Аромат с каждым нажатием кнопки: секреты чистого бачка

Дорогие освежители воздуха не всегда справляются с задачей, а иногда и содержат нежелательную химию. Есть более бюджетные и безопасные методы, которые помогут поддерживать приятный аромат в санузле, используя то, что у вас уже есть дома. Главное — разместить средство прямо в сливном бачке: при каждом смывании вода будет наполняться свежим запахом.

1. Зубная паста

Возьмите тюбик зубной пасты, сделайте несколько маленьких отверстий и положите его на дно бачка. При смыве вода будет проходить через пасту, наполняясь ароматом. Можно выбрать любой вкус — от мятного до фруктового.

2. Ароматизированное мыло

Простой и доступный вариант — брусок туалетного мыла. Он растворяется медленнее пасты, но даёт мягкий аромат. Важно проверять бачок, чтобы мыло не оставляло осадок и не мешало работе механизма.

3. Домашняя "бомбочка"

Смешайте 3 ст. ложки перекиси водорода, 3 ст. ложки лимонного сока, 100 г соды, 50 г сухого отбеливателя и несколько капель эфирного масла. Сформируйте бомбочку, положите в пакет с дырочками и закрепите под крышкой бачка. Она не только освежает, но и чистит бачок от налёта и бактерий.

4. Таблетки для посудомойки

Положите одну таблетку в бачок — при каждом смыве она будет постепенно растворяться, очищая воду и распространяя лёгкий аромат.

Эти методы помогут создать свежесть в туалете без лишних затрат и с пользой для чистоты.