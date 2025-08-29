Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Базилик
Базилик
© Own work by Vikiçizer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:59

Пряность из салата — враг рака: как базилик борется с болезнями века

Врач Калбертсон: антиоксиданты базилика снижают риск артрита и катаракты

Диетолог Джиллиан Калбертсон в беседе с изданием Metro рассказала о пользе базилика и его роли в профилактике серьезных заболеваний.

Потенциал против рака
По словам специалистки, существует ряд исследований, которые указывают на противораковые свойства базилика. Особенно полезными считаются такие его виды, как:

  • генуэзский,
  • фиолетовый,
  • темно-опаловый,
  • анисовый,
  • кустовой зеленый.

"Ученым нужно провести больше исследований, чтобы подтвердить эти многообещающие результаты и понять, сколько базилика следует съедать", — подчеркнула Калбертсон.

Польза для гипертоников
Кроме возможной защиты от рака, базилик помогает регулировать артериальное давление и уровень сахара в крови, что делает его ценным продуктом в рационе людей с гипертонией.

Антиоксидантное действие
Базилик также является источником антиоксидантов, которые защищают клетки от окислительного стресса. Это снижает риски развития:

  • катаракты,
  • артрита,
  • сердечно-сосудистых заболеваний,
  • онкологических патологий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Приготовление шашлыка из индейки: пошаговая инструкция сегодня в 14:07

Почему шашлык из индейки может оказаться опасным для вашего здоровья

Узнайте, как приготовить самый сочный шашлык из индейки с ароматным маринадом. Этот рецепт удивит ваших гостей и станет хитом на любом пикнике!

Читать полностью » Как приготовить сметанный торт: пошаговая инструкция с ингредиентами сегодня в 13:29

Нежность в каждом кусочке: как торт сметанный покоряет сердца

Узнайте секрет приготовления нежного сметанного торта по бабушкиному рецепту! Этот десерт станет настоящей находкой для любителей сладкого.

Читать полностью » Ванильный кекс: пропорции муки, сахара и яиц для идеальной выпечки сегодня в 13:17

Секреты быстрого приготовления: как за 40 минут создать шедевр на кухне

Узнайте, как легко и быстро приготовить ароматный ванильный кекс из доступных ингредиентов! Этот простой рецепт станет отличным началом для вашей кулинарной практики.

Читать полностью » Приготовление куриного филе: основные ошибки и способы их избежать сегодня в 12:26

Не просто ужин: как обычные ингредиенты превращаются в кулинарный шедевр

Невероятно сочные куриные отбивные с расплавленным сыром и томатами всего за 30 минут! Идеальный ужин для всей семьи. Попробуйте — это божественно вкусно.

Читать полностью » Как правильно тушить свинину в красном вине: советы шеф-повара сегодня в 12:15

Неожиданное сочетание: свинина в красном вине, которое покорит ваши чувства

Изысканное мясо в красном вине всего за 40 минут! Ароматный соус, нежная свинина и секретный ингредиент, который удивит ваших гостей. Ресторанный уровень дома!

Читать полностью » Как сделать слоёный салат: советы по выбору продуктов и оформлению сегодня в 11:24

Секреты быстрого и вкусного приготовления: как удивить гостей без лишних усилий

Удивите гентов изысканным слоёным салатом с сыром, картофелем и грибами. Насыщенный вкус и красивая подача сделают его звездой вашего стола. Попробуйте — это беспроигрышный вариант!

Читать полностью » Как приготовить куриные бедра в сметане: пошаговая инструкция сегодня в 11:12

Ужин с душой: куриные бедра в сметане, которые согреют даже в самый холодный вечер

Простой рецепт куриных бедер в сметане с сырной корочкой. Идеально для быстрого ужина или праздничного стола. Ароматно, сочно, беспроигрышно!

Читать полностью » Секреты идеальной свиной корейки: рекомендации сегодня в 10:21

Свинка на ужин: как не допустить фиаско на праздничном столе

Узнайте, как приготовить сочную свиную корейку в духовке! Это простое и вкусное блюдо идеально подойдет для любого стола. Поделитесь с близкими!

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Диетологи назвали фрукты, которые лучше всего сочетаются с творогом
Наука и технологии

Учёные обнаружили самый древний быстрый радиовсплеск в галактике возрастом 11 млрд лет
Спорт и фитнес

Тренер предупредила об опасности обезвоживания при спорте без питья
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Ротач рассказала, какие упражнения помогают укрепить пресс дома
Наука и технологии

Археологи обнаружили доказательства обширной денежной циркуляции в древней Юго-Восточной Азии
Культура и шоу-бизнес

People: роман Хью Джекмана и Саттон Фостер остаётся крепким
Дом

Очистите стиральную машину при 90 °C — выйдет слой многолетнего налёта
Еда

Шеф-повара назвали сорт яблок "Гренни Смит" лучшим для выпечки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru