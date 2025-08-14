Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Прикуривание автомобиля
Прикуривание автомобиля
© Freepik by jcomp
Алексей Ларин Опубликована 14.08.2025 в 17:51

Простая ошибка при отключении батареи, которая обернётся дорогим ремонтом

Водителям рассказали, как правильно снимать клеммы аккумулятора в автомобиле

Можно ли повредить машину, просто снимая аккумулятор? Да, если сделать это неправильно. Даже такая, казалось бы, простая операция требует внимательности и понимания, как устроена электроцепь автомобиля. Ошибка в последовательности действий может обернуться коротким замыканием, повреждением электрики и в худшем случае — возгоранием.

Почему важен порядок снятия клемм

В большинстве современных автомобилей отрицательная клемма аккумулятора соединена с кузовом, который выполняет роль "массы". Именно поэтому при отключении батареи первым снимают "минус". Это гарантирует, что цепь будет разорвана, и любые случайные касания инструмента о кузов не вызовут короткого замыкания.

Если же начать с положительной клеммы, достаточно случайно коснуться металлической детали кузова ключом или отвёрткой, чтобы мгновенно замкнуть "плюс" на "массу". Результат — искры, повреждённая проводка, сгоревшие предохранители или даже выход из строя электронных блоков.

Важно помнить: при установке аккумулятора последовательность обратная — сначала подключают "плюс", потом "минус".

Особенности при длительной стоянке

Даже когда зажигание выключено, в автомобиле есть системы, которые продолжают потреблять ток — например, сигнализация или электронные часы. Со временем это медленно, но верно разряжает аккумулятор.

В старых машинах с изношенной проводкой ситуация усугубляется: возможны утечки тока и случайные короткие замыкания. Поэтому при длительном простое — от нескольких недель — стоит снимать обе клеммы или хотя бы отрицательную.

Это простое действие:

  • сохраняет заряд аккумулятора;

  • предотвращает утечки и сбои в электрике;

  • продлевает срок службы батареи и электрооборудования.

