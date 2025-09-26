Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кран в ванной
Кран в ванной
© Designed by Freepik by Dragana_Gordic is licensed under Public domain
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 22:26

Неправильная раковина превращает ванную в склад: где чаще всего ошибаются

Для маленьких ванных рекомендуют угловые раковины с тумбой

Раковина в ванной — это не просто функциональный элемент, а важная часть интерьера, которая должна сочетать удобство, долговечность и гармонию с остальной сантехникой. Чтобы выбрать удачную модель, стоит заранее продумать детали: размеры, способ установки, дизайн и совместимость с остальной мебелью.

С чего начать выбор

Перед походом в магазин лучше составить план ванной комнаты. На схеме отметьте расположение сантехники и техники, чтобы сразу понимать, сколько места можно выделить под раковину. В маленьких санузлах особенно важно вымерять всё до сантиметра.

Размеры раковин

  • Маленькие (30-45 см). Подходят для очень компактных ванных или туалетов. Часто выпускаются угловые модели.
  • Средние (50-70 см). Универсальный вариант для большинства квартир.
  • Большие (80-160 см). С широкими столешницами и тумбой, хороши для просторных ванных или домов со свободной планировкой.

Например, немецкий бренд Keramag предлагает раковины от 30 до 160 см — найти можно под любую планировку.

Способы установки

  1. Угловые. Идеальны для маленьких помещений, часто идут с компактными тумбами.
  2. Накладные (на тумбу или столешницу). Выглядят стильно, удобны в уходе.
  3. Встраиваемые. Монтаж в столешницу, экономят место и позволяют разместить под раковиной шкафчики.
  4. На пьедестале. Классика: закрывают трубы, но занимают больше места.
  5. На полупьедестале или кронштейнах. Подходят при скрытой разводке труб.

Смеситель и отверстия

  • Без отверстий. Смеситель крепится к стене.
  • С одним отверстием. Самый популярный вариант.
  • С тремя отверстиями. Для отдельных кранов горячей/холодной воды и излива.

Важно заранее решить, какой смеситель вы будете использовать, и подобрать соответствующую модель раковины.

Советы шаг за шагом (HowTo)

  1. Измерьте доступное пространство в ванной.
  2. Определите форму: прямоугольная, круглая, овальная, угловая.
  3. Выберите способ установки в зависимости от разводки труб.
  4. Продумайте высоту установки — стандартно 80-85 см от пола.
  5. Сравните серии у одного производителя: у брендов часто есть коллекции, где вся сантехника выполнена в едином стиле.
  6. Обратите внимание на материал: фаянс, фарфор, искусственный камень. Фарфор прочнее и меньше впитывает влагу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Взять раковину "на глаз" → не впишется в санузел → заранее сделать план в масштабе.
  • Игнорировать разводку труб → придётся переделывать коммуникации → выбирать модель под конкретный способ подключения.
  • Покупать раковину без учёта смесителя → несовместимость отверстий → сразу подбирать комплект.

А что если…

  • Маленькая ванная? Рассмотрите угловую или подвесную раковину с тумбой.
  • Нужен современный стиль? Подойдут накладные чаши на столешнице.
  • Хотите максимум практичности? Встраиваемая модель с тумбой под хранение — оптимальный вариант.

Плюсы и минусы разных решений

Вид установки Плюсы Минусы
Угловая Экономия места Ограниченный выбор дизайнов
Накладная Стильный вид, легко менять Нужна подходящая столешница
Встраиваемая Удобство и скрытые коммуникации Более сложный монтаж
На пьедестале Классика, закрывает трубы Занимает площадь

FAQ

Какой материал раковины самый долговечный?
Фарфор прочнее фаянса и лучше сохраняет внешний вид.

На какой высоте устанавливать раковину?
Обычно 80-85 см, но можно регулировать под рост семьи.

Стоит ли выбирать раковину и унитаз одного производителя?
Да, так вы получите единый стиль и одинаковый оттенок сантехники.

Раковина должна сочетать удобство, долговечность и общий стиль ванной. Главное — заранее измерить помещение, учесть разводку труб и выбрать модель под смеситель. Тогда сантехника прослужит долго и будет радовать каждый день.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Производители заявляют, что акриловые краски подходят для внутренних и наружных работ сегодня в 22:33

Краска, которая выдерживает всё: почему акрил выбирают строители и дизайнеры

Акриловые краски — универсальное решение для ремонта: чем они лучше других составов, как правильно их использовать и какие ошибки нужно избежать.

Читать полностью » Минимализм и слоистое освещение вытесняют громоздкие шкафы в оформлении прихожих сегодня в 22:31

Один шкаф способен испортить весь интерьер: главная ошибка прихожей

Современные дизайнеры всё чаще отказываются от шкафов-купе и яркого света. Узнайте, какие решения в прихожей сегодня считаются устаревшими.

Читать полностью » Эксперты: светлые обои визуально увеличивают пространство, тёмные делают его уютнее сегодня в 22:30

Как выбрать цвет обоев, чтобы спать крепче, работать быстрее и жить спокойнее

Как цвет обоев влияет на настроение и восприятие пространства: от бодрящего красного до умиротворяющего зелёного.

Читать полностью » Архитекторы отмечают благородство и глубину рисунка венецианской штукатурки сегодня в 22:28

Стены, которые выглядят дороже, чем весь интерьер: секрет венецианской штукатурки

Венецианская штукатурка превращает стены в мраморную поверхность: разберём её преимущества, разновидности, секреты нанесения и советы по выбору.

Читать полностью » Асимметричные угловые ванны экономят пространство в маленьком санузле сегодня в 22:23

Ассиметрия против удобства: почему форма ванной иногда оборачивается ловушкой

Маленькие акриловые ванны — решение для тесных санузлов. Какие бывают формы, какие размеры удобны и как выбрать модель, чтобы не потерять комфорт.

Читать полностью » Дизайнеры: светлые оттенки потолка визуально увеличивают высоту комнаты сегодня в 22:22

Низкий потолок давит психологически: как интерьер превращает дом в клетку

Какие приёмы помогают «поднять» низкий потолок: от светлой палитры и обоев в полоску до глянцевых натяжных конструкций и зеркал.

Читать полностью » Качественный ковролин из окрашенных нитей служит дольше и не выгорает сегодня в 22:19

7 признаков качественного ковролина: на что смотреть при покупке

Как выбрать ковролин: разница между натуральными и синтетическими вариантами, влияние плотности и окрашивания ворса на срок службы.

Читать полностью » Специалисты: смета ремонта должна включать объём работ, материалы и план сегодня в 22:17

Чем меньше бюджет - тем больше ошибок: парадокс экономии при ремонте

Почему смета — это не формальность, а главный инструмент при ремонте: как правильно составить бюджет и избежать перерасхода средств.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Автовладельцы экономят до 3000 рублей на полировке фар своими руками
Наука

В Тихом океане найдена гидротермальная система Куньлунь площадью 11 квадратных километров
Дом

Эксперты: правило 60/30/10 и зональное освещение стали трендами в оформлении гостиной
Туризм

Отели Вьетнама предлагают зоны 16+ даже без формального статуса Без детей
Садоводство

Университет Халла: садоводство снижает симптомы депрессии и тревожности
Культура и шоу-бизнес

Глен Пауэлл рассказал о неудаче на кастинге в сериал "Хор"
Дом

Дизайнеры назвали оптимальные виды обоев для зала в квартире
Технологии

Эксперты сравнили слежку на iPhone и Android: местоположение, приложения, активность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet