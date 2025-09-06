Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Плесень
Плесень
© Wikimedia Commons by NordhornerII is licensed under CC-BY-SA-4.0
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:19

Три бытовых средства, которые помогут убрать грибок

Эксперт Мария Золотарева назвала причины появления плесени в ванной

Плесень в ванной комнате — частая проблема, с которой сталкиваются многие жильцы. Она появляется из-за активного размножения микроскопических грибов, чаще всего из родов Aspergillus и Penicillium. Эти микроорганизмы могут выделять опасные микотоксины, способные при длительном воздействии вызвать аллергию, кашель, раздражение дыхательных путей и даже хронические болезни.

Почему плесень появляется

Основные условия, благоприятные для развития грибка, — это высокая влажность (свыше 70%), температура в пределах +20…+30 °C и плохая вентиляция. Особенно быстро грибок поселяется в пористых материалах: в швах между плитками, в герметике, на гипсокартоне. Главный фактор риска — постоянное скопление влаги на поверхностях.

"Плесень развивается там, где нарушен воздухообмен и постоянно скапливается влага", — пояснила старший преподаватель РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

Как предотвратить проблему

Самая эффективная профилактика — это нормальный воздухообмен. Нужно следить за исправностью вытяжки, периодически проверять вентиляционные каналы и при необходимости чистить их. Для этого используют анемометр или обращаются к специалистам. Дополнительно помогают:
• регулярное проветривание;
• контроль влажности в помещении;
• применение осушителей воздуха, особенно в регионах с влажным климатом.

После водных процедур важно протирать насухо стены, пол и швы, а бельё сушить в другой комнате. Во время ремонта лучше выбирать влагостойкие материалы с биоцидными добавками и использовать эпоксидные затирки, которые дольше противостоят грибку, чем обычный силикон без антимикробных компонентов.

Чем удалять плесень

На первых стадиях можно использовать уксус или перекись водорода. Они убирают видимые тёмные пятна, но не уничтожают споры. Для более серьёзной обработки применяют дезинфицирующие средства на основе четвертичных аммониевых соединений — именно их используют и в медицине.

Если грибок распространился сильно, приходится менять герметик на антисептический, обрабатывать поверхности дезинфектантами и даже делать косметический ремонт стен и потолка.

Важно помнить

Даже после устранения плесени профилактика должна стать привычкой: контроль влажности, регулярное проветривание и периодическая дезинфекция помогут избежать повторного появления грибка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дизайнер Камила Костюкович объяснила, как создать интерьер, который будет актуален десятилетиями вчера в 17:05

Интерьер без срока годности: секреты пространства, которое не устареет

Узнайте, как создать интерьер, который будет выглядеть актуально долгие годы и легко подстраиваться под новые тренды и настроение.

Читать полностью » Эксперты назвали основные принципы функционального интерьера: эргономика, зонирование и мебель-трансформер 05.09.2025 в 16:05

Каждый метр на счету: как функциональный дизайн меняет жизнь в маленьких квартирах

Функциональный дизайн помогает создать удобный и стильный интерьер даже на маленькой площади. Разбираемся, за счёт чего это возможно.

Читать полностью » Дизайнер Екатерина Островская рассказала, как правильно использовать пудровый розовый в интерьере вчера в 15:53

Между нежностью и брутальностью: с чем сочетать пудровый розовый

Пудровый розовый — модный оттенок, который создаёт уют и роскошь в интерьере. Но важно знать, как правильно его сочетать и где использовать.

Читать полностью » Изношенное постельное бельё вызывает дискомфорт во сне вчера в 14:09

Невидимые враги в постели: как старое бельё крадёт ваш отдых

Постельное бельё служит не вечно. Рассказываем 5 признаков, которые говорят о том, что его пора обновить ради комфорта и здоровья сна.

Читать полностью » Старые подушки ухудшают качество сна и вызывают боль в шее вчера в 13:08

Ваша подушка живёт меньше, чем вы думаете — и здоровье платит за это

Подушка не вечна: со временем она теряет форму и свежесть. Рассказываем, как понять, что её пора менять, и как это влияет на качество сна.

Читать полностью » Как часто менять одеяло: срок службы разных материалов вчера в 12:02

Тайна сна: сколько лет живёт ваше одеяло на самом деле

Одеяла не вечны: со временем они теряют тепло, форму и свежесть. Рассказываем, как часто менять их в зависимости от материала и состояния.

Читать полностью » Как выбрать одеяло: лёгкость, тепло и материалы наполнителя вчера в 11:58

Тайна сна: как выбрать одеяло, которое подарит идеальный комфорт

Одеяло — больше, чем деталь спальни. От его наполнителя зависят тепло, лёгкость и качество сна. Рассказываем, как выбрать вариант, который подойдёт именно вам.

Читать полностью » Сравнение материалов подушек и одеял: пух, синтетика, бамбук вчера в 10:52

От пуха до бамбука: где найти лучший материал для сна

Пух, синтетика и бамбук — три популярных материала для подушек и одеял. Разбираем их особенности, плюсы и минусы, чтобы понять, что выбрать.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренеры назвали упражнения для подготовки к релейным и грязевым гонкам
Еда

Квашеная капуста сохраняет витамины и полезные свойства
Туризм

Монте-Верде в горах Мантикейра предлагает туристам тропы, фондю и смотровые площадки
Еда

Рецепт боула из фасоли и киноа от EatingWell: полезный обед без мяса
Авто и мото

Робот-гуманоид София начал консультировать покупателей в автосалоне Exeed в Химках
Наука и технологии

Во Франции разработали технологию BioTfueL, первые заводы по производству топлива построят в США в 2026 году
Садоводство

Секреты выращивания годжи и гуми: советы для богатого урожая в средней полосе
Авто и мото

"Автодор": каждое второе ДТП происходит в пределах 10 км от начала движения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet