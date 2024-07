На западе Ирака в провинции Анбар произошло нападение на американскую военную базу Айн-аль-Асад. Информационное агентство Рейтер, опираясь на данные местных служб безопасности, сообщило о ракетном обстреле объекта.

По информации из источников, четыре ракеты были выпущены по базе. Две из них достигли территории самого объекта, а еще две разорвались на его периферии. На данный момент отсутствуют сведения о возможных жертвах или разрушениях в результате атаки.

Предварительные данные указывают на то, что использовались кустарно изготовленные ракеты ближнего радиуса действия без системы наведения. Этот инцидент является частью серии нападений на американские военные объекты в Ираке и Сирии, участившихся с момента эскалации конфликта между Палестиной и Израилем.

Официальные лица в Вашингтоне полагают, что за регулярными атаками с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов стоят группировки, поддерживаемые Ираном. Подобные нападения стали происходить систематически, создавая напряженную обстановку в регионе.

Фото: www. dvidshub.net/Sgt. Kissta DiGregorio (it is in the public domain)