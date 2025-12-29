Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
BAW 212
© commons.wikimedia.org by Jengtingchen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:31

Российский рынок внедорожников ждёт обновление BAW 212: четыре версии в одном году меняют расклад

BAW запустит в РФ дизельную версию 212 с АКП ZF в 2026 — Российская газета

В 2026 году российский рынок внедорожников может получить сразу несколько новых версий BAW 212 — от пикапа до укороченного трёхдверного варианта. Об этом сообщает издание "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу китайского производителя.

Пикап и дизельная версия: первые новинки 2026 года

В первой половине 2026 года в России должен дебютировать пикап на базе BAW 212 T01. Его габариты составляют 5469x1955x1970 мм, что позволяет отнести модель к крупным утилитарным решениям для тех, кто рассчитывает не только на проходимость, но и на практичность. Появление такой версии расширяет семейство 212 в сторону более прикладного сегмента, где важны грузоподъёмность и возможность использования автомобиля в рабочих задачах.

Параллельно ожидается запуск модификации Changfeng Diesel. Она получит дизельный двигатель и автоматическую коробку передач ZF, причём мотор планируется дефорсировать до 159 л. с. Такой вариант может стать компромиссом для тех, кому необходима тяга дизеля и удобство классического "автомата" при повседневной эксплуатации. Кроме того, использование агрегатов ZF подчёркивает ориентацию версии на устойчивую работу трансмиссии в смешанных режимах — от города до бездорожья.

Комплектация Gaodi: ставка на подготовленный офф-роуд

Ещё одной ожидаемой новинкой первого полугодия 2026 года может стать модификация BAW 212 T01 в особо внедорожной комплектации Gaodi.

Появление такой комплектации позволяет бренду предложить заводское решение для тех, кто обычно дорабатывает автомобили самостоятельно. При этом набор элементов указывает на практическую направленность: багажник рассчитан на перевозку дополнительного снаряжения, усиленная защита — на контакты с препятствиями, а изменённый капот может быть частью общего пакета обновлений.

Укороченная версия: трёхдверный формат во второй половине года

Во второй половине 2026 года в России ожидается появление компактной версии 212 T01. Она отличается трёхдверным кузовом, а колёсная база составляет 2570 мм.

Трёхдверная компоновка традиционно делает автомобиль удобнее на тесных участках и в условиях бездорожья, где важны короткие свесы и управляемость. При этом сохранение принадлежности к семейству 212 означает, что ключевая концепция модели — ориентированность на тяжёлые условия — останется неизменной. В результате российская линейка BAW 212 в 2026 году может охватить сразу несколько форматов: утилитарный пикап, дизельную версию с "автоматом", более подготовленную комплектацию для офф-роуда и компактный вариант для тех, кому важны габариты.

