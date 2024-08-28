Шокирующие ошибки при запуске авто: одна мелочь, и вы попрощаетесь с генератором

Запуск автомобиля с разряженным аккумулятором с помощью другого авто может показаться простой задачей, но она требует внимательности и соблюдения определенных правил. На первый взгляд, все просто: нужно подключить провода к клеммам аккумуляторов и дать время для подзарядки. Однако, на практике часто допускаются ошибки, которые могут привести к необходимости ремонта автомобиля. Об этом рассказал автомеханик в интервью для портала naavtotrasse.ru.

Какие же ошибки могут совершить водители, которые потом приводят к необходимости ремонта? Существует несколько опасных ситуаций, при которых неправильные действия могут привести к сгоранию проводки, выходу из строя генератора или окончательному разряду аккумулятора. Одной из таких ошибок является банальная неосторожность при подключении проводов, когда нарушается последовательность их подключения.

Важно помнить, что при подключении проводов необходимо избегать короткого замыкания. Это означает, что нужно правильно соблюдать полярность: сначала подключать плюс, а затем массу. Это поможет избежать контакта плюсового провода с кузовом автомобиля, что может привести к замыканию и последующему сгоранию проводки, особенно если она уже находится в плохом состоянии.

Другая распространенная ошибка - это стремление сразу запустить двигатель после подключения проводов, забывая о том, что ток для запуска будет идти не с собственного аккумулятора, а с аккумулятора донора. Это может привести к полному разряду батареи донора. Еще хуже, если прикуривание производится на работающем автомобиле, когда питание идет через аккумулятор от генератора. Это строго запрещено, так как генератор в этом случае получает двойную нагрузку, что может привести к его поломке.

Правильный порядок действий при запуске от донора следующий: сначала подключаются провода, затем батарея разряженного автомобиля подзаряжается от донора в течение примерно 5 минут. После этого автомобиль-донор выключается, и только тогда можно пробовать запускать двигатель на машине с разряженным аккумулятором. В этом случае для запуска будет использоваться заряд с обоих аккумуляторов.

Этого должно быть достаточно для успешного запуска двигателя. Если после 2-3 попыток двигатель не запускается, не следует продолжать. Лучше обратиться в сервисный центр, куда можно доставить автомобиль на эвакуаторе или с помощью коллеги.

Фото: commons.m.wikimedia.org/ Frettie (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)