Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Современная ванная
Современная ванная
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:06

Ваша ванная выглядит чистой? Проверьте — микробы думают иначе

Эколог Наталья Еремина рекомендовала использовать уксус и соду для уборки ванной

Ванная — одно из самых посещаемых помещений дома. Именно здесь чаще всего накапливаются влага, бактерии и налёт. Чтобы она оставалась свежей и гигиеничной, важно регулярно проводить уборку и соблюдать простые правила ухода. Чистая ванная не только приятна глазу — она напрямую влияет на здоровье семьи и создаёт ощущение уюта во всём доме.

Чистая ванная — залог здоровья и уюта

Когда в ванной чисто, снижается риск размножения микробов, грибка и плесени. Это особенно важно, ведь именно здесь мы ухаживаем за собой, моем руки и расслабляемся после тяжёлого дня. Аккуратная ванная также формирует ощущение порядка в доме: когда там свежо и просторно, поддерживать чистоту в остальных комнатах становится легче.

5 советов для безупречной чистоты

1. Избавьтесь от лишнего

Первое, с чего стоит начать, — это расхламление. Переберите полки и выбросьте просроченные лекарства, старую косметику, пустые тюбики и ненужные аксессуары. Замените старые полотенца и коврики, если они потеряли вид.

Разделите предметы по категориям: косметика, бытовая химия, средства личной гигиены. Используйте контейнеры, корзины и органайзеры, чтобы всё имело своё место. Так вы не только сэкономите время при уборке, но и сохраните порядок надолго.

2. Чистим раковину, зеркала и столешницу

Эти поверхности загрязняются быстрее всего. Используйте мягкое чистящее средство или смесь соды с водой, чтобы удалить налёт от мыла и зубной пасты. Не забывайте о кранах — на них оседают капли воды и известковый налёт.

Для зеркал идеально подойдёт раствор уксуса с водой. Он убирает разводы и придаёт блеск. После протирания насухо поверхность останется кристально чистой.

3. Уделите внимание унитазу

Это зона, где гигиена особенно важна. Раз в несколько дней обрабатывайте внутреннюю часть чаши чистящим средством, используя щётку. Наружные поверхности — крышку, сиденье, бак и особенно кнопку смыва — протирайте дезинфицирующими салфетками.

"Регулярная уборка унитаза предотвращает не только неприятные запахи, но и распространение бактерий", — подчеркнула эксперт по санитарной гигиене Ольга Гусева.

4. Не забывайте про душ и ванну

Здесь быстро скапливаются мыльный налёт и плесень. Используйте специальные средства для кафеля и стекла, а также щётку или губку для швов. После каждого душа протирайте стены и двери стеклочистителем или просто сухим полотенцем — это поможет избежать разводов и грибка.

Если между плитками появился тёмный налёт, смешайте соду с уксусом и нанесите смесь на швы. Через несколько минут протрите щёткой и смойте водой — плитка снова засияет.

5. Поддерживайте порядок регулярно

Лучше тратить 10 минут в день, чем устраивать "генеральную уборку" раз в месяц. Составьте график:

• понедельник — раковина и зеркало;
• среда — ванна и душевая зона;
• пятница — унитаз и пол;
• воскресенье — смена полотенец и ковриков.

Такой режим помогает сохранять чистоту без стресса.

Натуральные способы уборки

Если вы предпочитаете экологичные решения, многие бытовые загрязнения можно убрать подручными средствами.

Пищевая сода

Универсальный чистящий порошок, который безопасен и эффективен. Сода отлично справляется с налётом, жировыми пятнами и неприятными запахами. Насыпьте немного на губку, протрите поверхность и смойте водой. Для сложных загрязнений сделайте пасту из соды и воды и оставьте на несколько минут.

Лимон

Кислота лимона растворяет известковый налёт и придаёт блеск металлическим деталям. Разрежьте фрукт пополам и протрите смесители, раковину и кафель. Аромат цитруса надолго освежит воздух, не оставляя химического запаха.

Уксус

Идеален для удаления следов воды, мыла и плесени. Смешайте уксус с водой в равных частях и обработайте зеркала, кафель и стеклянные поверхности. Можно замочить в уксусе душевую лейку или кран — через час известковый налёт исчезнет.

"Натуральные средства не только безопасны для здоровья, но и продлевают срок службы сантехники", — отметила эколог Наталья Еремина.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Использовать одно и то же полотенце для рук и лица.
Последствие: Распространение бактерий и раздражение кожи.
Альтернатива: Разделяйте полотенца и меняйте их каждые 2-3 дня.

Ошибка: Не проветривать ванную после душа.
Последствие: Появление плесени и затхлого запаха.
Альтернатива: Включайте вытяжку или открывайте дверь после купания.

Ошибка: Хранить косметику и лекарства в ванной.
Последствие: Влага портит состав и снижает эффективность средств.
Альтернатива: Перенесите аптечку и косметику в спальню или коридор.

Плюсы и минусы регулярной уборки ванной

Плюсы Минусы
Гигиеничное пространство и свежий воздух Требует систематичности
Долговечность сантехники Влажная уборка может занимать время
Приятный внешний вид Необходимость подбора средств
Профилактика плесени и грибка Нужно следить за вентиляцией

А что если…

А что если превратить уборку в привычку, а не обязанность? Включите музыку, установите таймер на 15 минут и воспринимайте процесс как ритуал ухода за домом. Через пару недель ванная будет радовать вас чистотой без лишних усилий.

Мифы и правда

Миф: Если ванная выглядит чистой, её не нужно дезинфицировать.
Правда: Микробы не видны глазом. Даже при видимой чистоте поверхности нужно регулярно обрабатывать.

Миф: Хлор — единственное эффективное средство.
Правда: Сода, уксус и лимон очищают не хуже и не вредят коже и дыханию.

Миф: Вытяжка справляется с влагой полностью.
Правда: После душа помещение нужно дополнительно проветривать, чтобы избежать конденсата.

FAQ

Как часто нужно убирать ванную?
Лёгкая уборка (раковина, унитаз, полки) — раз в неделю. Глубокая чистка с мытьём плитки и швов — примерно раз в месяц.

Как предотвратить появление плесени?
Проветривайте помещение, очищайте швы и используйте влагопоглотители. После душа протирайте поверхности насухо.

Как сохранить приятный запах?
Регулярно выбрасывайте мусор, мойте раковину и унитаз, ставьте аромадиффузор или используйте эфирные масла. Маленькая миска с содой поможет впитать запахи естественным способом.

3 интересных факта

  1. На кнопке смыва унитаза бактерий больше, чем на дверной ручке.

  2. Влажные коврики могут стать источником грибка уже через 3 дня.

  3. Регулярная чистка зеркал улучшает освещённость помещения на 15%.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дизайнеры объяснили, как оформить квартиру к Новому году в трендах 2025 года сегодня в 8:11
Главные новогодние тренды 2025: как украсить дом, чтобы он сиял, но не выглядел банально

Главные тренды новогоднего оформления 2025 года: цвета, идеи и экологичные решения, чтобы дом сиял, но оставался стильным и уютным.

Читать полностью » Эксперты объяснили, как сделать хай-тек основным стилем интерьера дома сегодня в 7:08
Хай-тек в интерьере: как сделать дом умным, стильным и вне времени

Хотите сделать дом современным и функциональным? Рассказываем, как применить хай-тек в интерьере и превратить жильё в пространство будущего.

Читать полностью » Дизайнеры назвали главные антитренды в интерьере 2025 года сегодня в 6:05
Главные интерьерные антитренды 2025: что срочно убрать из дома

В 2025 году в интерьере всё чаще говорят о тепле, индивидуальности и смысле. Рассказываем, какие решения устарели и что пришло им на смену.

Читать полностью » Дизайнеры рассказали, как использовать кирпичную стену в современном интерьере квартиры сегодня в 5:42
Кирпичные стены всё ещё в моде: почему дизайнеры не спешат от них отказываться

Кирпичная стена снова в моде, но теперь не только в стиле лофт. Узнайте, как использовать её в интерьере, чтобы добавить тепла, света и фактуры.

Читать полностью » Инструкция по уходу за пультами: частота чистки, безопасные средства и типичные ошибки пользователей сегодня в 4:50
Пульт грязнее унитаза: как правильно очистить главный источник микробов в доме

Пульты — одни из самых грязных предметов в доме. Рассказываем, как безопасно очистить их от микробов с помощью зубной щётки и салфетки, не повредив электронику.

Читать полностью » Мятная жвачка как альтернатива освежителям воздуха: бюджетный способ сохранить свежесть белья сегодня в 4:34
Мята вместо химии: секрет свежего аромата в шкафу за копейки

Хотите, чтобы одежда в шкафу благоухала без дорогих ароматизаторов? Обычная мятная жвачка поможет сохранить свежесть надолго. Узнайте, как правильно использовать этот простой и безопасный лайфхак.

Читать полностью » Рекомендации специалистов по правильной эксплуатации посудомоечных машин сегодня в 4:19
Посудомойка прослужит вдвое дольше: пять ошибок, которые совершают почти все хозяйки

Посудомоечная машина может служить десятилетиями, если за ней правильно ухаживать. Рассказываем, как чистить фильтр, предотвращать накипь и избавляться от запахов без лишних затрат.

Читать полностью » Рекомендации специалистов по правильной стирке и хранению постельных принадлежностей сегодня в 3:53
Чистое одеяло — крепкий сон: главные правила ухода, о которых забывают

Чистые подушки и одеяла — залог здорового сна. Узнайте, как ухаживать за ними правильно, чтобы избежать пыли, клещей и неприятных запахов, продлив срок службы ваших спальных принадлежностей.

Читать полностью »

Новости
Дом
Регулярная уборка кухни предотвращает рост бактерий и продлевает срок службы техники
Спорт и фитнес
Тренировки с собственным весом развивают силу и выносливость — данные спортивных экспертов
Красота и здоровье
Эксперт Амеш А. Адалья: упражнения на выносливость делают иммунную систему более эффективной
Питомцы
Кошек можно обучить команде "дай лапу" с помощью поощрения лакомством
Еда
Блины без возни утром: дрожжевое тесто готовится за ночь прямо в пакете
Спорт и фитнес
Недосып снижает эффективность тренировок и мешает росту мышц — исследование спортивных врачей
Садоводство
Фаукария и адромискус сохраняют декоративность при правильном уходе и покое — флорист Елена Дубровская
Авто и мото
Livan X3 Pro стал самым дешёвым китайским кроссовером 2025 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet