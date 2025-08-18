Одни электромобили едут дальше при одинаковых батареях — разгадка в том, о чём мало кто догадывается

Размер топливного бака в обычных машинах редко становится предметом обсуждений. Совсем другое дело — электромобили. Здесь объём аккумулятора играет ключевую роль: именно он определяет, как далеко удастся проехать без подзарядки. И если для многих автопроизводителей это число становится предметом маркетинга, то для водителя оно напрямую связано с комфортом и уверенностью на дороге.

Почему ёмкость батареи так важна

Каждый электромобиль оснащён литий-ионным аккумулятором, энергоёмкость которого измеряется в киловатт-часах (кВт⋅ч). Чем выше показатель — тем больше запас хода. Однако всё не так однозначно: два авто с одинаковыми батареями могут показывать совершенно разные результаты. Например, Tesla Model Y Long Range с аккумулятором на 80 кВт⋅ч способна преодолеть до 565 км по циклу WLTP, тогда как Audi Q4 e-tron с таким же аккумулятором ограничивается 496 км. Всё решает энергоэффективность.

Валовая и чистая мощность: в чём разница

В рекламных буклетах часто встречаются два показателя: полная и чистая ёмкость. Первая — это теоретический максимум, вторая — реально доступный ресурс. Разница может составлять до 6% от общего объёма батареи. Управляющая электроника специально оставляет "буфер" сверху и снизу шкалы заряда, чтобы продлить срок службы аккумулятора. У Tesla, например, около 4,5% ёмкости скрыто за отметкой "0%".

Методы проверки реальной ёмкости

Существует несколько способов узнать, сколько энергии действительно доступно:

Зарядка от 0 до 100% . Самый простой, но неточный метод: из-за потерь при зарядке приборы могут показать больше, чем есть на самом деле.

. Самый простой, но неточный метод: из-за потерь при зарядке приборы могут показать больше, чем есть на самом деле. Полный цикл поездки . Более достоверный способ — зарядить батарею "под завязку" и полностью разрядить её в пути. Правда, это небезопасно и требует времени.

. Более достоверный способ — зарядить батарею "под завязку" и полностью разрядить её в пути. Правда, это небезопасно и требует времени. Частичная разрядка . Можно проехать до 10% заряда, а затем подсчитать потраченную энергию. Так удаётся определить реальную ёмкость без риска "остаться на обочине".

. Можно проехать до 10% заряда, а затем подсчитать потраченную энергию. Так удаётся определить реальную ёмкость без риска "остаться на обочине". Специальные приложения. Программы вроде Scan My Tesla или Leaf Spy Pro позволяют получить данные напрямую из системы управления батареей. Это быстрый и достаточно точный вариант.

Что будет через несколько лет

Любая батарея постепенно теряет часть своей ёмкости. За несколько лет эксплуатации она может "сдать позиции" на 10% и более. Это неизбежный процесс, который не остановят ни советы по правильной зарядке, ни экономичная езда. Однако статистика эксплуатации Tesla и Ford показывает: современные аккумуляторы служат долго, а даже потеря части запаса хода редко делает автомобиль непригодным для повседневного использования.