Подозреваемого в нападении на сотрудника полиции сына российского миллиардера Мусы Бажаева - Тимура Бажаева - доставили в суд на избрание меры пресечения, сообщает Mash.
На опубликованных из здания суда кадра полицеские ведут задержанного, чьи руки и ноги скованы наручниками.
Напомним, что в субботу 23-летний Бажаев вступил в конфликт с полицейскими у стадиона "Лужники" в Москве, в ходе потасовки мужчина ударил одного из правоохранителей. Сына миллиардера задержали и доставили в отдел полиции. Его подозревают в "применении насилия в отношении представителя власти".
Муса Бажаев является президентом и совладельцем концерна "Группа Альянс", который занимается строительством, а также нефтяной и текстильной промышленностью. Также он возглавляет совет директоров группы компаний по разработке месторождений цветных металлов на Дальнем Востоке и в Красноярском крае "Русская платина". Комментируя задержание сына, миллиардер заявил, что тот понесёт ответственность в случае признания его виновным.
Фото: commons. wikimedia.org/Krassotkin.
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