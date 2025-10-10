Как прочистить засор в ванне без сантехника: четыре способа, которые реально работают

Каждый, у кого в семье есть обладатели длинных волос, знаком с этой проблемой: вода после купания уходит всё медленнее, потом совсем перестаёт сливаться, и ванна превращается в мини-бассейн.

К счастью, справиться с засором можно без вызова сантехника. Рассказываю, как устроен слив в ванне, почему он забивается и что делать, чтобы вода снова свободно уходила.

Как устроен слив в ванне

В основе системы водоотведения лежит сифон - элемент, соединяющий ванну с канализацией. Он выполняет две важные функции:

не пропускает запахи из труб благодаря водяному затвору ;

; предотвращает перелив воды: если ванна полная, лишняя вода уходит через отверстие под бортиком.

Сифон имеет изогнутую форму — в нижней части всегда стоит немного воды. Именно там чаще всего образуется засор: волосы, мыльная пена, нитки, ворс и прочий мусор создают плотную пробку.

Причины засоров

Волосы и шерсть животных. Наматываются на стенки труб и постепенно собирают мусор. Мыльные и жировые отложения. Слипаясь с волосами, образуют вязкие комки. Плохой наклон труб. Если вода уходит медленно, осадок оседает внутри. Попадание посторонних предметов. Кусочки пластика, ватные палочки, обёртки.

Важно: если вода уходит совсем плохо, а в сифоне слышно "бульканье", значит, пробка плотная и требует механической чистки.

Способ № 1. Механическая прочистка

Вантуз — простое и надёжное решение

Этот инструмент создаёт перепад давления и помогает "продавить" пробку.

Как действовать:

Заткните тряпкой переливное отверстие под бортиком ванны. Налейте немного воды, чтобы резиновая часть вантуза полностью погрузилась. Несколько раз резко прижмите и отпустите вантуз. Проверьте, уходит ли вода.

Если вода начала уходить быстрее — засор устранён. Для профилактики повторите процедуру через пару дней.

Сантехнический трос

Когда вантуз не справляется, на помощь приходит гибкий металлический трос длиной 1-2 м и диаметром 5-9 мм.

Как использовать:

Снимите сливную решётку. Аккуратно введите трос в отверстие и вращайте ручку по часовой стрелке. Почувствовав сопротивление, протолкните трос дальше — он зацепит волоски и мусор. Достаньте трос и промойте трубу горячей водой.

Если у вас пластиковая система с узким переливом, используйте мягкий трос, иначе можно повредить изгиб сифона.

Способ № 2. Растворение засора

Иногда пробка состоит не из волос, а из мыла, пасты или жира. В этом случае подойдёт химическая или термическая чистка.

Горячая вода

Если трубы металлические, можно залить в слив 3-5 литров кипятка. Он растворит жировые и мыльные отложения.

Для пластиковых труб температура воды не должна превышать +70 °C, иначе пластик деформируется.

Специальные средства

Существуют кислотные и щелочные растворы:

щёлочь лучше справляется с жиром;

кислота — с мыльными отложениями.

Залейте средство в слив, подождите время, указанное в инструкции, и промойте горячей водой.

Популярные средства: Стоимость — от 200 ₽.

Работайте в перчатках и избегайте одновременного применения кислот и щёлочи — можно повредить трубы.

Способ № 3. Разобрать сифон

Если вода не уходит вовсе, засор мог образоваться в гидрозатворе.

Подставьте под сифон ведро или таз. Аккуратно открутите нижнюю пластиковую гайку. Удалите скопившийся мусор руками или щёткой. Промойте детали тёплой водой и закрутите обратно.

Такую чистку полезно проводить раз в несколько месяцев — это избавит от неприятного запаха и профилактически защищает от засоров.

Способ № 4. Вызвать сантехника

Если все способы не помогли, вероятно, в трубу попал крупный предмет — ватная палочка, кусок пластика, монета. Самостоятельно достать их трудно: потребуется профессиональное оборудование.

Услуги сантехника стоят от 500 до 1000 ₽ в зависимости от сложности и региона. Специалист использует трос длиной до 10 м или электрическую машину, которая прочищает систему без демонтажа.

Советы шаг за шагом: как избежать повторных засоров

Установите сеточку-фильтр на слив — она задерживает волосы и мусор. Не сливайте жир и еду в ванну или раковину. Раз в месяц заливайте в слив кипяток или раствор соды и уксуса. После купания удаляйте волосы с поверхности слива. Проверяйте герметичность соединений и не откладывайте чистку надолго.

FAQ

Можно ли использовать уксус и соду?

Да, это безопасный способ профилактики. Засыпьте ½ стакана соды и залейте стаканом уксуса, через 10 минут промойте горячей водой.

Поможет ли кока-кола?

Нет. Несмотря на советы из интернета, напиток не способен растворить жир и волосы.

Как понять, что пора вызывать сантехника?

Если вода не уходит вообще, появляется запах канализации или вы слышите громкое "бульканье" — пора обращаться к специалисту.

Чистая ванна — это не только комфорт, но и спокойствие. Если знать, где кроется причина и как действовать, засор перестанет быть катастрофой и станет просто мелким бытовым эпизодом, который можно решить за полчаса.