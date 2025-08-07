Пять лет тишины — и тьма возвращается: что готовит новый "Бэтмен"

К выходу "Бэтмена-2" осталось ждать ещё два года, но атмосфера вокруг проекта уже начинает нагреваться. Несмотря на то что первая часть вышла в далёком 2022 году, продолжение супергеройской истории Мэтта Ривза официально получило зелёный свет: съёмки стартуют весной 2026 года. Главную роль вновь исполнит Роберт Паттинсон.

Пауза длиною в пять лет

Сценарий ко второй части уже завершён, однако между двумя фильмами пройдёт более пяти лет. Это немалый срок даже по меркам блокбастеров. Тем не менее, такая задержка — не случайность, а осознанное решение.

Как пояснил Джеймс Ганн, со-глава DC Studios, работа над проектами не начинается, пока сценарий не будет полностью готов. Он подчеркнул, что спешка — не вариант, особенно когда речь идёт о режиссёре с чётким видением.

"Мэтт Ривз должен работать в удобном для него темпе. Его цель — качество, а не соответствие ожиданиям фанатов", — рассказал Джеймс Ганн.

Успех "Супермена" и амбиции DC

Пока фанаты ждут возвращения Готэма и его мрачного защитника, Warner Bros. Discovery не сидит сложа руки. В официальном заявлении компания напомнила о громком успехе нового фильма "Супермен" Джеймса Ганна, который стал значимым шагом для обновлённой киновселенной DC.

Сама студия уверена: супергеройский бренд остаётся её стратегическим активом. Это не просто слова — впереди целая череда крупных релизов.

В числе будущих проектов: