Почему в ванной важно выбрать правильную температуру света

Я долго не задумывался о том, какой свет в ванной правильный. Но именно там начинается утро: зеркало, уход за лицом, бритьё или макияж. И неожиданно оказалось, что цветовая температура ламп напрямую влияет на результат.

Тёплый свет: уют, но неточность

Лампы 2700-3000 К создают расслабляющую атмосферу, но искажают отражение. Кожа выглядит желтоватой, оттенки косметики теряются. Такой свет хорош для спальни или гостиной, но в ванной вводит в заблуждение.

Холодный свет: чёткость, но дискомфорт

Лампы 5000 К и выше делают картинку "чистой", но слишком контрастной. Лицо кажется бледным, а глаза устают от яркости. В сочетании с кафельной плиткой ванная превращается в "офисный кабинет".

Оптимальный вариант — нейтральный

Лучше всего работает диапазон 3000-3500 К. Это нейтральный белый свет, который ближе к дневному. Он не искажает оттенки кожи, позволяет точно нанести макияж или аккуратно побриться, и при этом не выглядит слишком холодным.

Мой опыт

Я заменил тёплые лампы над зеркалом на нейтральные 3200 К. Утро изменилось: лицо перестало казаться "усталым", а бритьё стало проще — теперь видно каждую деталь. Вечером этот свет тоже комфортен: он мягкий, но честный.

Итог

Правильная цветовая температура в ванной — нейтральная. Это баланс между уютом и точностью, который делает утро комфортным и честным.