Как создать уют и комфорт в ванной комнате: три главные ошибки, которых стоит избегать

Ванная комната должна быть не только эстетичной и уютной, но и обеспечивать комфорт.
Если в помещении неудобно находиться, это вызывает постоянное раздражение.
При правильной планировке можно избежать многих ошибок.
На что важно обратить внимание:
Недостаток освещения
В ванной комнате часто проводятся уходовые процедуры и наносится макияж, для чего необходимо хорошее освещение. Однако яркий свет не подойдет для вечернего расслабления в ванне. Поэтому следует продумать разные сценарии освещения.
Многочисленные предметы на виду
Когда по всей ванной разбросаны баночки и флаконы, это создает "визуальный шум", который со временем вызывает дискомфорт. Постарайтесь продумать систему хранения и сократить количество используемых косметических средств.
Большая ванна в маленьком помещении
Не всегда удается организовать классическую ванную комнату. В условиях ограниченного пространства стандартная ванна или душевая кабина могут занять слишком много места.
Фото: flickr. com/leyla.a (CC BY-SA 2.0 license)
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