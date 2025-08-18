Одни электромобили едут дальше при одинаковых батареях — разгадка в том, о чём мало кто догадывается
Размер топливного бака в обычных машинах редко становится предметом обсуждений. Совсем другое дело — электромобили. Здесь объём аккумулятора играет ключевую роль: именно он определяет, как далеко удастся проехать без подзарядки. И если для многих автопроизводителей это число становится предметом маркетинга, то для водителя оно напрямую связано с комфортом и уверенностью на дороге.
Почему ёмкость батареи так важна
Каждый электромобиль оснащён литий-ионным аккумулятором, энергоёмкость которого измеряется в киловатт-часах (кВт⋅ч). Чем выше показатель — тем больше запас хода. Однако всё не так однозначно: два авто с одинаковыми батареями могут показывать совершенно разные результаты. Например, Tesla Model Y Long Range с аккумулятором на 80 кВт⋅ч способна преодолеть до 565 км по циклу WLTP, тогда как Audi Q4 e-tron с таким же аккумулятором ограничивается 496 км. Всё решает энергоэффективность.
Валовая и чистая мощность: в чём разница
В рекламных буклетах часто встречаются два показателя: полная и чистая ёмкость. Первая — это теоретический максимум, вторая — реально доступный ресурс. Разница может составлять до 6% от общего объёма батареи. Управляющая электроника специально оставляет "буфер" сверху и снизу шкалы заряда, чтобы продлить срок службы аккумулятора. У Tesla, например, около 4,5% ёмкости скрыто за отметкой "0%".
Методы проверки реальной ёмкости
Существует несколько способов узнать, сколько энергии действительно доступно:
- Зарядка от 0 до 100%. Самый простой, но неточный метод: из-за потерь при зарядке приборы могут показать больше, чем есть на самом деле.
- Полный цикл поездки. Более достоверный способ — зарядить батарею "под завязку" и полностью разрядить её в пути. Правда, это небезопасно и требует времени.
- Частичная разрядка. Можно проехать до 10% заряда, а затем подсчитать потраченную энергию. Так удаётся определить реальную ёмкость без риска "остаться на обочине".
- Специальные приложения. Программы вроде Scan My Tesla или Leaf Spy Pro позволяют получить данные напрямую из системы управления батареей. Это быстрый и достаточно точный вариант.
Что будет через несколько лет
Любая батарея постепенно теряет часть своей ёмкости. За несколько лет эксплуатации она может "сдать позиции" на 10% и более. Это неизбежный процесс, который не остановят ни советы по правильной зарядке, ни экономичная езда. Однако статистика эксплуатации Tesla и Ford показывает: современные аккумуляторы служат долго, а даже потеря части запаса хода редко делает автомобиль непригодным для повседневного использования.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru