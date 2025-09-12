Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Переломный момент в спорте
Переломный момент в спорте
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:50

Всего восемь движений с баттл-ропами — и кардио превращается в силовой марафон

Баттл-ропы в спортзале: восемь упражнений от инструктора Бет Льюис

Порой в зале мы проходим мимо тяжёлых канатов, не решаясь их тронуть. Кажется, будто они нужны только профи или тем, кто готов к изнурительным тренировкам. На деле же всё проще: упражнения с баттл-ропами можно адаптировать даже для новичков, а эффект от них будет мощным. Канаты развивают выносливость, сжигают калории и укрепляют всё тело. К тому же исследования показывают, что интервальные подходы с 30-секундной работой и минутным отдыхом дают максимальную пользу для сердца и лёгких.

Зачем нужны баттл-ропы

Тренировки с канатами отлично нагружают мышцы, но при этом не требуют сложной техники. Они помогают повысить выносливость, проработать плечи, спину и пресс, а также служат отличной кардионагрузкой. В отличие от многих силовых упражнений, здесь не нужен тяжёлый инвентарь — достаточно пары канатов и немного свободного пространства.

"30-секундные подходы с минутным отдыхом позволяют максимально развить кардиовыносливость", — отметил исследователь в области спортивной медицины.

Ещё одно преимущество — возможность регулировать нагрузку. Достаточно ускорить или замедлить темп, и тренировка станет либо легче, либо сложнее. Поэтому баттл-ропы подходят и новичкам, и опытным спортсменам.

Как построена тренировка

Фитнес-тренер Джастин Флексен предлагает базовый комплекс из восьми упражнений, которые выполняются по кругу. Каждое движение делается 30 секунд, затем следует минута отдыха. После прохождения всех восьми упражнений делается ещё одна пауза, и цикл повторяется трижды.

Для наглядности упражнения демонстрирует инструктор Бет Льюис, которая показывает, как правильно держать спину, распределять нагрузку и сохранять темп.

8 упражнений с канатами

  1. Двойная волна. Стоим прямо, колени слегка согнуты. Обеими руками создаём мощные волны, поднимая и опуская канаты.

  2. Одиночная волна с приседом. Приседаем до параллели с полом и поочерёдно двигаем руки, сохраняя ритм.

  3. Одиночная волна с прыжком. Выполняем прыжковые приседы, одновременно работая руками.

  4. Обратный хват с выпадом. Ладони вверх, локти прижаты к корпусу. Делаем поочерёдные выпады, не останавливая волну.

  5. Бросок бёдрами. Держим канаты перед собой и ведём их по дуге от одного бедра к другому.

  6. Двойная волна с бурпи. Три быстрых волны, затем бурпи с отжиманием и возвратом к канатам.

  7. Круги руками. Делаем круговые движения внутрь и наружу, сохраняя контроль над плечами.

  8. Силовой удар. Поднимаем канаты над головой и с силой бросаем вниз, приседая и включая корпус.

Советы новичкам

Начинать лучше с небольшого количества кругов, постепенно увеличивая интенсивность. Важно следить за техникой: держать спину ровной, а корпус — стабильным. Если усталость слишком быстро накапливается, стоит замедлить движения, но не останавливаться полностью.

Такой формат позволяет легко комбинировать баттл-ропы с другими упражнениями. Например, добавить жим гантелей, выпады или планку и собрать полноценный круговой тренинг для всего тела.

Канаты в спортзале — это не только зрелищный, но и очень эффективный инструмент. Они помогают сжечь калории, развить силу и выносливость, при этом оставаясь доступными даже для тех, кто только начинает тренироваться.

