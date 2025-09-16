Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кристин Милиоти
Кристин Милиоти
© commons.wikimedia.org by Mingle Media TV is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 11:42

Бэтмен вычеркнул любимицу зрителей: Кристин Милиоти осталась за кадром сиквела

Кристин Милиоти после "Пингвина" не войдёт в актёрский состав "Бэтмена 2" — Мэтт Ривз

Актриса Кристин Милиоти, полюбившаяся зрителям по роли Софии Фальконе в сериале "Пингвин", не войдёт в актёрский состав фильма "Бэтмен 2". Эту новость подтвердил режиссёр Мэтт Ривз. По его словам, сценарий второй части истории оказался несовместим с линией героини, и потому создатели приняли решение не вводить её в сюжет.

"Она потрясающая, и то, что она сделала в сериале, — невероятно. Было бы здорово снова поработать вместе", — сказал Ривз.

Создатели проекта уточнили, что изначально рассматривали возможность появления Софии Фальконе во второй части. Однако в итоге решили отказаться от этой идеи, чтобы сохранить целостность драматической линии.

Ранее Кристин Милиоти получила премию "Эмми" за исполнение главной женской роли в "Пингвине". Это стало подтверждением того, что её образ пришёлся по душе и критикам, и зрителям.

Сравнение: "Пингвин" и "Бэтмен 2"

Параметр "Пингвин" "Бэтмен 2"
Формат Сериал Полнометражный фильм
Героиня София Фальконе Центральная роль Не появляется
Награды "Эмми" за главную женскую роль Пока неизвестно
Атмосфера Фокус на мафиозной линии Продолжение истории о Бэтмене
Дата релиза 2023 1 октября 2027

А что если…

А что если в третьей части создатели решат вернуть Софию Фальконе? Такой ход может снова встряхнуть сюжет и добавить новые конфликты в мафиозной линии Готэма. Не исключено, что успех "Пингвина" подтолкнёт сценаристов к подобному шагу.

Плюсы и минусы отсутствия Кристин Милиоти

Плюсы Минусы
Сценарий "Бэтмена 2" остаётся цельным Зрители, полюбившие Софию, будут разочарованы
Пространство для развития новых персонажей Потеря актрисы с наградой "Эмми"
Снижение риска сюжетных перегрузок Уменьшение связей с сериалом "Пингвин"

FAQ

Когда выйдет фильм "Бэтмен 2"?
Премьера запланирована на 1 октября 2027 года.

Будет ли София Фальконе во второй части?
Нет, её роль не включили в сценарий.

Стоит ли смотреть "Пингвина" перед "Бэтменом 2"?
Да, но это не обязательное условие: проекты связаны атмосферой, а не прямым сюжетом.

Кто снова сыграет Бэтмена?
Главную роль подтвердил Роберт Паттинсон.

Мифы и правда

  • Миф: София Фальконе должна была появиться в "Бэтмене 2".
    Правда: Идею обсуждали, но от неё отказались ради сохранения драматической линии.

  • Миф: отказ от участия Кристин Милиоти связан с конфликтами на площадке.
    Правда: Режиссёр заявил, что это исключительно сценарное решение.

Три интересных факта

  1. Кристин Милиоти получила премию "Эмми" именно за роль в "Пингвине", а не за другие проекты.

  2. Мэтт Ривз допустил возможность продолжения сериала — значит, героиня может вернуться на экраны именно там.

  3. В истории DC часто бывало, что линии сериалов и фильмов шли параллельно и лишь отчасти перекликались.

Исторический контекст: примеры из киновселенной

  • 2008 — фильм "Тёмный рыцарь" отказался от ряда героев комиксов, чтобы сосредоточиться на Джокере.

  • 2016 — "Отряд самоубийц" представил Харли Квинн без предварительного сериала, и образ стал культовым.

  • 2022 — в первом "Бэтмене" с Паттинсоном не появились культовые злодеи, но это не помешало фильму стать кассовым хитом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Variety: премия сегодня в 10:40

Футбол не помешал: "Эмми" 2025 сделала рейтинги, которые оставили все конкурирующие шоу позади

Трансляция премии "Эмми-2025" привлекла рекордное количество зрителей. Какие сериалы победили, а также почему интерес к премии растёт?

Читать полностью » В 2026 году Coachella возглавят Сабрина Карпентер, Karol G и Джастин Бибер сегодня в 9:57

Сабрина Карпентер, Karol G и Джастин Бибер: кто возглавит Coachella 2026

Хедлайнеры Coachella 2026, среди которых Сабрина Карпентер, Karol G и Джастин Бибер, а также звезды других жанров и специальное шоу Anyma.

Читать полностью » Эксперт назвал возможные причины кризиса в отношениях Гарри и Меган сегодня в 6:11

Меган Маркл vs Британская монархия: почему их отношения с Гарри обречены

Бывший дворецкий принцессы Дианы предсказал развод принца Гарри и Меган Маркл из-за их культурных различий и карьерных амбиций герцогини.

Читать полностью » Жители Кенсингтона подали жалобу на модный показ Burberry, который пройдет рядом с домом Кейт Миддлтон и принца Уильяма сегодня в 5:44

Шумный скандал в сердце Лондона: соседи против модного показа Burberry на территории Кенсингтонского дворца

В Лондоне возникли споры: жители престижного района протестуют против модного показа Burberry, который пройдет на территории Кенсингтонского дворца.

Читать полностью » Эд Харрис сыграет голливудского агента в сериале сегодня в 3:14

Эд Харрис в Marvel: неожиданное превращение голливудского агента в манипулятора разума

Эд Харрис присоединился к актерскому составу сериала Marvel "Чудо-человек". Он сыграет агента Нила Сарояна в новом проекте, который вскоре выйдет на Disney+.

Читать полностью » Милана Стар приобрела Mercedes-Benz V-Class стоимостью 13 миллионов рублей сегодня в 2:09

15 лет и уже бизнесвумен: Милана Стар похвасталась своим роскошным автомобилем

15-летняя Милана Стар, дочь Виталия Гогунского, приобрела дорогой Mercedes за 13 миллионов рублей. Читайте, как девушка заявляет о себе как бизнесвумен.

Читать полностью » Третий сезон сегодня в 1:54

Эйфория возвращается! Третий сезон обещает эпические повороты

Третий сезон "Эйфории" стартует весной 2026 года, обещая новые сюжетные повороты и возвращение любимых героев.

Читать полностью » Третий сезон сегодня в 0:59

В 2026 году Вестерос снова разгорается: что ждать от новых проектов по "Игре престолов"

В 2026 году поклонников вселенной "Игры престолов" ждут два крупных события: третий сезон "Дома Дракона" и новый сериал "Рыцарь Семи королевств".

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Реабилитолог Сергей Агапкин назвал способ снять тошноту с помощью холода
Еда

Замороженные голубцы в мультиварке с томатным соусом сохраняют форму
Питомцы

Врачи: регулярные осмотры после 7 лет помогают кошкам избежать ранних заболеваний
Дом

Неправильный выбор микроволновки снижает удобство и срок службы техники
Красота и здоровье

Журнал Caries Research предупреждает: болезни дёсен увеличивают риск социальной изоляции
Садоводство

Учёные: английская соль не улучшает цветение роз при нормальном составе почвы
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Мария Гадалова дала советы для похудения без жёстких диет
Садоводство

Подзимний посев: морковь, свёкла, редис и другие культуры для раннего урожая
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet