Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ванная комната в ретро-стиле с зелёной плиткой
Ванная комната в ретро-стиле с зелёной плиткой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:29

Ванна больше не сверкает? Один домашний раствор решает всё

специалист по клинингу Фин Пеглер посоветовал использовать пищевую соду для очистки швов и устранения запаха плесени

Чистая ванная — мечта каждого, но на деле этот уютный уголок быстро теряет блеск. Особенно если стены и пол отделаны плиткой: со временем на ней оседают мыльный налёт, известковый осадок и плесень. Всё это не только портит внешний вид, но и усложняет уборку. Однако с правильным подходом вернуть ванной сияние проще, чем кажется.

Как часто нужно мыть плитку в ванной

Плитка — долговечный и практичный материал, но только при регулярном уходе. Если затянуть с уборкой, грязь въедается в швы, а влага создаёт идеальные условия для появления грибка.

"Чтобы плитка оставалась чистой, достаточно мыть её раз в неделю", — сказала сооснователь сервиса TidyChoice Ана Андрес.

Она советует после каждого душа протирать стены стеклоочистителем или просто сухим полотенцем: это снижает влажность и препятствует образованию налёта и плесени.

Что понадобится для уборки

Перед началом важно собрать всё необходимое:
• резиновые перчатки;
• пульверизатор;
• уксус;
• средство для мытья посуды;
• пищевая сода;
• щётка или старая зубная щётка;
• полотенце или микрофибра.

Как очистить плитку пошагово

Шаг 1. Приготовьте чистящий раствор

"Есть множество способов очистки плитки", — отметил генеральный менеджер Dallas Maids Алекс Варела.

Для базовой уборки подойдёт домашний раствор: полстакана моющего для посуды и стакан горячего белого уксуса. Смесь получается концентрированной, поэтому наносить её нужно умеренно.

Если плитка из травертина, мрамора или другого натурального камня, уксус лучше не использовать — кислота может повредить поверхность. В этом случае достаточно тёплой воды и капли моющего средства.

Шаг 2. Нанесите раствор

Перелейте смесь в пульверизатор и равномерно распылите по поверхности. Оставьте на 10 минут, чтобы средство размягчило мыльный налёт и известковый осадок. Если боитесь, что жидкость попадёт на пол, подстелите старые полотенца.

Шаг 3. Отмойте швы и плитку

Теперь время для небольшой физической работы. Щёткой с жёстким ворсом или старой зубной щёткой пройдитесь по швам, затем очистите сами плитки круговыми движениями. Именно механическая чистка возвращает керамике первоначальный блеск.

Шаг 4. Смойте остатки

После чистки тщательно промойте стены и пол тёплой водой. Этот шаг необходим, чтобы удалить остатки моющего раствора — иначе он оставит на плитке мутный налёт. Промывайте до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

Шаг 5. Высушите поверхность

Финальный штрих — удалить влагу. Используйте скребок или сгон для воды, а затем вытрите плитку насухо полотенцем или микрофиброй. Это предотвратит образование разводов и грибка.

Как избавиться от пятен на плитке

Пищевая сода

"Для удаления стойких пятен сделайте пасту из трёх частей соды и одной части воды", — рассказал владелец Deluxe Maid Фин Пеглер.

Получившуюся смесь нанесите на швы и потрите щёткой. Сода действует как мягкий абразив и нейтрализует неприятные запахи, оставшиеся после плесени.

Пароочиститель

По словам Варелы, лучший инструмент для глубокой очистки — парогенератор:

"Он помогает вычищать углы и швы благодаря точечной насадке и горячему пару", — пояснил эксперт.

Пар размягчает въевшуюся грязь, а высокая температура уничтожает микробы. После обработки просто протрите поверхность раствором из уксуса и мыла.

Сравнение: домашние и магазинные чистящие средства

Критерий Домашние растворы Готовые средства
Экономичность Очень высокая Средняя
Эффективность против налёта Хорошая Отличная
Безопасность для здоровья Максимальная Может зависеть от состава
Запах Мягкий, нейтральный Часто резкий
Удобство применения Нужно готовить Готово к использованию

Советы шаг за шагом

  1. Всегда надевайте перчатки, чтобы защитить кожу от химикатов.

  2. Начинайте уборку сверху вниз, чтобы грязь не стекала на уже чистые участки.

  3. После мытья оставляйте дверь ванной открытой — это ускорит сушку.

  4. Раз в месяц очищайте швы пастой из соды или парогенератором.

  5. Раз в год обновляйте затирку — это предотвратит скопление плесени.

Ошибки и как их избежать

Ошибка: использование кислоты на каменной плитке.
Последствие: потускнение и разрушение покрытия.
Альтернатива: мягкое мыло и тёплая вода.

Ошибка: оставлять стены мокрыми после душа.
Последствие: плесень и разводы.
Альтернатива: протирание плитки скребком или полотенцем.

Ошибка: использовать абразивные порошки.
Последствие: царапины.
Альтернатива: сода, уксус, пароочиститель.

А что если плитка сильно потемнела?

Если плитка потеряла блеск и обычная уборка не помогает, попробуйте нанести раствор соды и уксуса на 15 минут и пройтись пароочистителем. При сильных загрязнениях можно использовать специализированный очиститель для ванной, но без хлора — он разрушает швы.

Плюсы и минусы разных способов

Метод Плюсы Минусы
Домашние средства Безопасность, дешевизна Требуют времени
Пароочиститель Эффективен против плесени Дорогой прибор
Химические гели Быстрый результат Возможны раздражения и запах
Сода и уксус Универсальность Не подходят для камня

FAQ

Как выбрать чистящее средство для плитки?
Ориентируйтесь на материал. Для керамики подойдёт уксус, для камня — мягкие нейтральные составы.

Можно ли использовать отбеливатель?
Нет, особенно на цветной затирке — он обесцветит швы.

Сколько стоит профессиональная уборка ванной?
Средняя цена по России — от 1500 до 2500 рублей за разовую уборку.

Мифы и правда

Миф: уксус портит любую плитку.
Правда: он безопасен для керамики, но противопоказан для камня.

Миф: сода царапает поверхность.
Правда: при правильном разведении она действует мягко.

Миф: достаточно мыть плитку раз в месяц.
Правда: лучше делать это еженедельно, чтобы не тратить часы на оттирание налёта.

3 интересных факта

  1. Первую глазурованную плитку придумали в Древнем Египте более 4000 лет назад.

  2. Современная затирка содержит антибактериальные добавки, предотвращающие появление плесени.

  3. В пароочистителях температура пара достигает 120 °C — этого достаточно, чтобы уничтожить большинство бактерий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как долго можно использовать открытый майонез и кетчуп без риска отравления сегодня в 3:34
Главная ошибка на кухне: соусы, которые вы храните слишком долго

Майонез, кетчуп и горчица — привычные продукты на любой кухне. Но сколько они безопасны после вскрытия? Узнай, как распознать испорченный соус и продлить его свежесть.

Читать полностью » Модульные полки, корзины и органайзеры помогут поддерживать порядок в прихожей сегодня в 3:29
Прихожая без хаоса: простые идеи для хранения обуви, сумок и мелочей

Маленькая прихожая не приговор. С помощью модульных полок, корзин и органайзеров можно навести идеальный порядок и добавить интерьеру уюта.

Читать полностью » Прищепки помогают заправить одеяло в пододеяльник ровно и без усилий сегодня в 2:47
Как быстро заправить одеяло в пододеяльник: хитрость с прищепками, о которой знают горничные

Заправка одеяла в пододеяльник больше не будет мучением. Один простой трюк с прищепками поможет сделать это аккуратно, быстро и без посторонней помощи.

Читать полностью » Осенью комнатным растениям требуется меньше полива и больше влажности сегодня в 2:32
Цветы готовятся к зиме: как скорректировать уход, чтобы не потерять листву

С наступлением осени комнатные растения переходят в фазу покоя. Как правильно скорректировать уход, чтобы они без стресса пережили зиму и зацвели весной?

Читать полностью » Эксперты рассказали, как продлить срок службы кухонной губки и избавиться от бактерий сегодня в 2:18
Губка для посуды под микроскопом: что живёт внутри и как всё это удалить

Кухонная губка может стать рассадником бактерий, если за ней не ухаживать. Узнай, как правильно очищать и дезинфицировать аксессуар, продлевая его срок службы.

Читать полностью » Повышенная влажность в доме: причины, последствия и эффективные способы устранения сегодня в 1:42
Затхлый запах в квартире: как найти источник сырости и избавиться от него навсегда

Затхлый запах — не косметическая проблема. Разбираемся, как вычислить источник сырости, вернуть здоровый микроклимат и закрепить результат без бесконечных «маскировок».

Читать полностью » Как правильно удалить старые обои: проверенный способ с водой и средством для посуды сегодня в 1:29
Никаких растворителей: как снять старые обои тёплой водой и каплей моющего

Есть способ быстро снять старые обои без лишних усилий и химии. Простое средство из воды и мыла поможет подготовить стены к новому ремонту за считанные минуты.

Читать полностью » Пять распространённых декоративных ошибок, из-за которых страдает интерьер сегодня в 1:18
Как декор убивает стиль: самые частые интерьерные промахи

Неправильный декор способен разрушить даже самый продуманный интерьер. Какие детали делают обстановку безвкусной — и чем их заменить, чтобы вернуть дому стиль?

Читать полностью »

Новости
Наука
Рудж: в кратерах Марса найдены слои льда, сохранившиеся миллионы лет
Наука
Научно-исследовательское судно подняло образцы ценных металлов с глубины 2 км
Наука
NASA: космический аппарат New Horizons обнаружил на Плутоне признаки действующих ледяных вулканов
Садоводство
Фосфор и калий укрепляют гортензии перед зимой — рекомендации агрономов
Дом
Эксперты посоветовали замачивать терракотовые кашпо в растворе уксуса на 30–40 минут для удаления белых пятен
Культура и шоу-бизнес
Кевин Федерлайн сообщил, что получал от Бритни Спирс 20 тысяч долларов алиментов в месяц
Авто и мото
Toyota и BMW лидируют среди иностранных марок по продажам в России — "Автостат"
Садоводство
Национальный садоводческий центр США: слой мульчи 5–8 см защищает растения от первых заморозков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet