Ванная теряет вид за пару месяцев, если ухаживать за плиткой неправильно

Даже самая качественная плитка теряет блеск, если за ней не ухаживать. Влага, мыло, косметика и жёсткая вода оставляют на поверхности разводы, налёт и плесень. Но ухаживать за кафелем ежедневно вовсе не обязательно: достаточно знать, какие средства работают эффективнее всего.

Откуда берётся грязь

Кафель в ванной контактирует с водой и средствами гигиены каждый день. В результате появляются:

известковый налёт от жёсткой воды,

ржавчина,

мыльные разводы,

следы косметики и волос,

грибок и плесень в швах.

Если ухаживать за плиткой нерегулярно, загрязнения становятся стойкими.

Раньше советовали: помылся — сразу мой ванну. Сейчас люди экономят время, поэтому и средства созданы такие, чтобы мыть ванну раз в неделю, а не каждый день.



Какие средства работают лучше

Принцип простой: чем сильнее загрязнение, тем "жёстче" должно быть средство.

Щёлочные составы — убирают мыльные разводы и жир.

Кислотные — справляются с известковым налётом и ржавчиной.

"Для кафеля лучше выбирать слабокислые составы — они растворяют соли жёсткой воды и делают налёт легко смываемым", — советуют химики.

В бытовой химии используют безопасные кислоты: фосфорную, щавелевую, муравьиную и др.

При грибке и плесени помогут антисептики и хлорсодержащие средства (например, белизна), но у них есть минусы — резкий запах и раздражающее действие на кожу.

Для ежедневного ухода достаточно мягких гелей или универсальных спреев.

Гель, порошок или спрей?

Гели — лучший вариант: они держатся на вертикальных поверхностях, содержат кислоты и ПАВы, растворяющие налёт и жир. Часто гели оставляют защитную плёнку, которая замедляет повторное загрязнение.

"В современных формулах используют загустители — они образуют тонкий гидрофильный слой, который временно предотвращает появление налёта", — поясняют химики.

Порошки — эффективны, но абразивы могут поцарапать плитку. Используйте их только точечно.

Спреи — больше подходят для профилактики. Эксперты советуют наносить их не прямо на плитку, а на губку или салфетку, чтобы равномерно распределить.

Главное о чистке кафеля

Хорошее средство для ванной должно содержать:

ПАВы — удаляют мыло и жир,

органические кислоты (лимонная, щавелевая) — растворяют налёт и ржавчину,

хлор или перекись водорода — против грибка,

полисахариды или антистатики — создают защитную плёнку.

Простые правила ухода