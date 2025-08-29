Пряность из салата — враг рака: как базилик борется с болезнями века

Диетолог Джиллиан Калбертсон в беседе с изданием Metro рассказала о пользе базилика и его роли в профилактике серьезных заболеваний.

Потенциал против рака

По словам специалистки, существует ряд исследований, которые указывают на противораковые свойства базилика. Особенно полезными считаются такие его виды, как:

генуэзский,

фиолетовый,

темно-опаловый,

анисовый,

кустовой зеленый.

"Ученым нужно провести больше исследований, чтобы подтвердить эти многообещающие результаты и понять, сколько базилика следует съедать", — подчеркнула Калбертсон.

Польза для гипертоников

Кроме возможной защиты от рака, базилик помогает регулировать артериальное давление и уровень сахара в крови, что делает его ценным продуктом в рационе людей с гипертонией.

Антиоксидантное действие

Базилик также является источником антиоксидантов, которые защищают клетки от окислительного стресса. Это снижает риски развития: