Новый вид дефицита? Россияне начали скупать батарейки, как гречку в 2020-м

Мало кто задумывается, сколько батареек уходит в семье за год. Кажется, что их нужно немного — всего пара штук для пульта или детской игрушки. Однако исследования показывают, что реальные объёмы потребления значительно выше. Россияне всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда батарейки внезапно заканчиваются в самый неподходящий момент: перед праздником, вечером на даче или во время детских игр.

Сколько батареек нужно на самом деле

По данным компании Camelion, большинство россиян уверены, что семье достаточно 5-10 батареек в запасе. Так считает 52% опрошенных. Ещё 20,8% предпочитают держать до 20 штук, а только 7,5% признают необходимость большего запаса. Однако фактическое потребление показывает обратное — батарейки приходится покупать каждые два-три месяца.

"Россияне пополняют запасы батареек в среднем раз в два-три месяца", — отметила руководитель направления батареек в компании Camelion Яна Адамчук.

Исследование компании показывает, что средняя семья одновременно использует от пяти до семи приборов, работающих на батарейках. И даже если кажется, что это немного, регулярная замена элементов питания превращается в ощутимую статью бытовых расходов.

Основные "пожиратели" энергии в доме

На первом месте — детские игрушки. Машинки, микрофоны, светящиеся аксессуары, музыкальные книги и радиоуправляемые устройства расходуют энергию быстрее всего. Вторая категория — бытовые пульты дистанционного управления: телевизоры, кондиционеры, колонки.

Дополнительную нагрузку создают приборы на даче: фонари, фумигаторы, радиостанции. Наконец, растёт число устройств "умного дома" — датчиков движения, температуры и освещения, которые тоже требуют регулярной замены элементов питания.

Особенно заметно увеличение расхода перед праздниками. В дни рождения или Новый год батарейки расходуются в два-три раза быстрее — ведь активируются все электронные игрушки и гирлянды.

Сезонность потребления

Потребление батареек имеет чёткую сезонную динамику:

• Весна и лето - пик использования фонарей, радиостанций, термометров и фумигаторов.

• Осень - рост спроса из-за школьных гаджетов: калькуляторов, электронных указок, будильников.

• Зима - батарейки уходят на гирлянды, новогодние украшения и музыкальные игрушки.

Таким образом, семьи почти круглый год нуждаются в стабильном запасе элементов питания.

Сравнение: типы батареек и срок службы

Тип батарейки Подходит для Средний срок службы Особенности Щелочная (Alkaline) Пульты, часы, фонари до 2 лет Универсальный вариант для дома Литиевая Фотоаппараты, датчики до 10 лет Выдерживает мороз и высокие температуры Солевые Часы, калькуляторы до 6 месяцев Недорогие, но быстро разряжаются Перезаряжаемые (NiMH) Игрушки, техника до 500 циклов Требуют зарядного устройства

Советы шаг за шагом: как грамотно хранить и использовать батарейки

Создайте запас. Держите дома не менее 10-15 батареек разных типов — для пультов, игрушек и дачных устройств. Разделите по назначению. Храните батарейки в отдельных контейнерах: "новые" и "использованные". Не держите возле тепла. Храните их при комнатной температуре, вдали от прямых солнечных лучей. Проверяйте перед поездками. Перед дачным сезоном или праздниками обновите запас — это избавит от непредвиденных ситуаций. Выбирайте качественные бренды. Известные производители — Camelion, Duracell, Energizer — обеспечивают стабильную ёмкость и безопасность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка только одной упаковки батареек "на всякий случай".

Последствие: неожиданный разряд устройств в критический момент.

Альтернатива: планировать покупки заранее, используя таблицу сроков службы.

Ошибка: использование дешёвых солевых батареек в энергоёмких приборах.

Последствие: быстрая разрядка и риск протечки.

Альтернатива: выбирать щелочные или литиевые варианты для мощных устройств.

Ошибка: смешивание новых и старых батареек.

Последствие: ускоренный износ и перегрев устройства.

Альтернатива: всегда заменять элементы комплектом одинаковых по типу и заряду.

А что если перейти на аккумуляторы?

Многие семьи постепенно отказываются от одноразовых батареек, выбирая перезаряжаемые аккумуляторы. Это экономичнее и экологичнее. Один комплект может заменить до 500 обычных батареек.

Для домашнего использования подойдут модели AA и AAA с зарядным устройством. Их можно использовать в игрушках, пультах и бытовой электронике, а также брать с собой на природу.

Плюсы и минусы перезаряжаемых батареек

Плюсы Минусы Существенная экономия при долгом использовании Более высокая цена при покупке Экологичность — меньше отходов Требуется зарядное устройство Можно подзаряжать многократно Теряют ёмкость со временем Подходят для большинства устройств Не подходят для приборов с низким потреблением (часы, пульты)

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что батарейка почти разряжена?

Если устройство работает нестабильно, тускнеет подсветка или падает громкость, стоит заменить элементы. Для точной проверки можно использовать мультиметр.

Можно ли хранить батарейки в холодильнике?

Нет, это не продлевает срок службы. Наоборот, конденсат может повредить контакты и привести к утечке.

Куда сдавать использованные батарейки?

Во многих супермаркетах и ТЦ установлены контейнеры для приёма. Их утилизация предотвращает загрязнение почвы и воды тяжёлыми металлами.

Мифы и правда

Миф: батарейки нельзя хранить дольше года.

Правда: качественные щелочные элементы сохраняют заряд до 5 лет.

Миф: если батарейка "вздулось", её можно снова использовать.

Правда: такая батарейка опасна — её нужно утилизировать.

Миф: дешёвые батарейки ничем не хуже брендовых.

Правда: в дешёвых моделях меньше активных компонентов, и они быстрее разряжаются.

Интересные факты

• По оценкам Camelion, средняя семья в России тратит до 1,5 тыс. рублей в год только на батарейки.

• Современные "умные" датчики и системы охраны потребляют меньше энергии, но требуют более надёжных литиевых элементов.

• Утилизация одной тонны использованных батареек предотвращает попадание в природу до 300 кг токсичных веществ.

Исторический контекст

Первая портативная батарейка появилась ещё в XIX веке, а массовое производство началось в 1950-х. В СССР бытовые элементы питания получили распространение вместе с радиоприёмниками и детскими игрушками. Сегодня батарейки стали частью повседневной жизни — от пульта до умного дома, и вопрос правильного запаса стал столь же важен, как наличие соли и спичек.