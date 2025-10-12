Пауэрбанк вспыхнул прямо на зарядке: тысячи устройств ESR отзывают по всему миру

Китайская компания ESR, известная своими аксессуарами для смартфонов и ноутбуков, объявила масштабный отзыв внешних аккумуляторов. Причиной стали случаи возгораний и взрывов, зафиксированные у пользователей в США и Канаде. Это решение стало одним из самых громких событий в сегменте портативной электроники за последние годы.

По данным американской Комиссии по безопасности потребительских товаров (CPSC) и Министерства здравоохранения Канады, дефекты обнаружены сразу в четырёх моделях устройств. Потенциально опасные аккумуляторы продавались на маркетплейсах Amazon и AliExpress, а также в ряде сетей электроники.

"Компания ESR призывает владельцев указанных моделей прекратить использование внешних аккумуляторов и утилизировать их в соответствии с инструкцией", — заявили в ESR.

Какие модели подлежат отзыву

В список вошли модели с артикулами 2G520, 2G505B, 2G512B и 2G505. Номер можно найти на боковой панели устройства, рядом с технической информацией. Всего под отзыв попадает около 50 тысяч пауэрбанков, реализованных в США, Канаде и на зарубежных площадках, доступных для заказов из других стран.

Регуляторы сообщили, что зафиксировано не менее 29 инцидентов, включая возгорания и даже случаи лёгких ожогов у пользователей. Несмотря на относительно небольшое число происшествий, риск признан высоким — устройства могут загореться даже при обычной зарядке.

Почему это произошло

Первые результаты проверки показали, что проблема связана с дефектом в системе защиты от перегрева. Контроллер заряда в некоторых партиях не срабатывал при превышении критической температуры. Это приводило к тому, что литий-ионные элементы начинали перегреваться и вспыхивали.

Эксперты отмечают, что подобные случаи не редкость: ошибки в контроллерах и нарушенные стандарты сборки — самые частые причины возгораний портативных аккумуляторов.

Сравнение: ESR против конкурентов

Производитель Модели под отзывом Количество случаев возгораний Программа возврата Особенности ESR 4 29 Да, полная компенсация Дефект системы защиты Anker (2023) 1 11 Да Проблемы с USB-C контроллером UGREEN 0 0 Нет Дополнительный температурный датчик Baseus 0 0 Нет Использует алюминиевый корпус Xiaomi 1 8 Да Нарушение герметичности элементов

ESR оказалась не первой компанией, столкнувшейся с необходимостью массового отзыва. Аналогичные ситуации ранее происходили с Anker и Xiaomi, однако масштаб нынешнего инцидента заметно выше.

Как действовать владельцам ESR

Компания предлагает несколько шагов для тех, кто приобрёл устройство из отозванной партии.

Советы шаг за шагом

Проверить номер модели. Найдите маркировку на корпусе аккумулятора. Если она совпадает с одной из четырёх указанных, использовать устройство нельзя. Прекратить зарядку и хранение в помещении. Даже без подключения такие аккумуляторы могут перегреться. Лучше держать их в прохладном месте, вдали от источников тепла. Обратиться на сайт ESR. Там размещена форма обратной связи для замены устройства или возврата денег. Следовать инструкции по утилизации. Повреждённые литий-ионные батареи нельзя выбрасывать в бытовой мусор — их принимают в пунктах приёма электронных отходов. Сфотографировать устройство. Фото модели и серийного номера поможет ускорить процесс возврата.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Заряжать дефектный аккумулятор, не подозревая об отзыве.

Последствие: Перегрев, дым, возгорание или повреждение смартфона.

Альтернатива: Использовать сертифицированные модели Anker, Baseus или UGREEN с поддержкой Power Delivery и функцией термоконтроля.

Ошибка: Попытаться самостоятельно разобрать корпус.

Последствие: Контакт с химическими элементами и риск взрыва.

Альтернатива: Сдать устройство в пункт переработки, не вскрывая его.

Ошибка: Хранить аккумулятор рядом с горючими материалами.

Последствие: Распространение огня при возгорании.

Альтернатива: Использовать термоустойчивый чехол или металлический контейнер.

А что если устройство исправно?

Если ваш пауэрбанк ESR работает без сбоев и не входит в список отозванных, это не значит, что можно забыть о безопасности. Регулярно проверяйте корпус на вздутие, следите за температурой во время зарядки и не оставляйте устройство включённым на ночь.

Для продления срока службы используйте оригинальные кабели и адаптеры питания. Избегайте дешёвых зарядников без маркировки CE и RoHS — они нередко нарушают требования безопасности.

Плюсы и минусы пауэрбанков ESR

Плюсы Минусы Компактный дизайн Проблемы с контролем температуры Высокая ёмкость (10 000-20 000 мА·ч) Недоработанная защита Быстрая зарядка PD/QC Часто подделываются на маркетплейсах Удобный дисплей заряда Нет влагозащиты Доступная цена Возможность перегрева

Несмотря на технические преимущества, именно экономия на компонентах системы безопасности могла стать причиной нынешнего кризиса.

FAQ

Как узнать, входит ли мой пауэрбанк ESR в программу отзыва?

Проверьте модель на корпусе или в заказе на сайте продавца. Если она совпадает с 2G520, 2G505B, 2G512B или 2G505 — устройство подлежит возврату.

Что делать, если покупка была совершена за границей?

Компания ESR принимает обращения от пользователей по всему миру. Главное — предоставить фото устройства и данные о заказе.

Можно ли обменять на другую модель ESR?

Да, компания предлагает замену на новые версии аккумуляторов с улучшенной системой защиты или возврат полной суммы.

Мифы и правда

Миф: Если аккумулятор греется, это нормально.

Правда: Нагрев при зарядке допустим только в пределах 40-45 °C. Сильное повышение температуры — признак неисправности.

Миф: Отзыв касается только устройств, купленных в США.

Правда: Программа действует и для покупателей в других странах, включая Европу и СНГ.

Миф: Достаточно просто перестать пользоваться пауэрбанком.

Правда: Неиспользуемый, но неисправный аккумулятор также представляет риск возгорания. Его необходимо утилизировать.

3 интересных факта

• Литий-ионные элементы, применяемые в ESR, производились на том же заводе, что и аккумуляторы для некоторых моделей смартфонов Vivo.

• При перегреве до 150 °C аккумулятор может загореться без внешнего источника пламени.

• В 2023 году более миллиона пауэрбанков по всему миру были отозваны по аналогичной причине — это самый высокий показатель за десятилетие.

Исторический контекст

Проблемы с безопасностью литий-ионных батарей начались ещё в 2006 году, когда Sony пришлось отозвать 4 миллиона аккумуляторов для ноутбуков из-за перегрева. После этого во всех странах были приняты стандарты UL и IEC, регулирующие производство портативных источников питания.

Тем не менее, рост онлайн-продаж и производство на субподрядах продолжают создавать риски. ESR — лишь одно из десятков предприятий, чья продукция попала под внимание регуляторов.