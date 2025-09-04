Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ванная комната в минималистичном стиле
Ванная комната в минималистичном стиле
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:12

Всего 15 минут — и ванна сияет, как новая: вам поможет этот проверенный способ

Лимонная кислота и сода эффективно очищают эмаль ванны от известкового налета

Белоснежная ванна в реальности часто превращается в недостижимую мечту. Ведь мы пользуемся сантехникой ежедневно, а тщательно почистить её получается не всегда. В результате на поверхности эмали оседают следы жесткой воды, пыль, остатки моющих средств. Через несколько дней появляются рыжие разводы и серые пятна, которые портят вид. Но регулярный уход избавит вас от изнуряющих попыток отмыть налет и вернёт ванне сияющий блеск.

Ежедневные мелочи, которые работают

Чтобы грязь не скапливалась, достаточно пары простых действий. После каждого купания можно быстро пройтись по поверхности губкой с чайной ложкой обычной соды. Если хочется пены, добавьте каплю шампуня. Такой способ полирует эмаль и мгновенно убирает свежий налет. Главное — не забывать после ополаскивания насухо вытирать ванну микрофиброй. Это предотвратит появление известкового камня.

Белизна: экспресс-очистка за 15 минут

Для чугунных и стальных ванн с эмалированным покрытием лучше всего работает хлорный отбеливатель. Белизна быстро возвращает поверхности белоснежность и заодно дезинфицирует. Однако применять её нужно правильно. Сначала увлажните ванну, затем смочите губку и нанесите средство на неё. "Жмакнув" губку, добейтесь появления пены и уже её распределите по поверхности. Через четверть часа останется лишь смыть остатки горячей водой. Наносить концентрат прямо на эмаль нельзя — при регулярном использовании он портит покрытие и истончает его.

Лимонная кислота против известкового налета

Жесткая вода — причина большинства пятен. Но бороться с ними можно без дорогих средств. Достаточно смешать пакетик лимонной кислоты и пару ложек соды, а затем распределить смесь по влажной ванне. Реакция начнется мгновенно: поверхность зашипит и начнет очищаться. Через минуту всё смывается водой. Этот метод щадящий, поэтому его можно использовать чаще, чем обработку хлоркой.

Как убрать ржавчину

Если на эмали появились рыжие разводы, подойдет смесь нашатырного спирта и перекиси водорода. Соедините 100 мл нашатыря и 50 мл перекиси, аккуратно перемешайте и нанесите губкой на пятна. Через 15 минут смойте водой. Работать лучше в маске и при открытой вентиляции — запах у смеси резкий.

Сложные случаи: скипидар и горчица

Когда пятна не берутся ничем, можно использовать необычный состав: сухую горчицу и скипидар. Смешайте порошок с жидкостью до густой кашицы и нанесите на загрязнения. Через 20 минут смойте всё горячей водой. Несмотря на эффективность, запах у средства стойкий, поэтому помещение придётся долго проветривать.

Кальцинированная сода для застарелой грязи

Иногда обычные методы не справляются. Тогда поможет смесь из стирального порошка, кальцинированной соды, небольшого количества Белизны и уксуса. Получившуюся массу нанесите на загрязнения и оставьте на полчаса. После этого смойте губкой или щеткой. Такой состав справляется даже с многослойным налетом.

Особенности акриловых ванн

С акрилом нужно обращаться особенно бережно: он легко царапается и не терпит агрессивной химии. Хлор, скипидар, щелочи и кислоты оставят на поверхности повреждения. Для ухода достаточно мягкой губки и геля для посуды или хозяйственного мыла. После каждого использования акриловую ванну стоит промывать и вытирать насухо. Для дезинфекции можно разводить Белизну с водой в пропорции 1:2 или протирать уксусом. Если появились пятна, подойдет кашица из лимонной кислоты — её оставляют на четверть часа и смывают водой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Методы защиты комнатных растений от сухого воздуха отопительного сезона сегодня в 13:44

Тайна цветоводов: как сохранить листья свежими во время отопительного сезона

Зимой воздух в квартирах становится сухим из-за батарей. Рассказываем, как помочь растениям пережить отопительный сезон и сохранить их здоровыми.

Читать полностью » Подготовка комнатных растений к осеннему сезону в квартире сегодня в 12:42

Эти хитрости помогут комнатным растениям пережить осень без потерь

Осень приносит меньше света и тепла, и растениям нужно помочь адаптироваться. Рассказываем, как подготовить домашнюю зелень к новому сезону.

Читать полностью » ТОП-7 кухонных гаджетов, которые значительно сокращают время готовки сегодня в 11:55

Соседи ахнули: готовить стало намного приятнее благодаря этим гаджетам

Современные гаджеты помогают готовить быстрее и проще. Мы собрали семь устройств, которые реально экономят часы на кухне и делают процесс комфортным.

Читать полностью » Освещение для комнатных растений: лампы для дома сегодня в 11:41

Тайна розового света: как лампы помогают в выращивании комнатных растений

Освещение — ключ к здоровью комнатных растений. Рассказываем, какие лампы выбрать для квартиры и как правильно организовать подсветку дома.

Читать полностью » Современные лампы для выращивания зелени дома круглый год сегодня в 10:38

Современные лампы заставят зелень расти быстрее, чем вы думаете

Правильная подсветка помогает выращивать зелень дома круглый год. Разбираем, какие лампы выбрать и как организовать освещение в квартире.

Читать полностью » Выращивание пряных трав на подоконнике как кулинарный эксперимент сегодня в 9:34

Соседи ахнут, когда вы достанете свежий базилик прямо с подоконника

Пряные травы на подоконнике — это не только зелёный декор, но и свежий вкус на кухне. Рассказываем, какие травы выращивать и как их использовать.

Читать полностью » Варианты организации полива комнатных растений во время отпуска сегодня в 8:32

Уехал в отпуск на месяц, а цветы напитаны влагой: секрет, который знают не все

Отпуск и растения редко совпадают. Рассказываем, как организовать полив в отсутствие хозяина и какие цветы спокойно переживут несколько недель без ухода.

Читать полностью » Организация мини-огорода в квартире на круглый год сегодня в 7:29

Соседи ахнут, когда увидят ваш зелёный огород прямо на подоконнике

Мини-огороды на подоконнике — это возможность выращивать зелень и травы круглый год. Рассказываем, какие растения выбрать по сезонам и как всё организовать.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врачи назвали самый доступный способ лечения ОРВИ
Дом

Эксперты объяснили, почему ультразвуковые отпугиватели не помогают от мышей
Наука и технологии

Археологи обнаружили римские артефакты в доисторических гробницах на Сардинии
Авто и мото

Перекупщик раскрыл риски покупки подержанного автомобиля через интернет
Красота и здоровье

Кардиолог объяснила, почему нельзя пить кофе сразу после сна
Туризм

Посольство Бельгии заявило о готовности возобновить выдачу туристических виз россиянам
Спорт и фитнес

Арбалетный спорт: история, правила и достижения российских спортсменов
Наука и технологии

Археологи обнаружили египетскую статуэтку бога Патайкоса в гробнице Коммагены в Турции
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet