Дизайнеры уверены: окно в ванной превращает квартиру в премиальное жильё

Окно в ванной — это не только практично, но и красиво. Оно помогает улучшить микроклимат, наполнить помещение светом и добавить интерьеру индивидуальности. Чтобы такое решение приносило максимум пользы, важно правильно продумать оформление и защитить пространство от влаги.

Зачем нужно окно в ванной

Главное преимущество окна в санузле — это естественная вентиляция. Оно обеспечивает приток свежего воздуха, помогает быстрее избавиться от конденсата и снижает риск появления плесени. Особенно это актуально в квартирах, где нет мощной приточно-вытяжной системы.

Не менее важен и естественный свет. Ванная, куда проникают солнечные лучи, выглядит просторнее, а днём позволяет экономить на электричестве.

Окно также даёт возможность регулировать приватность: при желании его можно закрыть шторами или жалюзи, а можно оставить открытым и наслаждаться видом. В частных домах и некоторых квартирах оно может даже служить дополнительным выходом в экстренной ситуации.

Эстетическая роль окна

По словам дизайнера Варвары Шабельниковой, окно в ванной — это всегда акцент в интерьере:

"Окно в ванной, особенно если оно панорамное, — всегда изюминка в квартире. Это дополнительная эстетика, которая создаёт открытое, просторное ощущение пространства", — отметила дизайнер Варвара Шабельникова.

В премиальных проектах окна делают крупными, обрамляют декоративными откосами, дополняют стеклом с узором или лаконичными шторами. Такое решение подчеркивает уникальность интерьера и повышает ценность жилья.

Как сохранить приватность

Чтобы пользоваться окном было комфортно, стоит продумать его оформление:

• Шаттерсы и ставни - эффектные, долговечные, но довольно затратные.

• Шторы - универсальный и практичный вариант, легко подобрать по стилю.

• Жалюзи - функциональны и просты в уходе, но выглядят более строго.

• Фростированные стёкла - хорошо пропускают свет, но закрывают обзор.

• Зеркальная плёнка - работает только днём, поэтому её лучше сочетать с другими вариантами.

Материалы для откосов и подоконника

В ванной важно выбирать покрытия, устойчивые к влаге. Хорошо зарекомендовали себя керамогранит, кварцевый агломерат, камень и качественный пластик. Они не боятся воды, легко чистятся и сохраняют внешний вид надолго.

Откосы можно красить влагостойкой краской, а всё чаще в современных интерьерах используют микроцемент. Он придаёт поверхности цельный вид и делает пространство более стильным.

Чтобы окно выглядело аккуратно, подоконник лучше не загромождать. Достаточно одного акцента — например, цветка, ароматической свечи или небольшой шкатулки.