Плесень прячется в швах: главная причина запаха в ванной комнате

Ванная комната — пространство, где мы начинаем утро и завершаем день. От её чистоты зависит не только настроение, но и здоровье всей семьи. Но даже регулярная уборка не всегда даёт идеальный результат. Причина кроется в распространённых ошибках, из-за которых помещение быстро теряет ухоженный вид.

Ошибка №1. Игнорирование пыли

Многие уверены, что в ванной нечему пылиться. Однако влажная среда, наоборот, способствует быстрому оседанию микрочастиц. Пыль формируется из кожи, волос, ворсинок от полотенец и косметических средств. Всё это становится питательной средой для бактерий и пылевых клещей.

Альтернатива: протирать все поверхности (полки, светильники, вентиляционные решётки) не только во время генеральной уборки, но и в промежутках. Лучше использовать влажные тряпки или специальные салфетки.

Ошибка №2. Редкая чистка сантехники

Мытьё унитаза, раковины и ванны раз в неделю — недостаточно. Уже через несколько дней образуется налёт из мыла, пасты, волос и жира, который со временем становится труднее удалить.

Альтернатива: очищать сантехнику каждые 3-4 дня с помощью специализированных средств от налёта, ржавчины и бактерий. Это сэкономит силы и сохранит гигиену.

Ошибка №3. Поверхностная уборка

Часто внимание уделяется только видимым зонам, тогда как грязь скапливается за унитазом, под ванной, в стыках плитки, на верхних шкафчиках и карнизе для шторки.

Альтернатива: раз в две недели включать в уборку "сложные места". Это позволит избежать плесени и неприятных запахов.

Ошибка №4. Одно средство и одна тряпка для всего

Универсальные средства кажутся удобными, но плохо справляются с разными поверхностями. Зеркала, плитка и унитаз требуют разных составов. Ещё одна частая ошибка — использование одной тряпки для всей ванной. Так бактерии только разносятся по помещению.

Альтернатива: выделить отдельные губки или тряпки для зеркал, сантехники и пола. Стирать их следует при высокой температуре после каждой уборки.

Ошибка №5. Забывать о плитке

Кафель и швы постоянно контактируют с мылом и влагой. В результате на стенах образуются разводы, а в затирке появляется плесень.

Альтернатива: регулярно мыть плитку средствами от налёта и грибка. Особое внимание уделять швам: именно там чаще всего размножаются споры плесени.

Сравнение: уборка с ошибками и правильный уход