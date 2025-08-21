Ванная теряет вид за пару месяцев, если ухаживать за плиткой неправильно
Даже самая качественная плитка теряет блеск, если за ней не ухаживать. Влага, мыло, косметика и жёсткая вода оставляют на поверхности разводы, налёт и плесень. Но ухаживать за кафелем ежедневно вовсе не обязательно: достаточно знать, какие средства работают эффективнее всего.
Откуда берётся грязь
Кафель в ванной контактирует с водой и средствами гигиены каждый день. В результате появляются:
- известковый налёт от жёсткой воды,
- ржавчина,
- мыльные разводы,
- следы косметики и волос,
- грибок и плесень в швах.
Если ухаживать за плиткой нерегулярно, загрязнения становятся стойкими.
Раньше советовали: помылся — сразу мой ванну. Сейчас люди экономят время, поэтому и средства созданы такие, чтобы мыть ванну раз в неделю, а не каждый день.
Какие средства работают лучше
Принцип простой: чем сильнее загрязнение, тем "жёстче" должно быть средство.
- Щёлочные составы — убирают мыльные разводы и жир.
- Кислотные — справляются с известковым налётом и ржавчиной.
"Для кафеля лучше выбирать слабокислые составы — они растворяют соли жёсткой воды и делают налёт легко смываемым", — советуют химики.
В бытовой химии используют безопасные кислоты: фосфорную, щавелевую, муравьиную и др.
При грибке и плесени помогут антисептики и хлорсодержащие средства (например, белизна), но у них есть минусы — резкий запах и раздражающее действие на кожу.
Для ежедневного ухода достаточно мягких гелей или универсальных спреев.
Гель, порошок или спрей?
- Гели — лучший вариант: они держатся на вертикальных поверхностях, содержат кислоты и ПАВы, растворяющие налёт и жир. Часто гели оставляют защитную плёнку, которая замедляет повторное загрязнение.
"В современных формулах используют загустители — они образуют тонкий гидрофильный слой, который временно предотвращает появление налёта", — поясняют химики.
- Порошки — эффективны, но абразивы могут поцарапать плитку. Используйте их только точечно.
- Спреи — больше подходят для профилактики. Эксперты советуют наносить их не прямо на плитку, а на губку или салфетку, чтобы равномерно распределить.
Главное о чистке кафеля
Хорошее средство для ванной должно содержать:
- ПАВы — удаляют мыло и жир,
- органические кислоты (лимонная, щавелевая) — растворяют налёт и ржавчину,
- хлор или перекись водорода — против грибка,
- полисахариды или антистатики — создают защитную плёнку.
Простые правила ухода
- Протирайте плитку мягкой тряпкой после душа — налёта станет меньше.
- Раз в неделю используйте универсальный гель или спрей.
- Следите за вентиляцией, чтобы не появилась плесень.
- Раз в месяц проводите "генеральную чистку" с обработкой швов.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru