Всего 15 минут — и ванна сияет, как новая: вам поможет этот проверенный способ

Белоснежная ванна в реальности часто превращается в недостижимую мечту. Ведь мы пользуемся сантехникой ежедневно, а тщательно почистить её получается не всегда. В результате на поверхности эмали оседают следы жесткой воды, пыль, остатки моющих средств. Через несколько дней появляются рыжие разводы и серые пятна, которые портят вид. Но регулярный уход избавит вас от изнуряющих попыток отмыть налет и вернёт ванне сияющий блеск.

Ежедневные мелочи, которые работают

Чтобы грязь не скапливалась, достаточно пары простых действий. После каждого купания можно быстро пройтись по поверхности губкой с чайной ложкой обычной соды. Если хочется пены, добавьте каплю шампуня. Такой способ полирует эмаль и мгновенно убирает свежий налет. Главное — не забывать после ополаскивания насухо вытирать ванну микрофиброй. Это предотвратит появление известкового камня.

Белизна: экспресс-очистка за 15 минут

Для чугунных и стальных ванн с эмалированным покрытием лучше всего работает хлорный отбеливатель. Белизна быстро возвращает поверхности белоснежность и заодно дезинфицирует. Однако применять её нужно правильно. Сначала увлажните ванну, затем смочите губку и нанесите средство на неё. "Жмакнув" губку, добейтесь появления пены и уже её распределите по поверхности. Через четверть часа останется лишь смыть остатки горячей водой. Наносить концентрат прямо на эмаль нельзя — при регулярном использовании он портит покрытие и истончает его.

Лимонная кислота против известкового налета

Жесткая вода — причина большинства пятен. Но бороться с ними можно без дорогих средств. Достаточно смешать пакетик лимонной кислоты и пару ложек соды, а затем распределить смесь по влажной ванне. Реакция начнется мгновенно: поверхность зашипит и начнет очищаться. Через минуту всё смывается водой. Этот метод щадящий, поэтому его можно использовать чаще, чем обработку хлоркой.

Как убрать ржавчину

Если на эмали появились рыжие разводы, подойдет смесь нашатырного спирта и перекиси водорода. Соедините 100 мл нашатыря и 50 мл перекиси, аккуратно перемешайте и нанесите губкой на пятна. Через 15 минут смойте водой. Работать лучше в маске и при открытой вентиляции — запах у смеси резкий.

Сложные случаи: скипидар и горчица

Когда пятна не берутся ничем, можно использовать необычный состав: сухую горчицу и скипидар. Смешайте порошок с жидкостью до густой кашицы и нанесите на загрязнения. Через 20 минут смойте всё горячей водой. Несмотря на эффективность, запах у средства стойкий, поэтому помещение придётся долго проветривать.

Кальцинированная сода для застарелой грязи

Иногда обычные методы не справляются. Тогда поможет смесь из стирального порошка, кальцинированной соды, небольшого количества Белизны и уксуса. Получившуюся массу нанесите на загрязнения и оставьте на полчаса. После этого смойте губкой или щеткой. Такой состав справляется даже с многослойным налетом.

Особенности акриловых ванн

С акрилом нужно обращаться особенно бережно: он легко царапается и не терпит агрессивной химии. Хлор, скипидар, щелочи и кислоты оставят на поверхности повреждения. Для ухода достаточно мягкой губки и геля для посуды или хозяйственного мыла. После каждого использования акриловую ванну стоит промывать и вытирать насухо. Для дезинфекции можно разводить Белизну с водой в пропорции 1:2 или протирать уксусом. Если появились пятна, подойдет кашица из лимонной кислоты — её оставляют на четверть часа и смывают водой.