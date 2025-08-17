Десерт, который покоряет сердца: как удивить гостей без лишних усилий
Что если соединить нежную песочную основу, воздушный крем и сочные яблоки с хрустящими орехами? Получится баварский яблочный торт-пирог — десерт, который невозможно забыть!
Почему этот рецепт особенный?
- Необычная текстура — сочетание песочного теста, сливочного крема и фруктово-орехового топпинга.
- Простота приготовления — даже если вы не любите сложные рецепты, этот торт вас удивит.
- Универсальность — подойдёт и для семейного чаепития, и для праздничного стола.
Ингредиенты
- Мука пшеничная — 250 г
- Сливочное масло — 125 г
- Сахар — 80 г
- Ванилин — по вкусу
- Сливочный сыр (например, маскарпоне) — 500 г
- Сахар — 125 г
- Яйца — 2 шт.
- Варенье (с кислинкой) — 60 г
- Ванилин — по вкусу
- Яблоки — 4 шт.
- Сахар — 50 г
- Корица — 1 ч. л.
- Миндальные лепестки — 1/4 стакана
Пошаговый рецепт
Просейте муку, размягчите масло. Смешайте масло с сахаром и ванилином, затем добавьте муку. Распределите тесто по форме, сформировав корж с бортиками, и уберите в холодильник.
Взбейте сливочный сыр с сахаром. Постепенно добавьте яйца, продолжая взбивать до получения гладкой массы. Очистите яблоки, нарежьте кубиками. Смешайте с сахаром и корицей.
На охлаждённый корж нанесите тонкий слой варенья. Вылейте крем, сверху разложите яблоки и посыпьте миндалём. Духовку разогрейте до 180°C. Выпекайте 60-75 минут до золотистой корочки. Дайте остыть перед подачей.
Совет: если хотите эффектную подачу, украсьте торт сахарной пудрой или карамельным соусом.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru