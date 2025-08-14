Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Негрил, Ямайка
Негрил, Ямайка
© commons.wikimedia.org by Cocoloco is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:39

Мысли о пляже и море способны вернуть нас к спокойствию: вот как это работает

Вот как морская атмосфера нас расслабляет: исследования психологов

Свежий бриз, мерный шум прибоя и теплый песок под ногами — всё это не просто отпускная романтика, а настоящий природный "витамин" для тела и души.

Свежие данные опроса, проведенного одним из туристических агентств, показали, что более половины участников — 53% — считают самым счастливым отпуском тот, что проходит у воды: с купанием в море или отдыхом на пляже. Интерес к такому досугу растёт из года в год, и психологи уверены: это не случайность.

По словам специалистов, открытое море, уходящее за горизонт, вызывает у человека ассоциации с ощущением свободы, внутреннего покоя и восстановления сил. Учёные нашли несколько причин, почему побережье так благотворно влияет на наше состояние.

Праздник для всех органов чувств

Эксперты отмечают, что морской пейзаж резко контрастирует с повседневной обстановкой, особенно у тех, кто проводит дни в офисе перед монитором. На берегу мы словно заново учимся воспринимать мир: солёный воздух освежает голову, песок приятно скользит между пальцев ног, а ритм волн создаёт умиротворяющую звуковую атмосферу.

Исследователи подчёркивают, что мягкие оттенки бирюзового моря и голубого неба оказывают успокаивающее воздействие на мозг. Этот эффект называют "голубым разумом" — особым состоянием, в котором легче сосредоточиться и справляться с повседневными задачами. Причём сработать может даже фотография морского горизонта или безоблачного неба.

Возвращение в момент "здесь и сейчас"

Учёные также объясняют, что сочетание звуков, запахов и ощущений на пляже помогает человеку сильнее прочувствовать момент, чем в обычной городской суете. Даже простое мысленное воспоминание о том, как вы сидите на песке и наблюдаете за волнами, способно вернуть это состояние.

Неврологи советуют во время отдыха как можно чаще и полнее проживать такие моменты, а затем мысленно их воспроизводить. По их словам, это позволит продлить ощущение отпуска и сохранить эмоциональный заряд надолго.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Роспотребнадзор: ситуация с менингококковой инфекцией в России стабилизировалась - главные причины сегодня в 11:35

Врачи назвали главный секрет победы над менингококком в России: что спасло тысячи жизней

Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации с менингококковой инфекцией. Эффективность профилактических мер и вакцинация сыграли ключевую роль. Подробности и рекомендации.

Читать полностью » Центр интегративной медицины провёл бесплатную терапию при отёке Квинке сегодня в 11:23

Жил на антигистаминах, пока не попробовал это: результат удивил даже врачей

30 лет аллергии, ежедневные таблетки — и всё исчезло после одного курса терапии. Как необычный метод помог жителю Подмосковья справиться с отеками и крапивницей?

Читать полностью » В России растет заболеваемость менингококком: кому в первую очередь нужна вакцинация сегодня в 10:35

Эпидемиолог раскрыл главный секрет вакцинации от менингококковой инфекции: кому она действительно нужна

Эпидемиолог Вадим Покровский рассказал, кому в первую очередь необходима вакцинация от менингококковой инфекции в условиях роста заболеваемости в России в 2024 году.

Читать полностью » Суворинова: жара повышает риск головной боли у склонных к мигрени людей сегодня в 10:20

Жара, головная боль и один стакан воды: чего не хватает вашему мозгу

Нехватка воды в жару может обернуться не просто жаждой, а настоящим приступом мигрени. Невролог объяснила, как жара влияет на мозг и что с этим делать.

Читать полностью » Минздрав РФ расширяет показания для санаторного лечения при потере слуха сегодня в 9:35

Громкие звуки останутся в прошлом: Минздрав открывает двери санаториев для восстановления слуха

Минздрав РФ планирует расширить перечень показаний для санаторного лечения, включив потерю слуха, вызванную шумом. Это позволит большему числу пациентов получить доступ к специализированной помощи.

Читать полностью » В Югорске женщину с инфарктом реанимировали после 32 минут клинической смерти сегодня в 9:17

Симптом, который все игнорируют, обернулся клинической смертью

Сердце 47-летней женщины остановилось на глазах у медиков. В течение 32 минут они не сдавались. Эта история из Югорска закончилась не трагедией, а чудом.

Читать полностью » Дыхание животом: простой способ исправить осанку и избавиться от болей сегодня в 8:32

Секрет грациозной осанки: выполняйте это упражнение у стены всего 5 минут в день – результат вас поразит

Простые упражнения для коррекции осанки: техника "стена", упражнение с "невидимой нитью", дыхание животом помогут улучшить осанку, избавиться от болей в спине и вернуть телу грацию.

Читать полностью » Врач Кузнецов: при запоре токсины могут всасываться обратно в организм сегодня в 8:13

Дольше двух минут в туалете? Это может быть началом серьёзной проблемы с ЖКТ

Токсины, усталость, раздражительность — всё это может быть следствием одной проблемы, которую многие игнорируют. Врач объясняет, почему запоры опасны.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Более 70% территории Гонконга занимают природные ландшафты
Питомцы

Кобры не танцуют под музыку: научное объяснение их реакции на движения
ЦФО

Мэр Москвы объявил о масштабной реставрации исторического здания Павловской больницы
ПФО

Новый украинский дрон ZTK150 атаковал Татарстан
Спорт и фитнес

Доктор Ярон Илан назвал оптимальную частоту изменения упражнений для предотвращения плато
Наука и технологии

Археологи обнаружили останки египетских ослиц в захоронениях бронзового века в Ханаане
Мир

Шотландия столкнулась с повторным ядерным ЧП за два года
Наука и технологии

Исследование: какие болезни стали главной причиной гибели армии Наполеона
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru