Самый известный мультипликационный бигль — Снупи.
- Линдон Джонсон, президент США, имел трёх биглей.
- Эти собаки часто работают в аэропортах, помогая находить запрещённые вещества.
