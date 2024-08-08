Плитка и зеркала для маленькой ванной комнаты: как визуально увеличить пространство и создать уют

Хотя ванная комната используется сравнительно редко в течение дня, маленькое помещение может сделать её неудобной в использовании.

С малым пространством сложно что-то изменить, кроме тщательного подбора оборудования и его расположения. Тем не менее, есть способы визуально увеличить ванную комнату.

Какую плитку выбрать для маленькой ванной?

При обустройстве ванной комнаты, независимо от её размера, важно правильно выбрать плитку для стен и пола.

Если ваша ванная комната небольшая, оптимальным выбором будет светлая плитка. Она не обязательно должна быть белоснежной — для многих чисто белый цвет ассоциируется с лабораторной стерильностью, что может мешать ощущению комфорта. Хорошо подойдут нежные бежевые, ванильные или пастельно-голубые оттенки.

Почему стоит выбирать светлые цвета и избегать тёмных? Потому что светлые оттенки создают иллюзию большего пространства, в то время как темные тона визуально сужают помещение.

Похожий принцип действует и в одежде — тёмные цвета стройнят. Поэтому, чтобы избежать ощущения сжатия стен, старайтесь максимально осветлить интерьер, что особенно важно для ванных комнат без окон.

Сила деталей

Цвет плитки — это не единственный фактор. Для максимального визуального увеличения пространства выбирайте гладкую плитку с тонкими узорами, если таковые имеются. Также стоит обратить внимание на стыки: чтобы избежать контрастов, швы лучше делать в цвет плитки.

Размер плитки

Большая плитка имеет два преимущества: укладывается быстрее и дешевле, а также визуально увеличивает пространство благодаря меньшему количеству стыков.

Зеркала

Зеркала — необходимый элемент ванной комнаты, но они также могут визуально увеличить пространство. Для этого установите зеркала на двух смежных стенах. Чем больше зеркальная поверхность, тем лучше будет эффект.

Фото: flickr.com/KB Collection Hotels & Resorts (CC BY 2.0 license)