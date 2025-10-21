Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Постер Battlefield 2042
© flickr.com by Leandro de Celio is licensed under Общественное достояние (Public Domain)
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Играл в Battlefield 6 на дисплее от кулера: меньше, чем смарт-часы, но всё работает

Энтузиаст показал, как запустить Battlefield 6 на мини-дисплее кулера

Немецкий энтузиаст под ником AllAroundPC решил проверить, насколько далеко можно зайти в стремлении к технологическому юмору. Он запустил Battlefield 6 на 2,1-дюймовом дисплее жидкостного кулера MSI CoreLiquid P13 - и, к удивлению зрителей, действительно смог в неё играть.

Игра на экране, который меньше смарт-часов

Многие современные системы жидкостного охлаждения (СЖО) комплектуются встроенными мини-экранами, на которых обычно отображаются температура процессора, скорость вентиляторов или фирменная анимация. Однако обозреватель пошёл дальше: он превратил этот крошечный монитор в полноценный игровой экран.

Модель MSI CoreLiquid P13 оснащена 2,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 480x480 пикселей. Экран имеет круглую форму, из-за чего углы изображения обрезаются, но AllAroundPC отметил, что играть всё же можно - интерфейс и прицел остаются видимыми, а сама игра работает плавно.

"Часть изображения теряется по краям, но это не мешает — Battlefield 6 на таком экране выглядит даже забавно", — отметил обозреватель.

Как он это сделал

Блогер использовал стандартный видеовыход Windows для перенаправления изображения с основного монитора на встроенный экран кулера. Фактически система определяет дисплей MSI как дополнительный монитор, что позволяет вывести на него любое изображение, включая полноэкранные игры.

Интересно, что эксперимент проходил во время тестирования нового OLED-монитора. На вопрос коллеги, что именно он сейчас делает, AllAroundPC с иронией ответил: "Тестирую мониторы" — и продолжил бой на миниатюрном дисплее кулера.

Почему это стало вирусным

Кадры, где на крошечном круглом экране разворачиваются масштабные сражения Battlefield 6, быстро разошлись по соцсетям. Пользователи восприняли видео как ироничный комментарий к моде на "всё дисплеизировать" — от холодильников до процессорных кулеров.

Кроме того, эксперимент показал, что современные игровые движки и системы охлаждения имеют достаточную совместимость, чтобы работать в связке даже в таких нестандартных сценариях.

Что известно о Battlefield 6

Игра вышла 10 октября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. За первые три дня общий тираж превысил 7 миллионов копий, что сделало её самой быстро распродаваемой частью серии Battlefield.

После спорных релизов Battlefield V и особенно провальной Battlefield 2042 компания Electronic Arts сумела вернуть интерес к франшизе, предложив масштабные карты, улучшенную физику разрушений и обновлённую систему командного взаимодействия.

Сравнение: экраны кулеров как мини-дисплеи

Модель кулера Размер дисплея Разрешение Тип экрана Особенности
MSI CoreLiquid P13 2,1″ 480x480 IPS (круглый) Поддержка кастомного контента
NZXT Kraken Z73 2,36″ 320x320 ЖК-дисплей Видео, GIF и системные данные
ASUS ROG Ryujin III 3,5″ 480x480 OLED Поддержка потокового вывода
DeepCool Castle EX 1,9″ 240x240 ЖК Базовые показатели системы

Теоретически, любой из подобных дисплеев можно использовать как дополнительный мини-монитор — достаточно соответствующего драйвера и программного интерфейса.

Как повторить эксперимент

  1. Установите СЖО с экраном, поддерживающим вывод пользовательского контента (например, MSI CoreLiquid P13).

  2. Подключите устройство к ПК и откройте программное обеспечение MSI Center.

  3. Используйте утилиту ScreenPlay или Display Output Emulator, чтобы направить видеопоток на дисплей кулера.

  4. В параметрах графики игры выберите разрешение 480x480.

  5. Запустите Battlefield 6 — и приготовьтесь прищуриться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать мини-дисплей для реальной игры → Последствие: неудобство и перегрев шеи от постоянного наклона → Альтернатива: подключить его как информационную панель (FPS, температура, Discord-чат).
Ошибка: устанавливать слишком высокое разрешение → Последствие: частые зависания → Альтернатива: фиксировать вывод на 480p.

А что если экраны кулеров станут игровыми мини-панелями?

Инженеры уже рассматривают идею интерактивных мини-дисплеев, где можно будет запускать не только диагностические данные, но и мини-приложения — от музыкальных плееров до виджетов Twitch. Если идея AllAroundPC получит поддержку, не исключено, что в будущем производители предложат официальную поддержку потоковых сервисов или игр в окне на кулере.

Плюсы и минусы идеи

Плюсы Минусы
Демонстрирует возможности современных кулеров Играть неудобно из-за крошечного размера
Выглядит эффектно и необычно Потеря части изображения из-за круглой формы
Можно использовать для мониторинга системы Требует ручной настройки драйверов
Отличный пример креативности Практической пользы немного

FAQ

Можно ли запускать другие игры на дисплее кулера?
Да, если устройство распознаётся системой как второй монитор.

Вредит ли это кулеру?
Нет, дисплей просто отображает видеопоток, не влияя на охлаждение.

Какое разрешение поддерживает MSI CoreLiquid P13?
480x480 пикселей, формат 1:1.

Можно ли вывести туда интерфейс системы мониторинга?
Да, через MSI Center можно добавить метрики температуры, частоты и FPS.

Какая производительность у Battlefield 6 на таком экране?
Игра работает с тем же FPS, что и на основном мониторе — ограничения накладывает лишь размер и форма дисплея.

Мифы и правда

Миф: кулер можно использовать как полноценный игровой монитор.
Правда: технически возможно, но непрактично из-за миниатюрного экрана.

Миф: для запуска игры нужно модифицировать BIOS.
Правда: достаточно стандартных средств вывода изображения.

Миф: экран перегреется.
Правда: температура панели не превышает 40°C при длительной работе.

3 интересных факта

  1. Разрешение экрана MSI CoreLiquid P13 сопоставимо с дисплеями первых смарт-часов Apple Watch.

  2. Battlefield 6 стала первой игрой серии с полностью процедурной системой разрушений.

  3. Видео AllAroundPC набрало более миллиона просмотров за сутки после публикации.

Исторический контекст

Эксперименты с мини-дисплеями в компьютерных системах начались ещё в 2010-х: пользователи выводили FPS и данные GPU на маленькие OLED-экраны. Со временем производители интегрировали такие решения в кулеры и корпуса. Однако запуск полноценной игры на дисплее охлаждения — редкий случай, который демонстрирует, насколько гибкими стали современные ПК-компоненты.

