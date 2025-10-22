Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Современный шкаф над унитазом в минималистичном стиле
Современный шкаф над унитазом в минималистичном стиле
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:35

Ошибка, из-за которой ванная теряет чувство уюта — и один приём, который спасает всё

Названы тренды дизайна ванных комнат 2026 года: натуральные материалы и функции СПА

Ванная комната перестала быть просто местом, где принимают душ или чистят зубы. Сегодня это пространство комфорта и релакса, своего рода домашний СПА, где можно восстановить силы после насыщенного дня. Архитекторы и дизайнеры всё чаще предлагают интегрировать ванную в спальню, создавая единое пространство отдыха. В 2026 году тренды интерьеров ванных комнат окончательно сместятся в сторону уюта, натуральных материалов и продуманных деталей, где всё служит одной цели — ощущению гармонии.

Ванна и душ отдельно: новое понимание роскоши

Разделение душа и ванны стало символом современного уюта. Если раньше подобное решение считалось доступным лишь для просторных ванных комнат, то теперь дизайнеры находят способы разместить обе зоны даже в компактных пространствах. Один из удачных приёмов — установка душа впереди, а ванны чуть дальше, за стеклянной перегородкой. Такое зонирование визуально не утяжеляет интерьер и придаёт помещению глубину. В просторных комнатах можно расположить ванну и душевую напротив друг друга, добавив в центр подвесной умывальник — композиция выглядит эффектно и симметрично.

Для тех, кто предпочитает максимальную функциональность, стоит рассмотреть модели ванн со встроенными системами гидромассажа, а душевые оснастить верхними и боковыми форсунками. Современные бренды предлагают решения, где можно объединить массаж, ароматерапию и светотерапию, превратив обычный ритуал в мини-сеанс релаксации.

Эффект дерева и тепла

Многие по-прежнему опасаются использовать натуральное дерево в ванных комнатах — влажность, конденсат и перепады температуры действительно требуют осторожности. Однако керамическая плитка с фактурой дерева решает эту проблему. Она выглядит натурально, при этом устойчива к влаге и легко очищается. Особенно эффектно такая отделка смотрится в зоне душа или за ванной, где имитация дуба, ореха или ясеня добавляет интерьеру уюта. Комбинируйте такие покрытия с камнем или матовой плиткой в нейтральных оттенках — получится стильный баланс между природой и технологией.

Душ с эффектом СПА

Большие душевые кабины с "тропическим дождём" или паровыми функциями стали обязательным атрибутом ванных комнат 2026 года. Концепция здоровья и заботы о себе всё активнее проникает в интерьер. Популярность набирают модели с функцией массажа, термоконтролем и подсветкой, которая поддерживает режим хромотерапии. Добавьте сюда встроенные аромадиспансеры — и утренний душ превратится в полноценную процедуру пробуждения.

Интересная деталь — крупные душевые лейки диаметром до 30 см, создающие ощущение мягкого дождя. Для тех, кто ценит эстетику, производители предлагают варианты в оттенках графита, меди и шампанского — они идеально сочетаются с современными смесителями и мраморными столешницами.

Хранение и порядок: косметика тоже заслуживает внимания

Современные ванные комнаты перестали быть безликими. Помимо гигиенических принадлежностей, здесь размещают косметику, уходовые средства, фен, щипцы для волос и зарядные устройства. Поэтому мебель становится функциональнее: умывальники с выдвижными ящиками для кремов, полки со скрытыми отсеками для мелочей, зеркала с подсветкой и встроенными розетками — всё это помогает поддерживать порядок.

Отдельное внимание уделяется туалетным столикам — они возвращаются в моду, теперь часто встроены в мебельные модули ванной. Такие зоны оснащают мягким светом и специальными органайзерами. А зеркальные шкафы с внутренней подсветкой позволяют удобно хранить щётки, парфюмерию и аксессуары.

Советы шаг за шагом

  1. Определите, как вы используете ванную: больше как функциональное пространство или как место отдыха.

  2. Разделите зоны — душ, ванна, умывальник и хранение — чтобы избежать беспорядка.

  3. Используйте стеклянные перегородки: они делают помещение визуально больше.

  4. Не экономьте на сантехнике — качественные смесители и душевые системы служат десятилетиями.

  5. Добавьте растения: спатифиллум или папоротник придадут ванной "дыхание" природы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать глянцевую плитку на полу.
→ Последствие: скольжение и травмоопасность.
→ Альтернатива: матовая плитка с противоскользящим покрытием.

Ошибка: отсутствие вытяжки.
→ Последствие: конденсат и грибок.
→ Альтернатива: установка тихого вентилятора с датчиком влажности.

Ошибка: хранить косметику рядом с душем.
→ Последствие: высокая влажность портит текстуру средств.
→ Альтернатива: создать отдельный шкафчик с закрытыми полками.

А что если ванная маленькая?

В маленьких квартирах дизайнеры советуют использовать светлую палитру и отражающие поверхности. Душевая без поддона с линейным сливом визуально расширяет пространство. А если хочется сохранить ванну, выбирайте угловые модели. Компактные подвесные унитазы и раковины освободят место на полу, а встроенные шкафчики под зеркалом решат проблему хранения.

Плюсы и минусы трендов 2026 года

Тенденция Плюсы Минусы
Отдельные ванна и душ Эстетика, комфорт Требует больше места
Плитка под дерево Теплая атмосфера, практичность Может выглядеть искусственно при плохом освещении
Душевые с функцией СПА Здоровье, расслабление Высокая стоимость оборудования
Зеркальные шкафы Экономия места Нуждаются в качественной вентиляции
Туалетный столик в ванной Удобство, индивидуальность Требует дополнительного освещения

FAQ

Как выбрать плитку для душевой зоны?
Лучше выбирать керамогранит с противоскользящим покрытием и низким водопоглощением.

Сколько стоит современная система душа с функцией СПА?
Цены начинаются от 800 евро за базовые модели и могут достигать нескольких тысяч за варианты с паром и массажем.

Что лучше — ванна или душ?
Если позволяет площадь, сочетание обоих решений даёт максимум комфорта. Душ — для повседневного ухода, ванна — для расслабления.

Мифы и правда

Миф: деревянная отделка в ванной быстро портится.
Правда: современные плитки и панели с влагозащитой сохраняют вид десятилетиями.

Миф: большие душевые нужны только в больших домах.
Правда: при грамотной планировке даже 4-5 кв. м достаточно для функциональной кабины.

Миф: зеркала с подсветкой — излишество.
Правда: они улучшают видимость и экономят место, заменяя дополнительное освещение.

Интересные факты

  1. Первые ванные комнаты появились ещё в древнем Риме — они служили не только для гигиены, но и для общения.
  2. В Японии принято отделять зону мытья от зоны купания — эта традиция вдохновила европейские интерьеры.
  3. Современные системы "умная ванная" позволяют регулировать температуру воды и освещение голосом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дизайнеры назвали оптимальное расстояние между диваном и кофейным столиком — 35–45 сантиметров сегодня в 20:22
Одна ошибка с журнальным столиком — и уют рушится, как карточный домик

Правильное расположение кофейного столика может полностью изменить атмосферу гостиной. Узнайте, как выбрать идеальное место, форму и материал.

Читать полностью » Люди, спящие в чистой комнате, засыпают на 15% быстрее — данные исследований сегодня в 19:59
Спальня дышит, а вы высыпаетесь: генеральная уборка, которая лечит не только беспорядок

Как за один день превратить спальню в зону отдыха и спокойствия. Простая пошаговая схема, которая подарит чистоту и ощущение уюта.

Читать полностью » Раствор уксуса и мыла эффективно очищает обивку и устраняет затхлый запах мебели сегодня в 18:53
Нашли идеальный диван на барахолке? Вот как очистить его, чтобы не занести сюрпризы в дом

Перед тем как устроиться на любимый диван из секонд-хенда, стоит провести глубокую чистку. Узнайте, как вернуть мягкой мебели свежесть, не повредив ткань.

Читать полностью » Алекс Варела: ковры нужно пылесосить несколько раз в неделю и чистить раз в полгода сегодня в 17:49
Сода и уксус творят чудеса: как почистить ковёр, не испортив его навсегда

Даже старый ковёр может снова выглядеть как новый, если знать правильные приёмы чистки. Разбираем лучшие домашние методы и советы экспертов.

Читать полностью » Для чистки мрамора запрещены уксус и лимон — безопасен только раствор мыла и воды сегодня в 16:44
Мрамор сияет как новый: простой ритуал, который спасает столешницу от пятен и тусклости

Мраморная столешница — украшение любой кухни или ванной. Но чтобы она не потеряла блеск и не покрылась пятнами, важно знать несколько простых правил ухода.

Читать полностью » Психолог Никитина: определенные семейные ритуалы полезны для психики ребенка сегодня в 16:20
Рецепт детского счастья в семье: составляющие известны, но используют их не все

Психотерапевт Никитина рассказала NewsInfo о важных для счастья семейных ценностях.

Читать полностью » Специалисты объяснили, как правильно дезинфицировать губку для мытья посуды сегодня в 14:56
Губка как новая: что сделать, чтобы она не превратилась в рассадник бактерий

Как очистить губку от бактерий, вернуть ей свежесть и продлить срок службы вдвое: простые методы, которые помогут сохранить чистоту и здоровье всей семьи.

Читать полностью » Названы простые способы поддерживать чистоту на кухне каждый день сегодня в 13:54
Чистая кухня без усилий: 5 хитростей, которые сэкономят время и нервы

Пять простых приёмов, которые помогут поддерживать идеальную чистоту на кухне без ежедневных марафонов уборки и дорогих средств.

Читать полностью »

Новости
Наука
Nutrients: фиолетовые пигменты растений активируют защитные механизмы организма
Наука
Брайан: в Шотландии обнаружен клад с 500 бронзовыми предметами, обработанными особым способом
Культура и шоу-бизнес
Виктория Бекхэм рассказала о травле в школе и сложностях с учёбой
Садоводство
Осенняя подготовка сада и огорода: как улучшить почву и защитить растения от морозов
Авто и мото
В Европе за неправильную обувь за рулём вводятся штрафы до 200 евро — Саймон Уильямс
Еда
Мясо в духовке будет с корочкой, если разместить кусочки на решётке с поддоном
Питомцы
Гималайская кошка унаследовала характер персидской и окрас сиамской породы
Технологии
Microsoft подтвердила ошибки входа в Windows 11 и Server 2025 после августовских патчей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet