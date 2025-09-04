Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ванная с обоями
Ванная с обоями
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:34

Дизайнеры уверены: окно в ванной превращает квартиру в премиальное жильё

Эксперты назвали преимущества окна в ванной: вентиляция, свет и защита от плесени

Окно в ванной — это не только практично, но и красиво. Оно помогает улучшить микроклимат, наполнить помещение светом и добавить интерьеру индивидуальности. Чтобы такое решение приносило максимум пользы, важно правильно продумать оформление и защитить пространство от влаги.

Зачем нужно окно в ванной

Главное преимущество окна в санузле — это естественная вентиляция. Оно обеспечивает приток свежего воздуха, помогает быстрее избавиться от конденсата и снижает риск появления плесени. Особенно это актуально в квартирах, где нет мощной приточно-вытяжной системы.

Не менее важен и естественный свет. Ванная, куда проникают солнечные лучи, выглядит просторнее, а днём позволяет экономить на электричестве.

Окно также даёт возможность регулировать приватность: при желании его можно закрыть шторами или жалюзи, а можно оставить открытым и наслаждаться видом. В частных домах и некоторых квартирах оно может даже служить дополнительным выходом в экстренной ситуации.

Эстетическая роль окна

По словам дизайнера Варвары Шабельниковой, окно в ванной — это всегда акцент в интерьере:

"Окно в ванной, особенно если оно панорамное, — всегда изюминка в квартире. Это дополнительная эстетика, которая создаёт открытое, просторное ощущение пространства", — отметила дизайнер Варвара Шабельникова.

В премиальных проектах окна делают крупными, обрамляют декоративными откосами, дополняют стеклом с узором или лаконичными шторами. Такое решение подчеркивает уникальность интерьера и повышает ценность жилья.

Как сохранить приватность

Чтобы пользоваться окном было комфортно, стоит продумать его оформление:
Шаттерсы и ставни - эффектные, долговечные, но довольно затратные.
Шторы - универсальный и практичный вариант, легко подобрать по стилю.
Жалюзи - функциональны и просты в уходе, но выглядят более строго.
Фростированные стёкла - хорошо пропускают свет, но закрывают обзор.
Зеркальная плёнка - работает только днём, поэтому её лучше сочетать с другими вариантами.

Материалы для откосов и подоконника

В ванной важно выбирать покрытия, устойчивые к влаге. Хорошо зарекомендовали себя керамогранит, кварцевый агломерат, камень и качественный пластик. Они не боятся воды, легко чистятся и сохраняют внешний вид надолго.

Откосы можно красить влагостойкой краской, а всё чаще в современных интерьерах используют микроцемент. Он придаёт поверхности цельный вид и делает пространство более стильным.

Чтобы окно выглядело аккуратно, подоконник лучше не загромождать. Достаточно одного акцента — например, цветка, ароматической свечи или небольшой шкатулки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ТОП-7 кухонных гаджетов, которые значительно сокращают время готовки сегодня в 11:55

Соседи ахнули: готовить стало намного приятнее благодаря этим гаджетам

Современные гаджеты помогают готовить быстрее и проще. Мы собрали семь устройств, которые реально экономят часы на кухне и делают процесс комфортным.

Читать полностью » Освещение для комнатных растений: лампы для дома сегодня в 11:41

Тайна розового света: как лампы помогают в выращивании комнатных растений

Освещение — ключ к здоровью комнатных растений. Рассказываем, какие лампы выбрать для квартиры и как правильно организовать подсветку дома.

Читать полностью » Современные лампы для выращивания зелени дома круглый год сегодня в 10:38

Современные лампы заставят зелень расти быстрее, чем вы думаете

Правильная подсветка помогает выращивать зелень дома круглый год. Разбираем, какие лампы выбрать и как организовать освещение в квартире.

Читать полностью » Выращивание пряных трав на подоконнике как кулинарный эксперимент сегодня в 9:34

Соседи ахнут, когда вы достанете свежий базилик прямо с подоконника

Пряные травы на подоконнике — это не только зелёный декор, но и свежий вкус на кухне. Рассказываем, какие травы выращивать и как их использовать.

Читать полностью » Варианты организации полива комнатных растений во время отпуска сегодня в 8:32

Уехал в отпуск на месяц, а цветы напитаны влагой: секрет, который знают не все

Отпуск и растения редко совпадают. Рассказываем, как организовать полив в отсутствие хозяина и какие цветы спокойно переживут несколько недель без ухода.

Читать полностью » Организация мини-огорода в квартире на круглый год сегодня в 7:29

Соседи ахнут, когда увидят ваш зелёный огород прямо на подоконнике

Мини-огороды на подоконнике — это возможность выращивать зелень и травы круглый год. Рассказываем, какие растения выбрать по сезонам и как всё организовать.

Читать полностью » Способы организации полива домашних растений для забывчивых сегодня в 6:26

Эти хитрости сохранят расстения, даже если вы забудете о них

Полив комнатных растений часто становится проблемой для занятых хозяев. Есть простые способы, чтобы цветы оставались живыми даже при забывчивости.

Читать полностью » Подборка комнатных растений, которые подойдут начинающим сегодня в 5:21

Эти растения переживут всё и не обидятся, если вы забудете их полить

Есть растения, которые не требуют сложного ухода, а при этом радуют зеленью. Рассказываем о пяти лучших вариантах для начинающих.

Читать полностью »

Новости
Дом

Сода и средство для посуды очищают стеклянные крышки от нагара и жира
ПФО

Экономисты прогнозируют рост цен на гречку до 15%
Спорт и фитнес

Спортивный врач Дмитрий Павленко рассказал о пользе и противопоказаниях бадминтона
Наука и технологии

Археологи обнаружили древние орудия Homo antecessor в ледниковом слое Британии
Еда

Биолог Михаил Гончаров: главная опасность вчерашнего чая
Еда

Диетолог Волкова назвала ягоды, укрепляющие сосуды и сердце
Авто и мото

Nissan подтвердил появление механической коробки передач в Z Nismo
Туризм

Китай разрешит россиянам въезд без визы на год — МИД РФ запросил разъяснения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet