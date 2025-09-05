Новый завод Toyota в Чехии ошарашил Европу — электрокары уже на подходе

В Чехии стартует проект, который обещает изменить будущее автомобильной промышленности страны. Toyota инвестирует 17 миллиардов крон (примерно 680 миллионов евро) в завод в Колине, где будут выпускать электромобили и аккумуляторные батареи.

Расширение завода и новые мощности

Площадь Toyota Motor Manufacturing увеличат с 152 до 173 тысяч квадратных метров. Здесь построят новые окрасочный и сварочный цеха, а также линию по производству аккумуляторных систем.

"Новый электромобиль на аккумуляторных батареях, который станет первым в своем роде, произведенным на одном из европейских заводов Toyota, является важной вехой для Toyota и Чешской Республики", — заявил генеральный директор Toyota и Lexus CR Мартин Пелешка.

Поддержка со стороны государства

Чешское правительство готово вложить до 64 миллионов евро в запуск производства аккумуляторов.

"Автомобильная промышленность составляет около 10 процентов нашего ВВП, и если мы хотим сохранить её, мы должны систематически её модернизировать. Эти проекты имеют решающее значение для будущего чешской автомобильной промышленности", — отметил премьер-министр Петр Фиала.

В результате проекта будет создано 245 новых рабочих мест, а в регион поступят технологии мирового уровня.

Борьба за инвестиции

По словам министра промышленности и торговли Лукаша Влчека, Чехии пришлось соперничать с европейскими и азиатскими странами за право принять у себя производство.

"То, что Toyota начнёт производство в Колине не только электромобилей, но и комплектных аккумуляторных систем, — результат серии переговоров, которые мы вели в Японии и Европе", — заявил министр промышленности и торговли Лукаш Влчек.

Выгода для государства от этого проекта оценивается примерно в 6 миллиардов крон.

Амбициозные планы

Сейчас на заводе выпускаются модели Aygo X и Yaris Hybrid — всего около 220 тысяч машин в год. Но с запуском электропроизводства мощность вырастет ещё больше.

Японское агентство Nikkei сообщает: дизайн нового электромобиля Toyota представят к 2026 году, а массовое производство стартует в 2028-м. Ежегодно планируется выпускать около 100 тысяч машин.

"Запуск производства электромобилей на аккумуляторных батареях демонстрирует наше общее с чешским правительством видение устойчивой мобильности и инноваций", — отметил президент и генеральный директор Toyota Motor Europe Ёсихиро Наката.

Эти шаги укрепляют позиции Toyota в Европе и делают Чехию ключевым игроком в будущем экологичного транспорта.