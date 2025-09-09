Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Коврик у ванны в интерьере
Коврик у ванны в интерьере
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:30

Умное освещение: ванная превратилась в настоящий спа-салон

Автоматизация света в ванной для разного настроения и уюта

Я раньше думал, что ванная комната — это исключительно функциональное пространство: умыться, принять душ, ничего лишнего. Но однажды заметил, что свет в ванной способен кардинально менять её восприятие. Обычная лампа создаёт яркость, но правильный сценарий освещения превращает рутинные процедуры в настоящий ритуал.

Утренний настрой

Белый холодный свет стал моим союзником по утрам. Он бодрит не хуже чашки кофе и помогает проснуться, даже если за окном ещё темно. Я заметил, что включение яркого света в ванной буквально запускает организм: мысли становятся яснее, движения быстрее, а сонливость уходит.

Вечернее расслабление

Совсем другое настроение наступает вечером. Тёплая подсветка превращает ванную в спа-зону. Я включаю мягкий свет, и комната будто наполняется спокойствием. Даже обычная ванна с водой начинает казаться маленьким курортом. Этот переход из яркости в мягкость создаёт ощущение завершённости дня.

Автоматизация сценариев

Настоящее открытие произошло, когда я подключил автоматизацию. Сценарий "утро" сам включает холодный свет к моему пробуждению, а "вечер" приглушает его до золотистого оттенка. Мне не нужно задумываться о переключении — дом заботится обо всём. Настроение меняется синхронно со светом, и это удивительно работает.

Атмосфера как часть уюта

Теперь я понимаю: освещение ванной — это не про функционал, а про эмоции. Правильный свет делает пространство гибким: утром оно бодрит, вечером расслабляет, а при желании может создать романтическую атмосферу. Ванная перестаёт быть просто комнатой и превращается в уголок настроения.

Итог

Освещение ванной — это инструмент, который способен менять самочувствие. Белый свет помогает начать день, тёплый — завершить его в спокойствии. Автоматизация делает этот процесс незаметным и естественным. В итоге ванная превращается из утилитарного пространства в место силы, где настроение создаётся нажатием кнопки или даже без него.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Натяжные потолки рекомендуют мыть раз в 3–5 месяцев на кухне и в ванной вчера в 22:36

Белый потолок желтеет быстрее, чем вы думаете: виной не только кухня

Не все потолки моются одинаково: для каждого покрытия нужны свои приёмы и средства. Разбираем простую систему ухода, которая сэкономит время и силы.

Читать полностью » Учёные: при влажности воздуха 45% количество домашней пыли снижается в 2–3 раза вчера в 22:21

Пыль возвращается быстрее, чем вы моргнёте: причина спрятана в доме

Почему пыль возвращается всего через несколько часов и как сделать так, чтобы уборка сохраняла эффект целый месяц? Секреты просты, но их знают немногие.

Читать полностью » Врачи предупредили: трещины и сколы на контейнерах становятся средой для размножения бактерий вчера в 21:47

Контейнеры становятся рассадником бактерий: ошибка, которую совершают почти все

Контейнеры для еды есть на каждой кухне, но мало кто задумывается, что и за ними нужен уход. Узнайте, какие ошибки сокращают срок их службы.

Читать полностью » Полотенца становятся жёсткими из-за жёсткой воды и избытка порошка вчера в 20:42

Пушистая роскошь или наждачка: что станет с полотенцами без правильного ухода

Мягкие полотенца быстро теряют вид? Узнайте, какие ошибки мы совершаем при стирке и сушке, и как простыми методами вернуть им пушистость.

Читать полностью » Минимализм как философия интерьера: рекомендации дизайнеров вчера в 19:40

Свобода через порядок: почему минимализм становится образом жизни

Минимализм — это больше, чем стиль. Это способ создать гармоничный интерьер, где царят порядок, свет и свобода. Узнайте, как воплотить его в деталях.

Читать полностью » Мебельные стенки снова в моде: советы дизайнера Ребровой по выбору и размещению вчера в 18:36

От громоздкого серванта до модульного конструктора: как изменилась мебельная стенка

Стенки снова в моде, но выглядят совсем иначе. Узнайте, как современные мебельные системы помогают хранить вещи и украшать интерьер.

Читать полностью » Текстиль в интерьере 2025: экологичность и биофильный дизайн — советы дизайнера вчера в 16:30

Терракотовый и ярко-розовый вместо бежевого: что вытесняет минимализм

В 2025 году текстиль в интерьере — это экология, яркие цвета, сложные фактуры и возвращение к традициям. Узнайте, что выбрать, чтобы быть в тренде.

Читать полностью » Дизайнер Маголина назвала приёмы использования фотообоев в спальне и гостиной вчера в 16:26

Фотообои вернулись: как пережиток прошлого стал трендом

Фотообои снова в моде, но теперь они выглядят совсем иначе. Узнайте, какие принты выбрать, чтобы сделать интерьер стильным и современным.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

ACE Fitness назвал прыжки джампинг джек эффективным упражнением для похудения
Туризм

Туристы выбирают отели в скалах Каппадокии ради необычного опыта
Красота и здоровье

Аллергия на яйца: какие продукты запрещены по мнению гастроэнтеролога Тимощенко
Еда

Овощной салат с кабачками и морковью готовится с соевым соусом
Красота и здоровье

Врач Андрей Кондрахин напомнил об ограничениях при отказе от вакцинации
Спорт и фитнес

Сколько жира сжигается во время кардиотренировки — данные Филипа Маффетона
Авто и мото

МВД: допустимая норма алкоголя в России — 0,3 промилле в крови
Питомцы

Врачи предупредили: запах изо рта у кошек может быть признаком болезней почек, печени и диабета
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet