Батарея смартфона
© PxHere by Alan Levine is licensed under CC BY 2.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 17:02

Из отходов в энергию: что делают с отслужившими батареями в Европе

Компания Voltfang начала промышленное производство систем хранения энергии из батарей в Германии

В Германии найден способ подарить "вторую жизнь" батареям от электромобилей. Компания Voltfang складывает бывшие в употреблении аккумуляторы в специальные контейнеры, напоминающие холодильники, и использует их для хранения излишков энергии, полученной из возобновляемых источников.

Недавно фирма открыла свой первый промышленный объект в Ахене — всего в нескольких километрах от границ Бельгии и Нидерландов. На предприятии уже трудятся около сотни специалистов, что делает его крупнейшим подобным производством в Европе.

Ставка на будущее без нефти и газа

Генеральный директор компании Давид Удсанджи убеждён, что проект поможет Германии быстрее отказаться от ископаемого топлива и перейти на возобновляемые источники.

"Мы хотим гарантировать европейский суверенитет в энергоснабжении, разрешив производство возобновляемой энергии посредством её хранения", — заявил генеральный директор Давид Удсанджи.

Он подчёркивает: в стране уже широко используются ветровые турбины и солнечные панели, но без мощных систем накопления энергии переход к зелёной экономике будет неполным.

Как работает система

Схема проста: специалисты получают батареи от электромобилей, проверяют их состояние и отбирают те, что ещё пригодны к использованию. После восстановления они собираются в крупные модули и становятся частью новых накопителей энергии.

Среди первых клиентов — сеть супермаркетов Aldi Nord. Она планирует хранить энергию, вырабатываемую собственными солнечными панелями, чтобы использовать её позже и снизить зависимость от внешних источников.

Энергопереход по-немецки

Voltfang, созданная в 2020 году тремя студентами-инженерами, ставит амбициозную цель: к 2030 году выйти на производство систем с общей мощностью хранения в один гигаватт-час ежегодно. Этого хватит, чтобы обеспечить электроэнергией около 300 тысяч домов.

Эти шаги вписываются в масштабный план: Германия стремится к 2030 году довести долю возобновляемых источников в энергетике до 80% — сегодня она составляет около 60%.

Однако параллельно правительство планирует строительство двадцати газовых электростанций, что вызывает резкую критику экологов. Они опасаются, что это замедлит достижение углеродной нейтральности, намеченной на 2045 год.

Экономика замкнутого цикла

По оценкам экспертов, рынок накопителей энергии в Германии растёт стремительно. Если в 2022 году он составлял 2,5 ГВт·ч, то к концу 2024-го ожидается рост до 6 ГВт·ч.

"Мы считаем, что небольшие распределённые энергетические активы, такие как стационарные аккумуляторные батареи, будут играть важную роль в создании эффективных энергетических систем", — отметил партнёр компании Roland Berger Марк Саутофф.

Но трудности остаются. Старых аккумуляторов пока мало — электромобили ездят недолго, и массовый поток батарей для переработки только предстоит. К тому же новые аккумуляторы из Китая дешевеют и становятся всё более эффективными.

"Тестировать и восстанавливать старые аккумуляторы сложнее, чем купить новые. Но это дешевле, экологичнее и помогает строить циклическую экономику, а значит, укреплять независимость Европы", — объясняет Удсанджи.

