Три бытовых средства, которые помогут убрать грибок

Плесень в ванной комнате — частая проблема, с которой сталкиваются многие жильцы. Она появляется из-за активного размножения микроскопических грибов, чаще всего из родов Aspergillus и Penicillium. Эти микроорганизмы могут выделять опасные микотоксины, способные при длительном воздействии вызвать аллергию, кашель, раздражение дыхательных путей и даже хронические болезни.

Почему плесень появляется

Основные условия, благоприятные для развития грибка, — это высокая влажность (свыше 70%), температура в пределах +20…+30 °C и плохая вентиляция. Особенно быстро грибок поселяется в пористых материалах: в швах между плитками, в герметике, на гипсокартоне. Главный фактор риска — постоянное скопление влаги на поверхностях.

"Плесень развивается там, где нарушен воздухообмен и постоянно скапливается влага", — пояснила старший преподаватель РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

Как предотвратить проблему

Самая эффективная профилактика — это нормальный воздухообмен. Нужно следить за исправностью вытяжки, периодически проверять вентиляционные каналы и при необходимости чистить их. Для этого используют анемометр или обращаются к специалистам. Дополнительно помогают:

• регулярное проветривание;

• контроль влажности в помещении;

• применение осушителей воздуха, особенно в регионах с влажным климатом.

После водных процедур важно протирать насухо стены, пол и швы, а бельё сушить в другой комнате. Во время ремонта лучше выбирать влагостойкие материалы с биоцидными добавками и использовать эпоксидные затирки, которые дольше противостоят грибку, чем обычный силикон без антимикробных компонентов.

Чем удалять плесень

На первых стадиях можно использовать уксус или перекись водорода. Они убирают видимые тёмные пятна, но не уничтожают споры. Для более серьёзной обработки применяют дезинфицирующие средства на основе четвертичных аммониевых соединений — именно их используют и в медицине.

Если грибок распространился сильно, приходится менять герметик на антисептический, обрабатывать поверхности дезинфектантами и даже делать косметический ремонт стен и потолка.

Важно помнить

Даже после устранения плесени профилактика должна стать привычкой: контроль влажности, регулярное проветривание и периодическая дезинфекция помогут избежать повторного появления грибка.