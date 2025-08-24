Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:38

Плохое освещение: почему в ванной вы выглядите уставшими даже утром

Что мешает комфортной ванной: освещение с ошибками

Ванная комната — место, где мы начинаем и заканчиваем день. Но именно там чаще всего встречаются ошибки в освещении, которые влияют и на комфорт, и на безопасность. Вот пять самых распространённых промахов.

1. Один спот сверху над зеркалом

Такой свет создаёт тени под глазами и носом, делает лицо "усталым" и искажает отражение. Для ухода за собой это неудобно. Лучше использовать фронтальную подсветку зеркала — по бокам или контурную.

2. Слишком холодный или слишком тёплый свет

В ванной важна нейтральная цветовая температура 3000-3500 K. Слишком холодный свет делает кожу бледной, слишком тёплый — "желтит" лицо.

3. Игнорирование влагозащиты

Светильники с низким IP быстро ржавеют и могут стать причиной короткого замыкания. В душевой зоне нужен минимум IP44, а лучше выше.

4. Отсутствие локальной подсветки

Общий потолочный свет без дополнительных зон не даёт комфорта. Подсветка в душе, возле зеркала или у полочек делает ванную удобнее.

5. Слишком яркий или нерегулируемый свет

Жёсткий поток утомляет глаза и убивает уют. Диммер или светильники с разными режимами помогают подстроить атмосферу: утром — ярко, вечером — мягко.

Итог

Ошибки в освещении ванной влияют на то, как мы видим себя и чувствуем пространство. Исправить их несложно: фронтальная подсветка зеркала, нейтральный свет и влагозащита делают утренние и вечерние ритуалы комфортными и безопасными.

