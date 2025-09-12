Стройка века без строителей: как миграционный кризис вмешался в планы автогиганта

Крупный проект по возведению завода по производству аккумуляторов в штате Джорджия оказался под угрозой срыва. Работы приостановлены из-за масштабного антимиграционного рейда, проведённого американскими властями.

Массовые задержания

В ходе операции задержали 475 рабочих, среди которых значительная часть — граждане Южной Кореи. Для многих из них участие в строительстве стало невозможным: многие уже заявили о намерении вернуться домой.

Генеральный директор Hyundai Хосе Муньос заявил:

"Эти события приведут к задержке проекта как минимум на два-три месяца, так как многие из задержанных выразили желание вернуться на родину. Теперь нам предстоит решить задачу по заполнению образовавшихся вакансий".

Вынужденный перелёт

Для возвращения соотечественников на родину власти Южной Кореи готовят чартерный рейс, который должен вылететь из США в четверг, 11 сентября.

Влияние на бизнес

Несмотря на очевидные трудности, информация о задержке строительства неожиданно оказала позитивное влияние на рынок: акции Hyundai Motor выросли на 1,1%. Это может говорить о том, что инвесторы воспринимают ситуацию как временную и не критичную для долгосрочных перспектив компании.