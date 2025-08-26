Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 6:10

Toyota нашла, как использовать старые аккумуляторы — так электромобили дают свет тысячам домов

Toyota протестировала систему Sweep для хранения энергии на батареях электромобилей в Хиросиме

В мире, где электромобили стремительно выходят на первый план, встаёт всё более острый вопрос: что делать с их батареями, когда срок службы подходит к концу? Ответа, который подошёл бы всем, пока нет. Но именно здесь рождаются инновации.

Одним из свежих примеров стала инициатива Toyota, которая запустила уникальную систему хранения энергии на базе бывших в употреблении аккумуляторов. Первые полевые испытания проходят на заводе Mazda в Хиросиме.

Как работает система Sweep

Разработка получила название Sweep. Она объединяет аккумуляторы — от полностью электрических машин до гибридов — в единый блок, который подключается к энергосети.

Особая система управления распределяет нагрузку за доли секунды: исправные батареи получают приоритет, а менее эффективные обходятся стороной. Более того, Toyota нашла способ использовать бывшие в работе автомобильные инверторы, что избавило от необходимости в дорогих преобразователях.

"Это решение снижает расходы и делает систему максимально гибкой", — подчёркивают инженеры компании.

Хиросима как идеальная площадка

Завод Mazda в Хиросиме уже частично автономен: на его территории расположены собственные солнечные и тепловые электростанции. В таких условиях Sweep органично дополняет инфраструктуру, помогая регулировать энергопотоки.

По словам производителя, "электростанция Mazda генерирует значительную часть энергии, необходимой для ежедневной работы".

Toyota добавляет, что "системы обеих компаний объединены через управление энергопотреблением". В будущем такие комплексы смогут балансировать спрос и предложение на возобновляемую энергию, зависящую от погоды и времени суток. Это ещё один шаг к углеродной нейтральности.

Первые результаты и перспективы

Первая установка Sweep появилась ещё в 2022 году. Toyota вместе с энергетической компанией JERA подключила систему к сети Chubu Electric Power Grid. Тогда удалось достичь пиковых 485 кВт мощности и накопить 1260 кВт·ч энергии — объёма, достаточного, чтобы обеспечить светом более 1200 домов в течение часа.

Главное преимущество Sweep — универсальность. Она работает с батареями разного качества и химического состава. Это делает технологию практичной и готовой к масштабированию.

Инженеры уверены: именно гибкость станет ключевым фактором в дальнейшем развитии переработки и повторного применения аккумуляторов.

