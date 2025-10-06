Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Mos.ru is licensed under CC BY 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:34

Когда континент решает судьбу электромобилей: как Африка готова заменить Китай

BMW и Ford готовят выпуск электромобилей в Южной Африке для экспорта в Европу

Китай уже давно не просто производит аккумуляторы — он контролирует весь процесс от добычи лития до сборки батарейных модулей. Его господство в этой сфере вызывает растущую тревогу у европейских лидеров. Попытки создать собственную инфраструктуру буксуют: сырья не хватает, логистика дорогая, а инвесторы опасаются рисков. Между тем электромобильная революция не ждет — и Европа рискует окончательно отстать.

Южная Африка как скрытый ресурс

В этой непростой ситуации внимание чиновников и автоконцернов постепенно смещается к югу. Южная Африка — один из немногих регионов, способных стать альтернативным центром аккумуляторной индустрии. Страна уже играет заметную роль в мировом автопроме: здесь расположены заводы BMW, Toyota, Ford и Volkswagen. Они не просто обслуживают местный рынок — значительная часть продукции уходит в Европу, где эти бренды давно стали символом качества.

Сейчас Южная Африка производит более половины всех автомобилей на континенте. Географически она находится близко к основным морским маршрутам, а в инфраструктуру вложены миллиарды долларов. Всё это делает регион привлекательным для создания новых производственных цепочек — от добычи сырья до выпуска аккумуляторов и электромобилей.

"Именно Южная Африка может стать партнером, способным изменить баланс сил", — заявил генеральный директор BMW South Africa.

Почему Европа заинтересована

Для ЕС вопрос энергетической независимости стал стратегическим. Большая часть лития, никеля и марганца, используемых для аккумуляторов, поступает из стран под китайским контролем. Южная Африка обладает богатыми запасами этих металлов, включая марганец и платину — ключевые элементы для производства батарей и водородных систем.

Вдобавок к природным ресурсам страна имеет давние торговые связи с Европой. Соглашения об экспорте и беспошлинные режимы создают благоприятные условия для инвестиций. Однако, чтобы воспользоваться шансом, Южной Африке придется ускорить собственную электрификацию.

Электромобили и стимулы

Сегодня доля электромобилей на южноафриканских дорогах крайне мала — в десятки раз меньше, чем в Эфиопии. Правительство признает отставание и предпринимает активные шаги. Введены налоговые льготы для производителей и инвесторов, разрабатываются программы поддержки перехода на "зеленый" транспорт. Власти сотрудничают с Всемирным банком, формируя стратегию по развитию добычи критически важных минералов.

Южноафриканский автопром уже включился в процесс. Ford и Toyota тестируют гибридные модели, а BMW объявила о подготовке к выпуску первой партии полностью электрических автомобилей, предназначенных для экспорта в Европу.

Сравнение потенциалов

Регион Доля в мировой добыче лития Развитие электромобильного рынка Основные направления экспорта
Китай 70% Массовое производство и внутренний спрос Азия, Европа, США
Европа 5% Развитие инфраструктуры, зависимость от импорта Внутренний рынок
Южная Африка <10% (потенциал роста) Начальная стадия электрификации Европа, Азия

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ставка исключительно на европейское производство без учета глобальных связей.
Последствие: рост себестоимости, дефицит материалов, отставание от Китая.
Альтернатива: совместные проекты с Южной Африкой и странами глобального Юга, где можно строить производство полного цикла — от рудников до сборки аккумуляторов.

А что если Южная Африка не успеет?

Если страна не сможет быстро модернизировать инфраструктуру и внедрить зелёные технологии, шанс займут другие игроки. Уже сейчас Индонезия активно развивает добычу никеля и строит собственные гигафабрики. Бразилия и Аргентина конкурируют за звание нового литиевого центра. Поэтому время — главный фактор успеха для африканского континента.

FAQ

Сколько стоит построить аккумуляторный завод?
Средняя стоимость гигафабрики — около 3-5 млрд евро. В странах с более дешёвой рабочей силой, как Южная Африка, затраты могут быть ниже на 20-30%.

Что лучше для Европы — локальное производство или глобальное партнёрство?
Оптимальна гибридная модель: часть цепочки оставить в ЕС, а добычу и первичную переработку организовать в странах-партнёрах.

Мифы и правда

Миф: Южная Африка не готова к "зелёной" экономике.
Правда: страна уже внедряет налоговые стимулы и программы по развитию ВИЭ.

Миф: африканские страны не способны обеспечить стабильные поставки.
Правда: Южная Африка — один из самых индустриализированных регионов Африки с устойчивыми экспортными связями.

Миф: Европа потеряет контроль, если перенесёт производство за границу.
Правда: совместные предприятия позволяют сохранить технологическое лидерство, снижая финансовые риски.

3 интересных факта

  1. Южная Африка экспортирует около 65% производимых автомобилей в Европу.

  2. В стране находится один из крупнейших в мире запасов марганца — ключевого компонента для батарей.

  3. BMW использует южноафриканский завод в Росслине как тестовую площадку для "зелёного" производства с солнечными панелями.

Исторический контекст

Ещё в 1990-х Южная Африка стала площадкой для сборки европейских автомобилей, постепенно превращаясь в стратегического партнёра автопрома. Тогда никто не думал об электромобилях — главным было производство дизельных и бензиновых моделей. Сегодня история делает круг: те же заводы могут стать центрами новой энергетической эпохи.

