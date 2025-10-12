Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
пауэрбанк
пауэрбанк
© https://commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 6:36

Пауэрбанк вспыхнул прямо на зарядке: тысячи устройств ESR отзывают по всему миру

ESR отзывает 50 тысяч пауэрбанков из-за риска возгорания — CPSC

Китайская компания ESR, известная своими аксессуарами для смартфонов и ноутбуков, объявила масштабный отзыв внешних аккумуляторов. Причиной стали случаи возгораний и взрывов, зафиксированные у пользователей в США и Канаде. Это решение стало одним из самых громких событий в сегменте портативной электроники за последние годы.

По данным американской Комиссии по безопасности потребительских товаров (CPSC) и Министерства здравоохранения Канады, дефекты обнаружены сразу в четырёх моделях устройств. Потенциально опасные аккумуляторы продавались на маркетплейсах Amazon и AliExpress, а также в ряде сетей электроники.

"Компания ESR призывает владельцев указанных моделей прекратить использование внешних аккумуляторов и утилизировать их в соответствии с инструкцией", — заявили в ESR.

Какие модели подлежат отзыву

В список вошли модели с артикулами 2G520, 2G505B, 2G512B и 2G505. Номер можно найти на боковой панели устройства, рядом с технической информацией. Всего под отзыв попадает около 50 тысяч пауэрбанков, реализованных в США, Канаде и на зарубежных площадках, доступных для заказов из других стран.

Регуляторы сообщили, что зафиксировано не менее 29 инцидентов, включая возгорания и даже случаи лёгких ожогов у пользователей. Несмотря на относительно небольшое число происшествий, риск признан высоким — устройства могут загореться даже при обычной зарядке.

Почему это произошло

Первые результаты проверки показали, что проблема связана с дефектом в системе защиты от перегрева. Контроллер заряда в некоторых партиях не срабатывал при превышении критической температуры. Это приводило к тому, что литий-ионные элементы начинали перегреваться и вспыхивали.

Эксперты отмечают, что подобные случаи не редкость: ошибки в контроллерах и нарушенные стандарты сборки — самые частые причины возгораний портативных аккумуляторов.

Сравнение: ESR против конкурентов

Производитель Модели под отзывом Количество случаев возгораний Программа возврата Особенности
ESR 4 29 Да, полная компенсация Дефект системы защиты
Anker (2023) 1 11 Да Проблемы с USB-C контроллером
UGREEN 0 0 Нет Дополнительный температурный датчик
Baseus 0 0 Нет Использует алюминиевый корпус
Xiaomi 1 8 Да Нарушение герметичности элементов

ESR оказалась не первой компанией, столкнувшейся с необходимостью массового отзыва. Аналогичные ситуации ранее происходили с Anker и Xiaomi, однако масштаб нынешнего инцидента заметно выше.

Как действовать владельцам ESR

Компания предлагает несколько шагов для тех, кто приобрёл устройство из отозванной партии.

Советы шаг за шагом

  1. Проверить номер модели. Найдите маркировку на корпусе аккумулятора. Если она совпадает с одной из четырёх указанных, использовать устройство нельзя.

  2. Прекратить зарядку и хранение в помещении. Даже без подключения такие аккумуляторы могут перегреться. Лучше держать их в прохладном месте, вдали от источников тепла.

  3. Обратиться на сайт ESR. Там размещена форма обратной связи для замены устройства или возврата денег.

  4. Следовать инструкции по утилизации. Повреждённые литий-ионные батареи нельзя выбрасывать в бытовой мусор — их принимают в пунктах приёма электронных отходов.

  5. Сфотографировать устройство. Фото модели и серийного номера поможет ускорить процесс возврата.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Заряжать дефектный аккумулятор, не подозревая об отзыве.
    Последствие: Перегрев, дым, возгорание или повреждение смартфона.
    Альтернатива: Использовать сертифицированные модели Anker, Baseus или UGREEN с поддержкой Power Delivery и функцией термоконтроля.

  • Ошибка: Попытаться самостоятельно разобрать корпус.
    Последствие: Контакт с химическими элементами и риск взрыва.
    Альтернатива: Сдать устройство в пункт переработки, не вскрывая его.

  • Ошибка: Хранить аккумулятор рядом с горючими материалами.
    Последствие: Распространение огня при возгорании.
    Альтернатива: Использовать термоустойчивый чехол или металлический контейнер.

А что если устройство исправно?

Если ваш пауэрбанк ESR работает без сбоев и не входит в список отозванных, это не значит, что можно забыть о безопасности. Регулярно проверяйте корпус на вздутие, следите за температурой во время зарядки и не оставляйте устройство включённым на ночь.

Для продления срока службы используйте оригинальные кабели и адаптеры питания. Избегайте дешёвых зарядников без маркировки CE и RoHS — они нередко нарушают требования безопасности.

Плюсы и минусы пауэрбанков ESR

Плюсы Минусы
Компактный дизайн Проблемы с контролем температуры
Высокая ёмкость (10 000-20 000 мА·ч) Недоработанная защита
Быстрая зарядка PD/QC Часто подделываются на маркетплейсах
Удобный дисплей заряда Нет влагозащиты
Доступная цена Возможность перегрева

Несмотря на технические преимущества, именно экономия на компонентах системы безопасности могла стать причиной нынешнего кризиса.

FAQ

Как узнать, входит ли мой пауэрбанк ESR в программу отзыва?
Проверьте модель на корпусе или в заказе на сайте продавца. Если она совпадает с 2G520, 2G505B, 2G512B или 2G505 — устройство подлежит возврату.

Что делать, если покупка была совершена за границей?
Компания ESR принимает обращения от пользователей по всему миру. Главное — предоставить фото устройства и данные о заказе.

Можно ли обменять на другую модель ESR?
Да, компания предлагает замену на новые версии аккумуляторов с улучшенной системой защиты или возврат полной суммы.

Мифы и правда

  • Миф: Если аккумулятор греется, это нормально.
    Правда: Нагрев при зарядке допустим только в пределах 40-45 °C. Сильное повышение температуры — признак неисправности.

  • Миф: Отзыв касается только устройств, купленных в США.
    Правда: Программа действует и для покупателей в других странах, включая Европу и СНГ.

  • Миф: Достаточно просто перестать пользоваться пауэрбанком.
    Правда: Неиспользуемый, но неисправный аккумулятор также представляет риск возгорания. Его необходимо утилизировать.

3 интересных факта

• Литий-ионные элементы, применяемые в ESR, производились на том же заводе, что и аккумуляторы для некоторых моделей смартфонов Vivo.
• При перегреве до 150 °C аккумулятор может загореться без внешнего источника пламени.
• В 2023 году более миллиона пауэрбанков по всему миру были отозваны по аналогичной причине — это самый высокий показатель за десятилетие.

Исторический контекст

Проблемы с безопасностью литий-ионных батарей начались ещё в 2006 году, когда Sony пришлось отозвать 4 миллиона аккумуляторов для ноутбуков из-за перегрева. После этого во всех странах были приняты стандарты UL и IEC, регулирующие производство портативных источников питания.

Тем не менее, рост онлайн-продаж и производство на субподрядах продолжают создавать риски. ESR — лишь одно из десятков предприятий, чья продукция попала под внимание регуляторов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бюрократия ЕС задержала внедрение шведской краски, снижающей расход топлива судов на 40% вчера в 22:02
Экологи спасли океан, но убили прогресс: как Брюссель лишил свои корабли скорости и прибыли

Европейская бюрократия затормозила внедрение технологии, способной сократить расход топлива на судах почти вдвое. Пока Азия получает выгоду, Европа теряет миллиарды.

Читать полностью » Инсайдер: Microsoft готовит гибридную консоль Xbox 2027 с архитектурой RDNA 5 и Zen 6 вчера в 21:16
Xbox превращается в ПК: Microsoft готовит самую мощную и дорогую консоль в истории

Microsoft разрабатывает гибридную консоль Xbox 2027 — устройство с мощностью уровня ПК, нейропроцессором XDNA 3 и поддержкой Steam и Epic Games Store.

Читать полностью » Chrome начнёт блокировать уведомления от сайтов, которые пользователи игнорируют — The Verge вчера в 20:30
Когда браузер умнее человека: Chrome понял, какие уведомления не стоят вашего внимания

Google обновляет Chrome: теперь браузер сам распознает и отключает бесполезные уведомления, сохраняя только те, что действительно важны.

Читать полностью » К юбилею Павла Дурова Telegram запустил продажу лимитированных предметов за Stars вчера в 19:16
Павлу Дурову — 40, а вам — Doom в лонгсливе: Telegram запустил юбилейную коллекцию

Telegram выпустил лимитированные подарки к 40-летию Павла Дурова — виртуальную фигурку и фирменную одежду, купить которые смогут только самые преданные пользователи.

Читать полностью » OpenAI обвинили в давлении на сторонников регулирования искусственного интеллекта — The Verge вчера в 18:23
Что скрывает OpenAI: громкий скандал может перевернуть рынок искусственного интеллекта

OpenAI оказалась под прицелом критиков после того, как направила судебные повестки сторонникам регулирования искусственного интеллекта. Почему дело Кэлвина может стать прецедентом?

Читать полностью » Doom запущен внутри отечественного офисного пакета «Р7 Офис» через плагин на JavaScript вчера в 17:16
Работаешь — стреляй: Doom запустили прямо в российском офисном пакете

Российский «Р7 Офис» превратился в игровую площадку — внутри офисного пакета запустили Doom 1993 года, доказав гибкость и технологичность отечественного ПО.

Читать полностью » После обновления One UI 8 смартфоны Samsung в России перестали включаться — Baza вчера в 16:17
Коснулся кнопки — и всё пропало: почему пользователи Samsung жалеют, что установили новое обновление

После установки One UI 8 смартфоны Samsung в России массово перестают загружаться. Что пошло не так и как вернуть устройство к жизни?

Читать полностью » Financial Times: Китай усилил контроль за импортом GPU Nvidia и других ИИ-чипов вчера в 15:28
Без запрета, но не проехать: в Китае начались проверки, парализующие рынок чипов

Китай усилил контроль за импортом продвинутых GPU, включая чипы Nvidia. Проверки замедляют поставки, но могут ускорить развитие собственных производителей.

Читать полностью »

Новости
Еда
Гусь с апельсинами в духовке сохраняет сочность мяса
Садоводство
Лучшее время для размножения «нити жемчуга» — с весны до конца лета
Еда
Слоёный салат с курицей, гранатом и грецкими орехами получается сытным
Авто и мото
Porsche: трасса в новом центре в Сингапуре пройдёт прямо через здание
Технологии
После обновления One UI 8 смартфоны Samsung перестают включаться и зависают на логотипе
Красота и здоровье
Невролог Дмитрий Хуторов предупредил, что массаж шеи может спровоцировать инсульт
Питомцы
Белый медведь и коала оказались под угрозой вымирания из-за изменения климата
Авто и мото
Chery Tiggo 9, Jaecoo J8 и Rox 01 признаны самыми устойчивыми к ржавчине SUV
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet