Как пара приёмов превращает обычную ванную в уютное пространство

Практичность ванной комнаты — важный критерий: продуманная планировка, прочные материалы и удобные системы хранения создают комфорт. Но без стильных деталей помещение рискует остаться безликим. Несколько дизайнерских приемов помогут добавить интерьеру изюминку и сделать его по-настоящему уютным.

Деревянные панели

Влагостойкие деревянные панели (тик, лиственница, кедр или термодерево) придают ванной природное тепло и уют. Их можно сочетать с плиткой или камнем, а хорошая вентиляция поможет сохранить материал надолго.

Комбинация плитки

Использование двух видов настенной плитки — быстрый способ добавить динамики. Сочетайте разные цвета, размеры и фактуры: например, крупную однотонную плитку и мелкую мозаику, чтобы создать акцентную стену и визуальную глубину.

Рельефный керамогранит

Неровная поверхность керамогранита создаёт игру светотеней и делает стены выразительнее. Имитация камня, дерева или ткани добавит в интерьер природных мотивов.

Прозрачная раковина

Стеклянная или акриловая чаша выглядит современно и легко, визуально расширяя пространство. Особенно эффектно смотрится со светлыми стенами, встроенным смесителем и локальным светом.

Рифленые панели

Рифленые панели в цвет интерьера придают стенам текстуру и объем. Используйте их дозированно, чтобы создать акцент, не перегружая пространство. Материалы могут быть разными: дерево, пластик или дюрополимер.