Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
лавровый лист
лавровый лист
© flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Дом
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 22:07

Надоели муравьи? Сделайте это с лавровым листом, и они исчезнут навсегда

Лавровый лист помогает отпугнуть мух, комаров и муравьёв в доме

В жаркие месяцы насекомые — мухи, комары, муравьи — становятся почти неизбежными "соседями". Многие привыкли использовать химические средства для борьбы с ними, но далеко не все хотят применять неэкологичные методы.

Одной из простых и доступных альтернатив является использование лаврового листа, который издавна известен своими отпугивающими свойствами. Но насколько он эффективен и как правильно его применять?

Как действует лавровый лист на насекомых

Лавровые листья содержат эфирные масла с высоким содержанием цинеола. Его аромат неприятен для многих насекомых, поэтому листья могут служить естественным барьером.

Разложенные у дверей, окон или в других местах проникновения насекомых, они помогают держать нежелательных гостей подальше.

Способы применения

  • В помещениях: положите сухие лавровые листья в шкафы, кладовки, на подоконники или около дверей.

  • От муравьёв: сделайте настой — прокипятите лавровый лист с гвоздикой, остудите и добавьте немного уксуса. Полученным раствором можно протирать поверхности.

  • Усиленный эффект: измельчённые листья смешивают с кофейной гущей и поджигают. Дым усиливает отпугивающее действие, особенно у окон и дверей.

Преимущества и ограничения

Плюсы:

  • доступность и низкая стоимость;

  • безопасность для людей и домашних животных;

  • экологичность;

  • дополнительный успокаивающий аромат.

Минусы:

  • эффективность ограничена определёнными видами насекомых;

  • при серьёзных нашествиях одних лавровых листьев может быть недостаточно, и потребуется комплексный подход.

Лавровый лист — это простое, дешёвое и безопасное средство, которое может помочь снизить количество насекомых в доме. Однако лучше комбинировать его с другими методами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Советы по удалению пыли из труднодоступных мест и предотвращению её накопления сегодня в 17:20

Места, где пыль может скрывать тяжёлые металлы и бактерии

Вы не замечаете, но в вашем доме скрыты пылевые ловушки, которые могут угрожать здоровью. Узнайте, как избавиться от токсичной пыли и сделать воздух чище!

Читать полностью » Терраса или веранда: что выбрать для загородного дома — плюсы и отличия сегодня в 16:48

Терраса или веранда? Многие путают, но разница — как между садом и гостиной

Чем веранда отличается от террасы и почему путаница между ними так распространена? Разбираем конструктивные, визуальные и функциональные отличия на примерах.

Читать полностью » Как правильно хранить и чистить гигиенические принадлежности, чтобы избежать бактерий сегодня в 16:15

Мочалка, зубная щётка и полотенце — источники бактерий, если не ухаживать за ними

Узнайте, как часто стоит менять расчёску, мочалку и другие мелочи для личной гигиены, а также советы по уходу, чтобы избежать заболеваний и инфекций.

Читать полностью » Интерьер 2035 года: гибкость, экодизайн и технологии без показного эффекта вчера в 15:41

Пространство без стен и шаблонов: как будет выглядеть идеальный интерьер через 10 лет

Как будет выглядеть квартира через 10 лет? Дизайнер описал жильё, которое подстраивается под ритм жизни, а не выставляет стиль напоказ. И это уже начинается.

Читать полностью » Какие места в квартире чаще всего остаются грязными — советы клининг-специалиста вчера в 19:06

Чисто на вид, но грязно на деле: где прячется настоящий хаос

Даже после уборки в доме остаются «слепые зоны», где копится грязь и хаос. Узнайте, где прячется бардак и как от него избавиться.

Читать полностью » Личный опыт: как подсветка за монитором уменьшает усталость глаз сегодня в 14:00

Я перестал щуриться: как подсветка за монитором спасает глаза

Я нашёл простой способ снизить усталость глаз при работе за компьютером — мягкая подсветка за монитором. Делюсь опытом и объясняю, почему это работает.

Читать полностью » Как правильный свет помогает дольше сохранять концентрацию и силы при работе дома сегодня в 13:58

Ошибка домашнего офиса: лампа важнее, чем новая клавиатура

Освещение в домашнем офисе влияет на концентрацию сильнее, чем кофе. Разбираем, какой свет помогает работать дольше и без усталости.

Читать полностью » Какой свет нужен для рабочего стола: правила выбора освещения сегодня в 12:55

Почему лампа важнее стула: секреты правильного рабочего света

Правильный свет на рабочем столе влияет на зрение и продуктивность. Разбираем температуру, яркость и расположение лампы, чтобы работать комфортно.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Что делать, если инспектор ГАИ требует выйти из машины: разъяснения юристов
Авто и мото

Автомобили, которые реже останавливают инспекторы ГАИ: статистика и рекомендации
Туризм

Отельеры пожаловались на нехватку времени для самооценки из-за туристического сезона
Красота и здоровье

Рак головы и шеи: курение и алкоголь увеличивают риски — важность ранней диагностики, по мнению онколога
Еда

Специалист предупредил о нагрузке на поджелудочную при переедании арбуза
Еда

Диетолог объяснила, почему морская и гималайская соль не дают пользы организму
Еда

Эндокринолог Марченко: краткосрочные диеты с жёсткими ограничениями опасны для здоровья
Питомцы

Голубев: собаки способны смотреть телевизор и распознавать изображение
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru