Ванная комната – золотая жила для сада: вот 11 вещей, которые дадут вашим растениям новую жизнь

Оказывается, чтобы создать красивый и ухоженный сад, вовсе не обязательно тратиться на дорогие инструменты и аксессуары. Иногда самые полезные помощники скрываются прямо у нас дома — например, в ванной комнате. Казалось бы, это последнее место, где можно искать садовые находки, но на самом деле старые вещи из санузла легко превращаются в оригинальные и практичные решения для грядок, клумб и теплиц.

Журналисты выяснили, что существует как минимум 11 предметов из ванной, которые можно перепрофилировать для ухода за растениями. И вот как это работает.

1. Чугунная ванна как кашпо или мини-пруд

Чугунные емкости идеально удерживают влагу благодаря непористой структуре и не подвержены гниению. Такой сосуд можно превратить в крупное кашпо, закрыв дренаж сеткой, чтобы почва не вымывалась. А если отверстие заглушить, ванна станет прудиком для лотосов и водяных лилий.

2. Унитаз в роли клумбы

Винтажные санузлы ценятся за яркий дизайн, и даже старый унитаз можно вписать в садовую композицию. Встроенный бак и чаша дают достаточно места для растений с длинными корнями. Чтобы земля не просыпалась, в дренажную часть советуют уложить сетку.

3. Полотенца — в бетонные горшки

Изношенные банные полотенца легко превращаются в необычные кашпо. Для этого ткань окунают в цементный раствор, драпируют на форму (ведро или стакан) и оставляют до высыхания. Внизу можно просверлить отверстие для дренажа или поставить внутрь меньший горшок, чтобы бетонная чаша работала как резервуар для воды.

4. Старые светильники — необычные подвесные горшки

Люстры, бра или абажуры после ремонта не обязательно выбрасывать: немного краски и фантазии — и они превращаются в стильные кашпо. В стеклянных плафонах легко сделать дренажные отверстия сверлом. Особенно эффектно на патио смотрится люстра, усыпанная зеленью и суккулентами.

5. Душевые двери — для парника

Стеклянные створки можно использовать при сборке холодного каркаса для защиты растений от заморозков. Для этого делают деревянную основу, закрепляют на ней двери, добавляют тепличный лист и крышку на петлях. Получается недорогая и необычная альтернатива покупной теплице.

6. Занавески от душа — укрытие от заморозков

Плотные шторки из ванной можно пустить в дело как защиту от инея. Их набрасывают на кусты и деревья либо расстилают на грядках, фиксируя камнями или кирпичами. Такой способ убережет посадки и позволит избежать лишнего мусора.

7. Те же занавески — как покрытие для парника

Если в саду стоит каркас-"домик" для растений, вместо полиэтилена можно использовать старую душевую шторку. Прозрачный пластик удерживает тепло и влагу, помогая пережить зиму. Материал закрепляют камнями, кирпичами или кольями.

8. Раковина — часть рабочего стола

Старую встраиваемую мойку легко встроить в садовый стол для пересадки растений. В ней удобно замешивать землю или замачивать рассаду. Для прочности достаточно закрепить ее под столешницей или приклеить сверху.

9. Картонные втулки от туалетной бумаги — для рассады

Такие биоразлагаемые стаканчики особенно хороши для культур, плохо переносящих пересадку. Дно втулки складывают, засыпают землю с семенами и после проращивания сажают прямо в грядку. Картон быстро перегнивает, а дождевые черви превращают его в удобрение.

10. Электрическая зубная щетка — для опыления

Оказывается, старый гаджет может заменить пчел. Вибрации щетки имитируют жужжание насекомых и заставляют растения выделять пыльцу. Достаточно включить минимальный режим и аккуратно коснуться щетинками основания цветка на несколько секунд.

11. Остатки плитки — в стильный горшок

Керамическая плитка от ремонта подходит для сборки прочных кашпо. Ее склеивают в форме коробки, используют плитку на дне, а для надежности — деревянные рейки 2,5x2,5 см в углах. При желании можно просверлить дренажные отверстия или вставить внутрь отдельный горшок.