Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Предметы в ванной
Предметы в ванной
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:14

Грязные тайны блестящей ванной: мелочи, которые медленно отравляют быт

Организаторы пространства: просроченная косметика и лекарства должны быть выброшены

Ванная комната — одно из самых функциональных помещений в доме. Здесь мы начинаем и заканчиваем день, поэтому порядок в ней напрямую влияет на настроение и скорость утренних сборов. Однако именно эта зона часто превращается в склад ненужных вещей: косметика с истекшим сроком годности, пробники "на потом", старые полотенца и забытые лекарства. Порядок в ванной — это не только эстетика, но и вопрос гигиены.

Бесплатные пробники и мини-версии

Пробники косметики и парфюмерии всегда приятно получить в подарок к покупке. Но чаще всего они годами пылятся на полках. Миниатюрные флакончики из гостиниц или дежурные "сувениры" из путешествий также редко используются.

Что делать:

  • использовать такие средства сразу, не откладывая "на особый случай";

  • сложить их в отдельную косметичку для спортзала или поездок;

  • передать тем, кто ими воспользуется.

Дубликаты уходовых средств и техники

Частая проблема — дублирование. На полке оказывается несколько одинаковых шампуней, два дозатора для мыла или лишний фен.

Почему это плохо: вещи простаивают без дела, занимают место и портятся раньше, чем успеете ими воспользоваться.

Как поступить:

  • оставить одно средство или устройство, остальные продать или подарить;

  • отслеживать покупки и не брать "про запас" без необходимости.

Неподходящие средства

Крем, который не подошел коже, шампунь, делающий волосы сухими, или паста с неприятным вкусом чаще всего остаются лежать "на всякий случай".

Правильный выход:

  • если срок годности в порядке — передать друзьям или родственникам;

  • для открытых средств использовать правило "не дольше 6 месяцев после вскрытия".

Просроченная косметика и лекарства

Это одна из самых опасных категорий. Лекарства со сроком годности "вчера" могут быть бесполезными и даже опасными. Старая косметика становится местом размножения бактерий, вызывая раздражение кожи.

Совет:

  • раз в 3 месяца проверяйте аптечку и косметичку;

  • удаляйте средства с изменившейся консистенцией, запахом или цветом.

Старые полотенца и мочалки

Эксперт по организации пространства Джеки Питтман напоминает: полотенца стоит менять раз в 2 года, а мочалки — каждые 2 месяца.

Причина: во влажной среде ткани и губки становятся рассадником бактерий, теряют впитывающую способность и приобретают неприятный запах.

Что делать:

  • старые полотенца постирать на высокой температуре и использовать в хозяйстве или отдать в приют для животных;

  • изношенные мочалки просто выбросить.

Сравнение: полезные и лишние вещи в ванной

Категория Стоит оставить Стоит убрать
Косметика Рабочие средства в сроке Просроченные и неподходящие
Устройства Рабочие и востребованные Дубликаты и неиспользуемые
Текстиль Чистые и свежие полотенца Старые и потерявшие свойства
Мелочи Мини-флакончики для поездок Пылеющиеся пробники

А что если…

А что если жалко выбрасывать косметику? Попробуйте использовать ее нестандартно: крем для рук вместо крема для ног, шампунь для мытья кистей.

А что если полотенца хорошие, но старые? Их можно превратить в тряпки для уборки или использовать в машине.

А что если лекарства немного просрочены? Лучше не рисковать — сдать в аптеку для утилизации.

FAQ

Как часто нужно проверять косметику?
Раз в 3-6 месяцев, особенно вскрытые средства.

Что делать с просроченными лекарствами?
Сдать в аптеку, где их утилизируют правильно.

Как понять, что полотенце пора менять?
Если оно плохо впитывает, пахнет или потеряло мягкость.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Луковый сок помогает очистить окна и отпугнуть насекомых вчера в 20:28
Забудьте про спреи и тряпки — это овощ делает окна прозрачными, как хрусталь

Оказывается, чтобы окна блестели и не привлекали насекомых, вовсе не нужны химические средства. Узнайте о простом и эффективном способе с обычной луковицей.

Читать полностью » Домашние антисептические салфетки из спирта и детских влажных стоят в 2–3 раза дешевле готовых вчера в 19:52
Универсальное средство для рук и поверхностей: лайфхак из пандемии

Узнайте, как за пару минут превратить обычные детские салфетки в дезинфицирующие и всегда держать под рукой универсальное средство.

Читать полностью » Пластиковые и виниловые коврики помогают быстрее убирать полки холодильника вчера в 18:46
Холодильник больше не будет липким: копеечный способ спасает полки

Простой лайфхак для холодильника поможет сократить время на уборку и продлить свежесть продуктов. Узнайте, как сделать уход проще.

Читать полностью » Производители советуют мыть крышку от стирального средства прямо в машинке вчера в 17:40
Секрет на дне крышки: почему её можно кидать прямо в стиральную машинку

Крышка от стирального порошка скрывает секрет, о котором знают немногие. Этот простой лайфхак способен навсегда изменить ваш подход к стирке.

Читать полностью » Домашний раствор из соды и соли помогает вернуть блеск украшениям вчера в 16:22
Миф о зубной пасте разрушен: чем на самом деле почистить серебро

Узнайте, как вернуть блеск украшениям без дорогих средств и сложных процедур — простой рецепт с ингредиентами из вашей кухни.

Читать полностью » Домашний раствор со спиртом и моющим средством помогает бороться с гололёдом вчера в 15:19
Забудьте про соль и реагенты: три простых ингредиента спасут от падений зимой

Зимой гололёд превращает двор в каток, но бороться с ним можно без соли и химии. Рассказываем о простом рецепте домашнего средства.

Читать полностью » Аспирин и уксус признаны безопасной альтернативой бытовой химии для труб вчера в 4:40
Пробка в раковине уходит после трёх таблеток: лайфхак с аптечкой

Забилась раковина или ванна? Справиться с проблемой можно без химии и сантехника — обычный аспирин и уксус помогут прочистить трубы.

Читать полностью » Эксперты назвали безопасный способ очистки крышки от моющего средства вчера в 3:35
Мелкая ошибка в стирке оборачивается большими поломками

Закидывать мерный колпачок от геля в барабан стиральной машины — рискованная привычка. Узнайте, почему это может повредить и бельё, и технику.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Прокачка спины с собственным весом: 5 упражнений для дома
Садоводство
Деревянные, металлические и каменные заборы различаются уходом, шумоизоляцией и сроком службы
Еда
Жареные баклажаны с соевым соусом сохраняют сочность при правильном приготовлении
Еда
Блины с начинкой из мяса и риса получаются сытными
Технологии
Google DeepMind представила AlphaEvolve — систему ИИ для генерации идей в математике
Спорт и фитнес
Исследователи из США: после паузы мышцы растут на 30% быстрее
Авто и мото
Белый дом готовит отмену импортных пошлин для Ford, Toyota, Honda, Tesla и GM — Reuters
Красота и здоровье
В Дрезненской поликлинике врач Кристина Павлова спасла пациента с болью в груди
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet