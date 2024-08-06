Компания Bayer сообщила об убытках в 34 миллиона евро за второй квартал из-за спадов в агрохимии и судебных исках

Немецкий химико-фармацевтический концерн Bayer сообщил о потере в 34 миллиона евро за второй квартал 2024 года. Причиной убытков стала неблагоприятная структура продаж в агрохимическом секторе, включая снижение выручки от продаж гербицидов и фунгицидов, а также падение спроса на кукурузное семя. Несмотря на это, общий объем продаж компании в период с апреля по июнь составил 11,14 миллиарда евро, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доходы от агрохимической продукции выросли на 1% до 4,98 миллиарда евро, благодаря особенно высоким продажам гербицидов на основе глифосата. Однако, с учетом споров о воздействии глифосата на окружающую среду и здоровье, это направление остается спорным. Чистый операционный доход в агрохимии снизился на 28% до 524 миллионов евро, несмотря на рост выручки. В то же время, продажи и прибыль в сегменте рецептурных и безрецептурных медикаментов значительно возросли.

Компания подтвердила свои прогнозы на текущий год, отметив положительные тенденции в фармацевтическом секторе. Генеральный директор Билл Андерсон выразил уверенность в достижении намеченных целей. После приобретения агрохимического концерна Monsanto, Bayer сталкивается с судебными исками в США и запросами акционеров о разделе аграрного бизнеса, но этот вопрос не был рассмотрен. Компания решает финансовые проблемы путем масштабного сокращения кадров, особенно в управленческом звене.

Билл Андерсон, возглавляющий компанию более года, стремится к стратегическим изменениям, направленным на упрощение организационной структуры и повышение эффективности, включая сокращение бюрократии и ускорение принятия решений.

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