Как очистить чугунную или акриловую ванну, не повредив покрытие

Белоснежная ванна — гордость любой хозяйки. Но со временем даже самая ухоженная поверхность теряет блеск: на ней появляется желтизна, известковый налёт и следы ржавчины. Причины разные — жёсткая вода, старая эмаль, некачественные трубы. К счастью, вернуть ванне прежнюю чистоту можно и без вызова мастера. Главное — знать, какие средства подойдут именно вашему типу покрытия.

Подготовка: как не навредить себе и ванне

Перед тем как приступать к чистке, важно позаботиться не только о результате, но и о безопасности. Бытовая химия содержит активные вещества, которые могут раздражать кожу и дыхательные пути.

Вот основные правила:

Надевайте перчатки. Даже лёгкие гели содержат кислоты или щёлочи, которые сушат кожу. Читайте этикетку. Изучите состав и рекомендации по применению, особенно если средство концентрированное. Следуйте инструкции. Избыточное количество порошка не ускорит процесс — наоборот, может испортить поверхность. Проветривайте помещение. Если средство имеет сильный запах, откройте дверь и включите вытяжку или вентилятор.

Если вы предпочитаете экологичные решения, подойдут уксус, лимон, сода и перекись водорода — они безопасны и действенны.

Индивидуальный подход к разным типам ванн

Не все покрытия одинаково реагируют на чистящие вещества. Используя "универсальные" порошки, можно навредить ванне.

Акриловые ванны

Акрил — материал деликатный. Для него запрещены:

абразивные порошки;

жёсткие губки и металлические щётки;

средства с хлором, бензином и ацетоном.

Акрил легко поцарапать, поэтому используйте мягкие губки и гели с пометкой "для акриловых поверхностей". После чистки обязательно ополосните ванну тёплой водой и вытрите насухо микрофиброй.

Эмалированные стальные ванны

Эмаль не переносит перегрева и резких перепадов температуры. Не мойте её горячей водой — от этого покрытие может потрескаться.

Также опасны металлические мочалки: они оставляют микротрещины, куда со временем проникает ржавчина.

Выбирайте жидкие или кремообразные чистящие средства, например на основе лимонной кислоты или соды.

Эмалированные чугунные ванны

Чугун устойчив к химии, но эмаль на нём также уязвима. Избегайте сильного трения — иначе глянец исчезнет, а поверхность станет шершавой. Лучше действовать мягко, но регулярно: лёгкая чистка раз в неделю позволит избежать жёлтого налёта и ржавых подтёков.

Как избавиться от ржавчины: 3 проверенных метода

Ржавчина появляется из-за разрушения эмали и плохих труб. Она быстро въедается в поверхность, поэтому действовать нужно сразу.

1. Лимонный сок

Натуральная кислота из лимона хорошо растворяет оксид железа.

Как применять:

выдавите сок прямо на пятно;

оставьте на 10-20 минут;

протрите мягкой губкой и смойте водой.

Если ржавчина старая, можно сделать пасту из лимонного сока и соли, нанести на ночь, а утром смыть.

2. Пищевая сода

Сода подходит для свежих следов.

Смешайте соду с водой до состояния густой пасты;

Нанесите на ржавчину и оставьте на 15 минут;

Аккуратно потрите губкой и смойте.

Этот способ безопасен для всех типов покрытий, включая акрил.

3. Уксус с солью

Смешайте уксус и соль в пропорции 2:1, нанесите на пятно и оставьте на полчаса. После этого промойте ванну тёплой водой. Уксус растворяет ржавчину, а соль усиливает абразивный эффект.

Как удалить известковый налёт

Основная причина налёта — жёсткая вода. Накипь образуется из солей кальция и магния, которые оседают на стенках. Белый налёт со временем превращается в серо-жёлтую корку, особенно на бортах и вокруг слива.

Метод 1. Сода и лимонный сок

Смешайте воду и соду до состояния кашицы.

Нанесите слой на налёт и сверху полейте лимонным соком.

Подождите 10-15 минут, затем потрите губкой.

Химическая реакция между кислотой и содой разрушает минеральные отложения, при этом не повреждая покрытие.

Метод 2. Столовый уксус

Налейте 1 стакан 9% уксуса в распылитель.

Распределите по поверхности ванны, особенно на участках с налётом.

Через 30 минут смойте тёплой водой.

Для усиления эффекта можно добавить ложку соды.

Метод 3. Специальные средства от налёта

Если домашние методы не справляются, используйте бытовую химию: Cif, Frosch, Comet, Sanita или аналоги с кислотной формулой. Только убедитесь, что выбранное средство подходит вашему типу ванны.

После чистки обязательно хорошо промойте ванну и проветрите помещение.

Регулярный уход поможет избежать сильных загрязнений. Протирайте ванну после каждого использования, не позволяйте каплям воды высыхать на поверхности, а раз в пару недель устраивайте "генеральную чистку" с мягкими натуральными средствами. Так ваша ванна надолго сохранит белизну и блеск, а в ванной комнате снова воцарится ощущение свежести и чистоты.