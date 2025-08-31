Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Летняя рафия в ванной
Опубликована сегодня в 19:28

Чистая ванная без лишних усилий: система, которая работает сама

Организация ванной комнаты: методы хранения и расхламления по советам Марии Викуловой

Ванная комната — одно из самых "нагруженных" мест в доме. Здесь хранится всё: от косметики и бытовой химии до полотенец и электрических гаджетов. Именно поэтому беспорядок появляется быстро и будто бы сам собой. Как организовать пространство так, чтобы оно оставалось чистым и уютным, рассказала организатор порядка Мария Викулова.

Первое правило: у каждой вещи — свой "дом"

Главная причина хаоса — отсутствие постоянных мест для предметов. Зубные щётки лучше держать в отдельном органайзере, шампуни — на полочке у душа, косметику — в ящике под раковиной.

Чтобы порядок прижился, важно, чтобы система была удобна для всех членов семьи. Разделите шкафчики или используйте органайзеры с отсеками — у каждого появится свой уголок для косметики. Средства для уборки — рядом с тряпками и шваброй, порошки — у стиральной машины.

Мария Викулова советует оставлять на виду только то, чем пользуетесь ежедневно. Всё остальное стоит убрать повыше или подальше, а также следить за сроками годности — ставьте средства с коротким сроком ближе, чтобы использовать их быстрее.

Борьба с визуальным шумом

Даже если всё разложено, ощущение беспорядка могут создавать яркие предметы. Цветные полотенца, броские упаковки шампуней и кислотные ведра ломают гармонию интерьера.

  1. Подбирайте аксессуары в единой гамме: пастель или монохром помогут сохранить спокойную атмосферу.
  2. Средства с яркой упаковкой можно перелить в стильные дозаторы или баночки.
  3. Стиральные порошки и гели удобно хранить в контейнерах, которые вписываются в интерьер.

Чистые горизонтали

Раковина, полочки и столешницы должны быть максимально свободными. На них оставляйте только необходимое: стаканчики для щёток, диспенсер для мыла, возможно — аромадиффузор или небольшой элемент декора. Всё остальное лучше спрятать в шкафчики.

Свободные поверхности всегда выглядят аккуратно и облегчают уборку. Запасы бытовой химии или средств для стирки можно хранить в выкатных тележках или узких нишах.

Гаджеты и техника

Электрические щётки должны храниться строго вертикально, чтобы не скапливалась влага. Практичное решение — настенный УФ-стерилизатор, который одновременно и дезинфицирует, и красиво смотрится.

Фены, электробритвы и другие гаджеты часто "зависают" на раковине или стиральной машине. Чтобы этого избежать, выделите для них место в ящике или используйте настенный органайзер. Главное — чтобы убирать их на место было легко и привычно.

Органайзеры и контейнеры

Сортировка в контейнерах помогает сразу решить несколько задач:

  • у каждой категории предметов появляется своё место;
  • лишнее не покупается "впрок", ведь видно, что органайзер заполнен;
  • уборка упрощается: достаточно поднять контейнер и протереть под ним пыль.

Системность со временем приучает всех членов семьи класть вещи на место, а порядок держится почти сам собой.

Расхламление: без этого порядок не удержать

Даже идеально организованное пространство требует регулярного "чистого листа". Мария Викулова советует проводить расхламление минимум дважды в год.

Что убрать в первую очередь:

  • просроченные средства и пустые баночки,
  • испорченные или изношенные вещи,
  • текстиль, потерявший вид.

Задайте себе простые вопросы: пользуюсь ли я этим? нравится ли вещь? стоит ли хранить её дальше? Всё ненужное можно отдать знакомым или в приюты, а старые полотенца и текстиль сдать на переработку.

Итог

Чтобы ванная выглядела ухоженной, не нужно тратить часы на уборку. Достаточно закрепить простые привычки: у каждой вещи — своё место, меньше яркого визуального шума, пустые горизонтали и регулярное расхламление. Остальное пространство сделают за вас органайзеры и контейнеры.

