Минус стресс, плюс место: как собрать чемодан и не сойти с ума

Почти каждый сталкивался с этим перед отпуском: чем ближе поездка, тем больше паника. Что взять? Что забуду? Хватит ли места в чемодане? Ответы — ниже. Мы собрали пошаговое руководство по сбору чемодана, которое избавит от лишнего стресса и сэкономит время.

С чего начать: стратегический подход

Начинать подготовку к поездке стоит заранее. Это не значит, что чемодан нужно собирать за месяц, но выложить необходимые вещи на видное место — отличная идея. Так вы будете видеть, что уже подготовлено, и не забудете важное.

Один из главных лайфхаков — составить список. Причём не просто "вещи на море", а с делением на категории: документы, одежда, аптечка, гаджеты и так далее. Это помогает ничего не упустить и упорядочить сборы.

Документы: всё должно быть под рукой

Документы — не та категория, о которой можно вспомнить в последний момент. Их следует не просто собрать, а организовать: упаковать в непромокаемый кошелек или чехол и держать в легко доступном месте.

Вот список документов, необходимых в отпуске на 10 дней:

Паспорт (а также его фото на телефоне и ксерокопии).

Свидетельства о рождении детей.

Свидетельство о браке — если фамилии родителей и детей отличаются.

Медицинский полис (ОМС).

Водительское удостоверение.

Все билеты — не только электронные, но и бумажные, если они требуются.

Туристическая путёвка (если есть).

Подтверждение бронирования жилья.

Финансовый набор:

Несколько банковских карт разных систем.

Наличные (в разумном объёме и желательно с тайниками).

Документы и деньги кладите не вглубь чемодана, а ближе к краю — в наружные карманы или ручную кладь. Так вы не будете переворачивать весь багаж в их поисках.

Аптечка: готовься ко всему

Никто не хочет болеть в отпуске. Но быть готовым к мелким (и не очень) неприятностям — необходимо.

Минимальный аптечный набор:

Жаропонижающее.

Антигистаминные препараты.

Средства от проблем с ЖКТ.

Обезболивающие.

Мази и антисептики.

Пластыри, вата.

Крем от солнечных ожогов.

Капли для глаз и ушей.

Электронный термометр.

Если вы принимаете специфические препараты — не забудьте взять их с запасом.

Одежда: и для жары, и для прохлады

Не всё, что лежит в гардеробе, должно ехать с вами. Подбирайте вещи с оглядкой на погоду и планы.

Обязательный набор:

Купальники/плавки.

Майки, шорты, сланцы.

Панама или кепка.

Аквашузы — если пляж галечный.

Футболки, рубашки, брюки для прогулок.

Удобная обувь (проверенная!).

Лёгкая куртка или кофта.

Закрытая обувь — на случай дождя.

Пара комплектов "на выход" — ужин в ресторане может случиться внезапно.

Сумочка/кроссбоди для города.

Пакеты для грязной одежды.

Идеально, если вещи будут из ткани, которая не мнётся.

Гигиена и уход за собой

Лучше сложить все средства в отдельную косметичку. Это убережёт чемодан от протечек и упростит поиск.

Минимум необходимого:

Зубные щетки и паста.

Шампунь и бальзам (в дорожном формате).

Мыло/гель, мочалка.

Влажные салфетки и туалетная бумага.

Полотенце.

Увлажняющий крем.

Расческа.

Ватные палочки.

Дезодорант, парфюм.

Если останавливаетесь в отеле — уточните, что из этого уже включено.

Пляжные вещи: полезное и компактное

Собираясь на море, не забудьте эти мелочи — они сильно облегчают отдых:

Сумка-лежак или пляжная сумка.

Полотенце из микрофибры.

Покрывало.

Водостойкий крем SPF 40+.

Солнцезащитные очки.

Термос или бутылка.

Надувные круги/матрасы.

Маска и трубка для плавания.

Чехол для телефона и мешок для мокрых вещей.

Гаджеты: минимум, но по делу

Брать всю технику — ошибка. Возьмите то, что действительно нужно.

Телефон + зарядка.

Пауэрбанк.

Универсальный переходник.

Удлинитель или тройник (если много гаджетов).

Наушники.

Фотоаппарат и аксессуары (если занимаетесь фотографией).

Электронная книга или приложения на смартфоне.

Спецсумка для проводов.

Полезный совет: установите на телефон все нужные приложения заранее.

Развлечения: чтобы не скучать

Даже если у вас насыщенная программа, стоит прихватить что-то для спокойного досуга.

Книга или журнал.

Настольные мини-игры.

Кроссворды, головоломки.

Флешка с фильмами.

Мяч, фрисби, бадминтон.

Маска для сна, беруши, подушка.

Простые лайфхаки по упаковке

Чтобы в чемодане уместилось всё и даже немного больше:

Скручивайте одежду в рулоны — экономит место и меньше мнётся.

Хрупкие вещи кладите в центр или на дно, окружая мягкими.

Все "быстро нужные" предметы — ближе к краю.

И не забудьте оставить немного пространства — вдруг привезёте сувениры или подарки.