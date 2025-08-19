До 40% стоимости электромобиля уходит зря — водители продолжают совершать роковую ошибку

Стэнфордские учёные разрушили один из самых устойчивых мифов о вождении электрокаров. Оказалось, что батарея служит дольше не при плавной езде, а при более живом и переменчивом стиле управления.

Миф о "бережливом" вождении

Считалось, что только равномерная и спокойная манера езды помогает сохранить ресурс батареи. Этот компонент может составлять до 40% стоимости электромобиля, поэтому его деградация — серьёзная головная боль для автовладельцев. Но новое исследование доказывает обратное: короткие ускорения и чередование режимов оказываются полезнее.

Эксперимент и цифры

В течение двух лет специалисты Стэнфорда наблюдали за 92 ячейками литий-ионных аккумуляторов. Выяснилось, что "динамичное" вождение увеличивает срок службы батареи в среднем на 38%. На практике это означает плюс до 300 тысяч километров пробега.

Секрет в том, что чередование нагрузок помогает балансировать два типа старения аккумулятора: циклическое (связанное с зарядкой и разрядкой) и календарное (естественное старение со временем).

Почему это работает

Езда по трассе или в городских условиях с разными скоростями и нагрузками создаёт для батареи естественный ритм. В таких условиях внутренняя химия ячеек остаётся более стабильной, и процесс деградации замедляется.

Учёные отмечают: именно поэтому реальные батареи иногда служат дольше, чем прогнозируют лабораторные испытания. Многие водители используют этот принцип интуитивно — ускоряются на коротких участках, затем возвращаются к привычному ритму.