Пряность из салата — враг рака: как базилик борется с болезнями века
Диетолог Джиллиан Калбертсон в беседе с изданием Metro рассказала о пользе базилика и его роли в профилактике серьезных заболеваний.
Потенциал против рака
По словам специалистки, существует ряд исследований, которые указывают на противораковые свойства базилика. Особенно полезными считаются такие его виды, как:
- генуэзский,
- фиолетовый,
- темно-опаловый,
- анисовый,
- кустовой зеленый.
"Ученым нужно провести больше исследований, чтобы подтвердить эти многообещающие результаты и понять, сколько базилика следует съедать", — подчеркнула Калбертсон.
Польза для гипертоников
Кроме возможной защиты от рака, базилик помогает регулировать артериальное давление и уровень сахара в крови, что делает его ценным продуктом в рационе людей с гипертонией.
Антиоксидантное действие
Базилик также является источником антиоксидантов, которые защищают клетки от окислительного стресса. Это снижает риски развития:
- катаракты,
- артрита,
- сердечно-сосудистых заболеваний,
- онкологических патологий.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru