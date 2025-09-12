Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Протечка канализационной трубы в доме
Протечка канализационной трубы в доме
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:27

Плачущие трубы в ванной: чем обернутся капли на металле

Эксперт Михаил Горбатов рассказал, как избавиться от запотевших труб в ванной комнате

Запотевшие трубы в ванной — привычная картина, но она может привести к куда более серьёзным проблемам, чем мокрые пятна на полу. Влага на поверхности труб со временем вызывает ржавчину, плесень и грибок, а значит, бороться с конденсатом нужно обязательно.

Почему образуется конденсат

Главная причина — разница температур. Холодная поверхность трубы контактирует с тёплым влажным воздухом ванной. Влага из воздуха оседает каплями.

"Когда воздух соприкасается с холодной трубой, он не может удерживать то же количество влаги, и лишняя вода выпадает в конденсат", — объясняет эксперт Михаил Горбатов.

Но есть и дополнительные факторы: плохая вентиляция, протечки, высокая влажность в доме или отсутствие теплоизоляции труб.

Проверяем вентиляцию

Забитая вытяжка плохо справляется с влагой. После горячего душа запотевают не только трубы, но и стены и зеркала. Проверить тягу просто: поднесите спичку к вентиляционной решётке. Если огонь не отклоняется, нужна чистка или замена вентилятора.

Ищем протечки

Иногда "плачущие" трубы — вовсе не конденсат, а тонкая струйка воды из неплотной прокладки или трещины. В этом случае влага появляется постоянно, даже без душа. Признаки — ржавые потёки и мокрые пятна. Решение одно — вызвать сантехника и устранить течь.

Утепляем трубы

Если рядом проходят горячие и холодные трубы, конденсат на последних почти неизбежен. Выход — теплоизоляция.

  • Самый простой способ — надеть готовые утеплители из вспененного полиэтилена.

  • Для смонтированных труб используют разрезные трубки, фиксируя их скотчем или стяжками.

  • Более надёжный вариант — гофра с заполнением монтажной пеной.

Правильно сделанное утепление решает проблему в большинстве случаев.

Контролируем влажность

В регионах с сырым климатом или в домах на первых этажах конденсат возникает из-за высокой влажности воздуха. Здесь помогут:

  • регулярное проветривание;

  • вытяжной вентилятор;

  • осушитель воздуха или кондиционер;

  • отказ от сушки белья в ванной.

"С теплоизоляцией и мощным вентилятором вы забудете о мокрых трубах навсегда", — подчёркивает Михаил Горбатов.

Итог

Запотевшие трубы — не пустяк, а сигнал о проблемах с вентиляцией, влажностью или теплоизоляцией. Найдите причину и устраните её: почистите вентиляцию, проверьте сантехнику, утеплите трубы и нормализуйте климат в ванной. Тогда неприятные капли исчезнут надолго.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как использовать блендер для приготовления смузи за минуты сегодня в 9:01

Домашний блендер: как за пару минут сделать завтрак полезнее и вкуснее

Блендер для смузи помогает готовить полезные напитки за минуты: экономично, вкусно и с полным контролем ингредиентов прямо на вашей кухне.

Читать полностью » Как приготовить полезные завтраки дома с помощью тостера сегодня в 8:59

Почему домашние тосты могут заменить дорогие завтраки из кафе

Тостер помогает готовить полезные завтраки дома: быстро, экономично и с контролем состава — от классических тостов до оригинальных рецептов.

Читать полностью » Тостер используется для приготовления быстрых завтраков каждый день сегодня в 7:56

Почему тостер может стать главным прибором для завтраков на вашей кухне

Тостер делает завтраки быстрыми и удобными: вкусный хлеб за минуты, разнообразие блюд и экономия времени для всей семьи.

Читать полностью » Преимущества использования вафельницы для здорового питания сегодня в 6:53

Секрет вкусных и полезных завтраков: как вафельница помогает изменить питание

Вафельница делает утренние завтраки вкусными и полезными: контроль состава, минимум затрат и быстрый результат без лишних хлопот.

Читать полностью » Вафельница используется для приготовления завтраков и десертов дома сегодня в 5:47

Хотите готовить вкуснее и дешевле, чем в кафе: попробуйте вафельницу для дома

Вафельница делает приготовление завтраков и десертов простым и выгодным: вкуснее, полезнее и дешевле, чем покупать сладости в магазине или кафе.

Читать полностью » Специалисты поделились советами по подбору вазы в зависимости от интерьера и цветов сегодня в 4:15

Как одна ваза меняет весь вид букета

Керамика, стекло или металл? Рассказываем, как выбрать форму и материал вазы, чтобы подчеркнуть красоту букета и гармонично вписать его в интерьер.

Читать полностью » Ювелирные украшения и мраморные столешницы противопоказаны для чистки содой сегодня в 3:12

Средство, которое спасает кухню от запахов, но губит чугун

Пищевая сода помогает в уборке, но некоторым материалам она вредит. Разбираем, какие предметы нельзя чистить содой и чем их заменить.

Читать полностью » Специалисты объяснили, как рама и размер зеркала влияют на гармонию интерьера сегодня в 2:09

Зеркало, которое способно изменить пропорции комнаты

Зеркало способно расширить пространство и добавить света. Рассказываем, как правильно выбрать и повесить аксессуар, чтобы он вписался в интерьер.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Неврологи: дрожь и онемение в руках могут быть симптомами болезни Паркинсона
Авто и мото

Продажи автомобилей Tenet в России превысили 40 штук за первые 10 дней — "Автостат Инфо"
УрФО

В Екатеринбурге откроют генконсульство Индии, Франция также планирует вернуться
Наука

Учёные обнаруживают признаки жизни на Венере без воды
Садоводство

Муку можно использовать в саду для улучшения почвы и борьбы с насекомыми
Питомцы

Бородатые породы собак отличаются харизмой и необычной внешностью
ПФО

Депутат Шуварин заявил о массовых жалобах жителей Пензы на отсутствие связи и интернета
Спорт и фитнес

Тренер Peloton Робин Арсон представила 30-дневный челлендж на беговой дорожке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet