Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Очистка слива содой
Очистка слива содой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 15:00

Как прочистить засор в ванне без сантехника: четыре способа, которые реально работают

Как прочистить засор в ванне: советы сантехников и проверенные способы

Каждый, у кого в семье есть обладатели длинных волос, знаком с этой проблемой: вода после купания уходит всё медленнее, потом совсем перестаёт сливаться, и ванна превращается в мини-бассейн.

К счастью, справиться с засором можно без вызова сантехника. Рассказываю, как устроен слив в ванне, почему он забивается и что делать, чтобы вода снова свободно уходила.

Как устроен слив в ванне

В основе системы водоотведения лежит сифон - элемент, соединяющий ванну с канализацией. Он выполняет две важные функции:

  • не пропускает запахи из труб благодаря водяному затвору;
  • предотвращает перелив воды: если ванна полная, лишняя вода уходит через отверстие под бортиком.

Сифон имеет изогнутую форму — в нижней части всегда стоит немного воды. Именно там чаще всего образуется засор: волосы, мыльная пена, нитки, ворс и прочий мусор создают плотную пробку.

Причины засоров

  1. Волосы и шерсть животных. Наматываются на стенки труб и постепенно собирают мусор.
  2. Мыльные и жировые отложения. Слипаясь с волосами, образуют вязкие комки.
  3. Плохой наклон труб. Если вода уходит медленно, осадок оседает внутри.
  4. Попадание посторонних предметов. Кусочки пластика, ватные палочки, обёртки.

Важно: если вода уходит совсем плохо, а в сифоне слышно "бульканье", значит, пробка плотная и требует механической чистки.

Способ № 1. Механическая прочистка

Вантуз — простое и надёжное решение

Этот инструмент создаёт перепад давления и помогает "продавить" пробку.

Как действовать:

  1. Заткните тряпкой переливное отверстие под бортиком ванны.
  2. Налейте немного воды, чтобы резиновая часть вантуза полностью погрузилась.
  3. Несколько раз резко прижмите и отпустите вантуз.
  4. Проверьте, уходит ли вода.

Если вода начала уходить быстрее — засор устранён. Для профилактики повторите процедуру через пару дней.

Сантехнический трос

Когда вантуз не справляется, на помощь приходит гибкий металлический трос длиной 1-2 м и диаметром 5-9 мм.

Как использовать:

  1. Снимите сливную решётку.
  2. Аккуратно введите трос в отверстие и вращайте ручку по часовой стрелке.
  3. Почувствовав сопротивление, протолкните трос дальше — он зацепит волоски и мусор.
  4. Достаньте трос и промойте трубу горячей водой.

Если у вас пластиковая система с узким переливом, используйте мягкий трос, иначе можно повредить изгиб сифона.

Способ № 2. Растворение засора

Иногда пробка состоит не из волос, а из мыла, пасты или жира. В этом случае подойдёт химическая или термическая чистка.

Горячая вода

Если трубы металлические, можно залить в слив 3-5 литров кипятка. Он растворит жировые и мыльные отложения.

Для пластиковых труб температура воды не должна превышать +70 °C, иначе пластик деформируется.

Специальные средства

Существуют кислотные и щелочные растворы:

  • щёлочь лучше справляется с жиром;
  • кислота — с мыльными отложениями.

Залейте средство в слив, подождите время, указанное в инструкции, и промойте горячей водой.

Популярные средства: Стоимость — от 200 ₽.

Работайте в перчатках и избегайте одновременного применения кислот и щёлочи — можно повредить трубы.

Способ № 3. Разобрать сифон

Если вода не уходит вовсе, засор мог образоваться в гидрозатворе.

  1. Подставьте под сифон ведро или таз.
  2. Аккуратно открутите нижнюю пластиковую гайку.
  3. Удалите скопившийся мусор руками или щёткой.
  4. Промойте детали тёплой водой и закрутите обратно.

Такую чистку полезно проводить раз в несколько месяцев — это избавит от неприятного запаха и профилактически защищает от засоров.

Способ № 4. Вызвать сантехника

Если все способы не помогли, вероятно, в трубу попал крупный предмет — ватная палочка, кусок пластика, монета. Самостоятельно достать их трудно: потребуется профессиональное оборудование.

Услуги сантехника стоят от 500 до 1000 ₽ в зависимости от сложности и региона. Специалист использует трос длиной до 10 м или электрическую машину, которая прочищает систему без демонтажа.

Советы шаг за шагом: как избежать повторных засоров

  1. Установите сеточку-фильтр на слив — она задерживает волосы и мусор.
  2. Не сливайте жир и еду в ванну или раковину.
  3. Раз в месяц заливайте в слив кипяток или раствор соды и уксуса.
  4. После купания удаляйте волосы с поверхности слива.
  5. Проверяйте герметичность соединений и не откладывайте чистку надолго.

FAQ

Можно ли использовать уксус и соду?
Да, это безопасный способ профилактики. Засыпьте ½ стакана соды и залейте стаканом уксуса, через 10 минут промойте горячей водой.

Поможет ли кока-кола?
Нет. Несмотря на советы из интернета, напиток не способен растворить жир и волосы.

Как понять, что пора вызывать сантехника?
Если вода не уходит вообще, появляется запах канализации или вы слышите громкое "бульканье" — пора обращаться к специалисту.

Чистая ванна — это не только комфорт, но и спокойствие. Если знать, где кроется причина и как действовать, засор перестанет быть катастрофой и станет просто мелким бытовым эпизодом, который можно решить за полчаса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дизайнеры рассказали, как оформить прикроватную зону в спальне красиво и удобно сегодня в 15:30
Спальня мечты начинается у изголовья: как оформить прикроватное пространство со вкусом

Изголовье, свет, тумбы и розетки — кажется, просто, но именно от этих деталей зависит уют спальни. Рассказываем, как оформить прикроватную зону стильно и удобно.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как правильно расставлять посуду в посудомойке для лучшего результата сегодня в 15:24
Хрупкие бокалы, острые ножи, алюминий: как посудомойка превращается во врага посуды

Посудомойка может стать идеальным помощником или врагом посуды. Рассказываем, как правильно загружать тарелки, какой режим выбрать и почему ножи лучше мыть вручную.

Читать полностью » Эксперты объяснили, какие ошибки на кухне приводят к росту бактерий и неприятному запаху сегодня в 13:58
Готовим с любовью, но живём в хаосе: как кухня становится полем битвы

Невымытый графин, забытая губка и пустые контейнеры — всё это превращает кухню в источник раздражения. Какие привычки стоит пересмотреть прямо сегодня?

Читать полностью » Эксперты объяснили, почему книги лучше держать за стеклом без солнечного света сегодня в 13:54
Библиотека против уюта: как найти компромисс, не предавая ни одно из увлечений

Как сохранить уют и порядок, если дома десятки книг и ни одного свободного метра? Разбираем лучшие решения — от стеклянных шкафов до электронной библиотеки.

Читать полностью » Эксперты рассказали, какие комнатные пальмы подходят для домашнего интерьера сегодня в 13:41
Комнатная пальма: растение, которое превращает квартиру в тропический оазис

Комнатные пальмы — идеальный вариант для декора и уюта. Рассказываем о самых популярных видах и делимся советами по уходу, чтобы растение долго оставалось зелёным и красивым.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как правильно оформить настенную галерею из картин и фото сегодня в 12:38
Как развесить картины, чтобы стены выглядели как из журнала

Как развесить картины, чтобы стена выглядела как галерея, а не случайный набор рам? Семь правил, которые помогут создать гармоничную композицию.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как недорого обновить интерьер съемной квартиры сегодня в 11:35
Квартира, в которую хочется возвращаться: простые приёмы для съёмного жилья

Как превратить съёмную квартиру в уютное и стильное пространство без ремонта: восемь практичных идей — от текстиля и растений до освещения и аромата.

Читать полностью » Украшаем квартиру к осени: пледы, свечи, подушки и аромат для дома сегодня в 10:31
Девять деталей, из-за которых ваш дом сразу оденется в осень

Как добавить тепла и уюта в дом этой осенью: девять простых идей для сезонного обновления интерьера — от мягких пледов и ароматов до природных акцентов.

Читать полностью »

Новости
Дом
Во сколько обойдётся ванна из акрила, чугуна и камня: сравнение характеристик и цен
Питомцы
Собаки чувствуют возвращение хозяина благодаря обонянию
Дом
Домохозяйка из США показала способ заменить сушильные салфетки многоразовыми губками
Дом
Дизайнеры назвали оптимальные сценарии освещения в спальне для сна и отдыха
Дом
Эксперты рассказали, какой уровень влажности оптимален для здоровья и мебели
Наука
Разлом Лембанг вызвал подъём поверхности почти на пятьсот метров — Мудрик Дарионо
Дом
Дизайнер интерьеров рассказал, из чего состоит бюджет на ремонт и обустройство квартиры
Авто и мото
Засорённый фильтр и изношенные свечи могут добавить до 7 % к расходу бензина
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet