Пауэрбанк вспыхнул прямо на зарядке: тысячи устройств ESR отзывают по всему миру
Китайская компания ESR, известная своими аксессуарами для смартфонов и ноутбуков, объявила масштабный отзыв внешних аккумуляторов. Причиной стали случаи возгораний и взрывов, зафиксированные у пользователей в США и Канаде. Это решение стало одним из самых громких событий в сегменте портативной электроники за последние годы.
По данным американской Комиссии по безопасности потребительских товаров (CPSC) и Министерства здравоохранения Канады, дефекты обнаружены сразу в четырёх моделях устройств. Потенциально опасные аккумуляторы продавались на маркетплейсах Amazon и AliExpress, а также в ряде сетей электроники.
"Компания ESR призывает владельцев указанных моделей прекратить использование внешних аккумуляторов и утилизировать их в соответствии с инструкцией", — заявили в ESR.
Какие модели подлежат отзыву
В список вошли модели с артикулами 2G520, 2G505B, 2G512B и 2G505. Номер можно найти на боковой панели устройства, рядом с технической информацией. Всего под отзыв попадает около 50 тысяч пауэрбанков, реализованных в США, Канаде и на зарубежных площадках, доступных для заказов из других стран.
Регуляторы сообщили, что зафиксировано не менее 29 инцидентов, включая возгорания и даже случаи лёгких ожогов у пользователей. Несмотря на относительно небольшое число происшествий, риск признан высоким — устройства могут загореться даже при обычной зарядке.
Почему это произошло
Первые результаты проверки показали, что проблема связана с дефектом в системе защиты от перегрева. Контроллер заряда в некоторых партиях не срабатывал при превышении критической температуры. Это приводило к тому, что литий-ионные элементы начинали перегреваться и вспыхивали.
Эксперты отмечают, что подобные случаи не редкость: ошибки в контроллерах и нарушенные стандарты сборки — самые частые причины возгораний портативных аккумуляторов.
Сравнение: ESR против конкурентов
|Производитель
|Модели под отзывом
|Количество случаев возгораний
|Программа возврата
|Особенности
|ESR
|4
|29
|Да, полная компенсация
|Дефект системы защиты
|Anker (2023)
|1
|11
|Да
|Проблемы с USB-C контроллером
|UGREEN
|0
|0
|Нет
|Дополнительный температурный датчик
|Baseus
|0
|0
|Нет
|Использует алюминиевый корпус
|Xiaomi
|1
|8
|Да
|Нарушение герметичности элементов
ESR оказалась не первой компанией, столкнувшейся с необходимостью массового отзыва. Аналогичные ситуации ранее происходили с Anker и Xiaomi, однако масштаб нынешнего инцидента заметно выше.
Как действовать владельцам ESR
Компания предлагает несколько шагов для тех, кто приобрёл устройство из отозванной партии.
Советы шаг за шагом
-
Проверить номер модели. Найдите маркировку на корпусе аккумулятора. Если она совпадает с одной из четырёх указанных, использовать устройство нельзя.
-
Прекратить зарядку и хранение в помещении. Даже без подключения такие аккумуляторы могут перегреться. Лучше держать их в прохладном месте, вдали от источников тепла.
-
Обратиться на сайт ESR. Там размещена форма обратной связи для замены устройства или возврата денег.
-
Следовать инструкции по утилизации. Повреждённые литий-ионные батареи нельзя выбрасывать в бытовой мусор — их принимают в пунктах приёма электронных отходов.
-
Сфотографировать устройство. Фото модели и серийного номера поможет ускорить процесс возврата.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Заряжать дефектный аккумулятор, не подозревая об отзыве.
Последствие: Перегрев, дым, возгорание или повреждение смартфона.
Альтернатива: Использовать сертифицированные модели Anker, Baseus или UGREEN с поддержкой Power Delivery и функцией термоконтроля.
-
Ошибка: Попытаться самостоятельно разобрать корпус.
Последствие: Контакт с химическими элементами и риск взрыва.
Альтернатива: Сдать устройство в пункт переработки, не вскрывая его.
-
Ошибка: Хранить аккумулятор рядом с горючими материалами.
Последствие: Распространение огня при возгорании.
Альтернатива: Использовать термоустойчивый чехол или металлический контейнер.
А что если устройство исправно?
Если ваш пауэрбанк ESR работает без сбоев и не входит в список отозванных, это не значит, что можно забыть о безопасности. Регулярно проверяйте корпус на вздутие, следите за температурой во время зарядки и не оставляйте устройство включённым на ночь.
Для продления срока службы используйте оригинальные кабели и адаптеры питания. Избегайте дешёвых зарядников без маркировки CE и RoHS — они нередко нарушают требования безопасности.
Плюсы и минусы пауэрбанков ESR
|Плюсы
|Минусы
|Компактный дизайн
|Проблемы с контролем температуры
|Высокая ёмкость (10 000-20 000 мА·ч)
|Недоработанная защита
|Быстрая зарядка PD/QC
|Часто подделываются на маркетплейсах
|Удобный дисплей заряда
|Нет влагозащиты
|Доступная цена
|Возможность перегрева
Несмотря на технические преимущества, именно экономия на компонентах системы безопасности могла стать причиной нынешнего кризиса.
FAQ
Как узнать, входит ли мой пауэрбанк ESR в программу отзыва?
Проверьте модель на корпусе или в заказе на сайте продавца. Если она совпадает с 2G520, 2G505B, 2G512B или 2G505 — устройство подлежит возврату.
Что делать, если покупка была совершена за границей?
Компания ESR принимает обращения от пользователей по всему миру. Главное — предоставить фото устройства и данные о заказе.
Можно ли обменять на другую модель ESR?
Да, компания предлагает замену на новые версии аккумуляторов с улучшенной системой защиты или возврат полной суммы.
Мифы и правда
-
Миф: Если аккумулятор греется, это нормально.
Правда: Нагрев при зарядке допустим только в пределах 40-45 °C. Сильное повышение температуры — признак неисправности.
-
Миф: Отзыв касается только устройств, купленных в США.
Правда: Программа действует и для покупателей в других странах, включая Европу и СНГ.
-
Миф: Достаточно просто перестать пользоваться пауэрбанком.
Правда: Неиспользуемый, но неисправный аккумулятор также представляет риск возгорания. Его необходимо утилизировать.
3 интересных факта
• Литий-ионные элементы, применяемые в ESR, производились на том же заводе, что и аккумуляторы для некоторых моделей смартфонов Vivo.
• При перегреве до 150 °C аккумулятор может загореться без внешнего источника пламени.
• В 2023 году более миллиона пауэрбанков по всему миру были отозваны по аналогичной причине — это самый высокий показатель за десятилетие.
Исторический контекст
Проблемы с безопасностью литий-ионных батарей начались ещё в 2006 году, когда Sony пришлось отозвать 4 миллиона аккумуляторов для ноутбуков из-за перегрева. После этого во всех странах были приняты стандарты UL и IEC, регулирующие производство портативных источников питания.
Тем не менее, рост онлайн-продаж и производство на субподрядах продолжают создавать риски. ESR — лишь одно из десятков предприятий, чья продукция попала под внимание регуляторов.
