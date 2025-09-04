Дизайнеры уверены: окно в ванной превращает квартиру в премиальное жильё
Окно в ванной — это не только практично, но и красиво. Оно помогает улучшить микроклимат, наполнить помещение светом и добавить интерьеру индивидуальности. Чтобы такое решение приносило максимум пользы, важно правильно продумать оформление и защитить пространство от влаги.
Зачем нужно окно в ванной
Главное преимущество окна в санузле — это естественная вентиляция. Оно обеспечивает приток свежего воздуха, помогает быстрее избавиться от конденсата и снижает риск появления плесени. Особенно это актуально в квартирах, где нет мощной приточно-вытяжной системы.
Не менее важен и естественный свет. Ванная, куда проникают солнечные лучи, выглядит просторнее, а днём позволяет экономить на электричестве.
Окно также даёт возможность регулировать приватность: при желании его можно закрыть шторами или жалюзи, а можно оставить открытым и наслаждаться видом. В частных домах и некоторых квартирах оно может даже служить дополнительным выходом в экстренной ситуации.
Эстетическая роль окна
По словам дизайнера Варвары Шабельниковой, окно в ванной — это всегда акцент в интерьере:
"Окно в ванной, особенно если оно панорамное, — всегда изюминка в квартире. Это дополнительная эстетика, которая создаёт открытое, просторное ощущение пространства", — отметила дизайнер Варвара Шабельникова.
В премиальных проектах окна делают крупными, обрамляют декоративными откосами, дополняют стеклом с узором или лаконичными шторами. Такое решение подчеркивает уникальность интерьера и повышает ценность жилья.
Как сохранить приватность
Чтобы пользоваться окном было комфортно, стоит продумать его оформление:
• Шаттерсы и ставни - эффектные, долговечные, но довольно затратные.
• Шторы - универсальный и практичный вариант, легко подобрать по стилю.
• Жалюзи - функциональны и просты в уходе, но выглядят более строго.
• Фростированные стёкла - хорошо пропускают свет, но закрывают обзор.
• Зеркальная плёнка - работает только днём, поэтому её лучше сочетать с другими вариантами.
Материалы для откосов и подоконника
В ванной важно выбирать покрытия, устойчивые к влаге. Хорошо зарекомендовали себя керамогранит, кварцевый агломерат, камень и качественный пластик. Они не боятся воды, легко чистятся и сохраняют внешний вид надолго.
Откосы можно красить влагостойкой краской, а всё чаще в современных интерьерах используют микроцемент. Он придаёт поверхности цельный вид и делает пространство более стильным.
Чтобы окно выглядело аккуратно, подоконник лучше не загромождать. Достаточно одного акцента — например, цветка, ароматической свечи или небольшой шкатулки.
