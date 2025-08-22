Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:23

Миллиарды сгорели: почему Porsche закрыла свой главный аккумуляторный проект

Porsche закрыла дочернюю компанию Cellforce Group по разработке аккумуляторов

Миллиарды евро и громкие обещания — всё это оказалось в прошлом. Один из самых амбициозных проектов Porsche по созданию собственных аккумуляторов для электрокаров закрыт.

Конец Cellforce Group

Немецкий автопроизводитель официально заявил о прекращении деятельности дочерней компании Cellforce Group, основанной всего три года назад для разработки аккумуляторов нового поколения. В её запуске активно участвовали региональные власти, а вложенные инвестиции достигали миллиардов евро.

Изначально предполагалось строительство крупного завода в Тюбингене, который должен был стать технологическим флагманом в Европе. Однако проект столкнулся с хронической нехваткой финансирования и юридическими трудностями. По словам представителей Porsche, "реализовать планы в полном объёме оказалось невозможно".

Несостоявшиеся партнёрства

Летом 2024 года ходили разговоры о том, что к Cellforce проявляют интерес BMW и даже оборонные компании. Но, как показало официальное заявление, договорённостей достичь не удалось. Итог оказался суровым: из 280 сотрудников работы лишаются 200 человек. На предприятии в Кирхентеллинсфурте остаются лишь исследователи и инженеры, которым поручено сосредоточиться на традиционных двигателях внутреннего сгорания.

Ставка на Китай

Вместо собственных батарей Porsche теперь будет закупать аккумуляторы в Китае — у компании CATL, крупнейшего мирового производителя. Таким образом, бренд, известный своими инновационными амбициями, временно отказывается от идеи полностью контролировать стратегически важное направление.

Проблемы всего рынка

История Cellforce Group — не единичный случай. Весной 2024 года шведская Northvolt, считавшаяся лидером европейского производства литий-ионных аккумуляторов и работавшая с Volvo Cars, объявила о банкротстве. Норвежская Freyr приостановила работу своего завода и переносит бизнес в США, где государство предлагает щедрые субсидии.

