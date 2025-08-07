Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бэтмен
Бэтмен
© commons.wikimedia.org by Celsoazevedo is licensed under CC BY 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:25

Пять лет тишины — и тьма возвращается: что готовит новый "Бэтмен"

Сценарий "Бэтмена 2" завершён — DC подтвердили запуск съёмок в 2026 году

К выходу "Бэтмена-2" осталось ждать ещё два года, но атмосфера вокруг проекта уже начинает нагреваться. Несмотря на то что первая часть вышла в далёком 2022 году, продолжение супергеройской истории Мэтта Ривза официально получило зелёный свет: съёмки стартуют весной 2026 года. Главную роль вновь исполнит Роберт Паттинсон.

Пауза длиною в пять лет

Сценарий ко второй части уже завершён, однако между двумя фильмами пройдёт более пяти лет. Это немалый срок даже по меркам блокбастеров. Тем не менее, такая задержка — не случайность, а осознанное решение.

Как пояснил Джеймс Ганн, со-глава DC Studios, работа над проектами не начинается, пока сценарий не будет полностью готов. Он подчеркнул, что спешка — не вариант, особенно когда речь идёт о режиссёре с чётким видением.

"Мэтт Ривз должен работать в удобном для него темпе. Его цель — качество, а не соответствие ожиданиям фанатов", — рассказал Джеймс Ганн.

Успех "Супермена" и амбиции DC

Пока фанаты ждут возвращения Готэма и его мрачного защитника, Warner Bros. Discovery не сидит сложа руки. В официальном заявлении компания напомнила о громком успехе нового фильма "Супермен" Джеймса Ганна, который стал значимым шагом для обновлённой киновселенной DC.

Сама студия уверена: супергеройский бренд остаётся её стратегическим активом. Это не просто слова — впереди целая череда крупных релизов.

В числе будущих проектов:

  • "Супергерл: Женщина завтрашнего дня"

  • "Глиняное лицо" — новая история о культовом антагонисте

  • Новый фильм о Чудо-женщине

  • Сериалы "Пингвин" и "Фонари"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Данила Козловский получил эпизодическую роль в фильме Алексея Учителя о Шостаковиче вчера в 16:17

Новая роль Козловского в фильме о Шостаковиче сбила всех с толку — и не зря

Данила Козловский появится в фильме о Шостаковиче, но его роль не такая, как вы могли ожидать. Что скрывает "Шум времени" и кто ещё в актерском составе?

Читать полностью » Фильм «Умри, моя любовь» с Лоуренс и Паттинсоном выйдет в России 27 ноября вчера в 15:12

Любовь, от которой хочется сбежать: новый триллер с Паттинсоном рвёт шаблоны семейного счастья

Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон в мрачной драме о материнстве и безумии: "Умри, моя любовь" выходит в прокат и уже удостоилась оваций в Каннах.

Читать полностью » Леди Гага и Тим Бертон сняли клип Death Dance для второго сезона вчера в 14:50

Тим Бертон и Леди Гага объединились — но об этом никто не должен был знать

Тим Бертон и Леди Гага объединились в "Уэнсдэй": режиссёр снял клип на мрачную песню певицы, а сама Гага появилась в сериале в неожиданной роли.

Читать полностью » Кара Делевинь устроила вечеринку с Селеной Гомес и Пэрис Хилтон в Лос-Анджелесе вчера в 13:48

Голливуд сошёл с ума на одну ночь: Делевинь устроила праздник, о котором будут говорить годами

Кара Делевинь устроила такую вечеринку, что об этом заговорил весь Голливуд. Кто был, кто блистал, а кто пришёл отдельно — рассказываем в деталях.

Читать полностью » Предприниматель из Швеции с российскими корнями попал на обложку Forbes вчера в 12:12

Он родом из России, а его стартап растёт быстрее ChatGPT — даже Forbes удивлён

Стартап, который обогнал ChatGPT по темпам роста, создан без бюджета на рекламу. Кто стоит за этим проектом и почему он уже на обложке Forbes?

Читать полностью » Поклонники обсуждают трость Джима Кертиса на свидании с Энистон в Нью-Йорке вчера в 11:06

Он появился с тростью — и стал главным героем в жизни Дженнифер Энистон

После восьми лет одиночества Дженнифер Энистон заводит роман с гипнотерапевтом. Но поклонников волнует не только её счастье, а странная трость бойфренда.

Читать полностью » Ольга Бузова поймала свадебный букет в кафе Москвы вчера в 10:01

"Это знак": магия свадебного букета настигла Бузову в обычный вечер

В кафе к Ольге Бузовой подошла невеста и предложила передать ей свадебный букет. Почему певица согласилась — и что это может значить для её личной жизни?

Читать полностью » Кайли Дженнер призналась в любви к вчера в 9:53

Кайли Дженнер выбрала не того брата: что сказал ей Деймон из "Дневников вампира"

Кайли Дженнер призналась в любви к "Дневникам вампира" — и получила неожиданный ответ от самого Йена Сомерхолдера. Что он ей сказал?

Читать полностью »

Новости
Еда

Рецепт домашней куриной ветчины: как приготовить за 1,5 часа с минимальным набором ингредиентов
Садоводство

Лекарственные травы Калмыкии: какие сажать весной и осенью?
Еда

Университет RMIT: биоуголь из кофейной гущи снижает потребление песка в строительстве
Наука и технологии

Китай и Россия создадут лунный ядерный реактор к 2036 году — подписан меморандум
Туризм

Что посмотреть в Улан-Удэ: памятники, буддийские дацаны и термальные источники
Дом

Как продлить жизнь джинсам: правильная стирка, хранение и борьба с растянутыми коленками
Красота и здоровье

Почему зубы желтеют: стоматолог Давидян объяснил причины и способы восстановления белизны
Авто и мото

VW Group: операционная прибыль Skoda во втором квартале составила 739 млн евро при рентабельности 9,5%
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru