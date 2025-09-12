Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Hyundai
Hyundai
© commons.wikimedia.org by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:16

Стройка века без строителей: как миграционный кризис вмешался в планы автогиганта

Hyundai приостановила строительство завода аккумуляторов в США после задержания 475 рабочих

Крупный проект по возведению завода по производству аккумуляторов в штате Джорджия оказался под угрозой срыва. Работы приостановлены из-за масштабного антимиграционного рейда, проведённого американскими властями.

Массовые задержания

В ходе операции задержали 475 рабочих, среди которых значительная часть — граждане Южной Кореи. Для многих из них участие в строительстве стало невозможным: многие уже заявили о намерении вернуться домой.

Генеральный директор Hyundai Хосе Муньос заявил:

"Эти события приведут к задержке проекта как минимум на два-три месяца, так как многие из задержанных выразили желание вернуться на родину. Теперь нам предстоит решить задачу по заполнению образовавшихся вакансий".

Вынужденный перелёт

Для возвращения соотечественников на родину власти Южной Кореи готовят чартерный рейс, который должен вылететь из США в четверг, 11 сентября.

Влияние на бизнес

Несмотря на очевидные трудности, информация о задержке строительства неожиданно оказала позитивное влияние на рынок: акции Hyundai Motor выросли на 1,1%. Это может говорить о том, что инвесторы воспринимают ситуацию как временную и не критичную для долгосрочных перспектив компании.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты: многие автомобили оснащены функциями, которые недоступны без перепрошивки сегодня в 7:11

Обычный автомобиль может больше, чем заявлено: какие опции производитель прячет от вас

Производители автомобилей скрывают часть возможностей, предлагая их как платные опции или подписки. Что реально можно активировать самостоятельно?

Читать полностью » Власти США отменили льготу электрокаров на проезд по HOV-полосам сегодня в 6:51

США сворачивают поддержку "зелёного" транспорта — удар по рынку уже начался

США меняют правила игры: одна из главных льгот для владельцев электрокаров уходит в прошлое. Что это значит для будущего "зелёного" транспорта?

Читать полностью » Роман Сокуев: специальных масел для китайских электромобилей не существует сегодня в 6:36

Электрокары ездят без моторного масла — но требуют особых жидкостей

Китайские электромобили и гибриды захватывают рынок, но вокруг масел для них ходит множество мифов. Эксперты рассказали, что на самом деле важно знать.

Читать полностью » Эксперты TCM Motors: в тяжёлых условиях эксплуатации ремень ГРМ нужно менять чаще сегодня в 6:27

Эти признаки говорят, что ремень ГРМ готов порваться — игнорировать опасно

Ремень ГРМ — деталь, от которой зависит жизнь двигателя. Когда его менять, как выбрать надёжный и сколько стоит замена — подробности в материале.

Читать полностью » Специалисты напомнили о проблемах при эксплуатации автомобилей с вариатором сегодня в 5:45

Экономия на покупке, убытки при продаже: парадокс вариаторной коробки

Всё больше машин оснащаются вариатором, но стоит ли он своих обещаний? Эксперт объясняет, какие подводные камни ждут водителей.

Читать полностью » Эксперты назвали автомобили до 500 тысяч рублей на вторичном рынке России сегодня в 4:40

Полмиллиона рублей — и своя машина: лучшие варианты без лишних вложений

Какие автомобили до 500 тысяч рублей еще можно считать надежными на российском рынке? Сравним лучшие модели и разберем их плюсы и минусы.

Читать полностью » Fit Service: запотевшие стёкла и запах антифриза сигнализируют о проблемах отопителя сегодня в 4:26

Водители теряют обогрев в самый мороз: всему виной эта мелкая деталь

Скрипы, запах антифриза и запотевшие стёкла: как "печка" автомобиля предупреждает о поломке и почему лучше не откладывать диагностику до зимы.

Читать полностью » Стоимость обучения в автошколах России выросла на 20% с начала 2025 года — данные аналитиков сегодня в 3:26

Москва, Питер и Кавказ: как меняется стоимость водительских курсов по стране

Цены на обучение в автошколах в России выросли на 20%, а число школ сокращается. Почему так происходит и как выбрать правильный вариант?

Читать полностью »

Новости
УрФО

В Челябинске вагоновожатая отвлеклась на телефон, и трамвай сошёл с рельсов — 112
ДФО

Рост цен на автообучение в 2025: средняя стоимость в России достигла 44 153 рублей
Наука

Кислород из марсианской пыли: МКС доказала возможность жизни бактерий в экстремальных условиях
Питомцы

Перегрев шиншиллы: причины и симптомы по данным ветеринаров
Туризм

Котор в Черногории включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
Авто и мото

Автоэксперты объяснили, почему ремень ГРМ дешевле в обслуживании, а цепь служит дольше
Технологии

Новый гаджет Pocket Scion превращает биоэлектрические сигналы в музыку
Спорт и фитнес

Боец ММА Джефф Монсон предложил провести бой с Артёмом Дзюбой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet