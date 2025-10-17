Баня не передаёт венерические инфекции — но врачи предупредили о другой скрытой опасности

Посещение бани или сауны традиционно ассоциируется с очищением и расслаблением. Однако у некоторых людей до сих пор возникают опасения: можно ли "подцепить" венерическую инфекцию в таких местах? Врач-дерматовенеролог Наира Бурханова в беседе с изданием UfaTime.ru объяснила, почему риск заражения половыми инфекциями в парилке фактически равен нулю, но предупредила о других опасностях, связанных с нарушением правил гигиены.

Венерические заболевания не передаются через баню

"Бани и сауны безопасны в контексте венерических инфекций, однако требуют соблюдения личной гигиены для предотвращения грибковых заболеваний и появления бородавок", — заключила врач-дерматовенеролог Наира Бурханова.

По словам специалиста, большинство венерических заболеваний — сифилис, гонорея, хламидиоз — передаются только при непосредственном контакте слизистых оболочек во время полового акта или при попадании заражённой крови и биологических жидкостей в кровоток другого человека.

"Передача сифилиса, гонореи или хламидиоза происходит либо через прямой контакт слизистых оболочек во время полового акта, либо когда кровь или сперма инфицированного человека попадает в кровоток", — пояснила врач.

Таким образом, заразиться в бане этими инфекциями невозможно. Высокая температура и влажность, характерные для таких помещений, губительно действуют на большинство возбудителей, а количество микробов на поверхностях недостаточно для инфицирования.

"Высокая температура и влажность в таких местах быстро уничтожают неустойчивые патогены", — добавила Бурханова.

Почему сохраняется риск грибковых инфекций

Хотя венерические заболевания не передаются в бане, другие патогены вполне могут чувствовать себя комфортно. Речь идёт о грибках и вирусах, которые более устойчивы к внешней среде.

Грибковые инфекции (дерматомикозы) легко передаются при контакте с поверхностями, где остаются частицы кожи заражённого человека: на полу, скамьях, ковриках и особенно в душевых. Эти микроорганизмы выживают даже при высокой влажности, если поверхность не обработана антисептиками.

Наиболее распространённые заболевания — эпидермофития стоп, руброфития, грибок ногтей и кандидоз кожи. Они проявляются зудом, шелушением, покраснением и трещинами между пальцами.

Опасность вируса папилломы человека (ВПЧ)

Бурханова отмечает, что к группе рисков относится и вирус папилломы человека (ВПЧ). Этот патоген может сохраняться на влажных поверхностях и передаваться контактно-бытовым способом — при использовании чужих полотенец или мочалок, а также при сидении на лавках без подстилки.

ВПЧ вызывает бородавки и папилломы, а некоторые его штаммы — даже онкологические заболевания. Поэтому в общественных банях крайне важно строго соблюдать личную гигиену.

Как защититься: советы врача

Врач советует придерживаться простых, но эффективных правил, которые помогут избежать любых инфекций:

Используйте личные резиновые тапочки. Это барьер между кожей и поверхностью пола, где могут находиться грибки. Берите только свои полотенца, мочалки и средства гигиены. Даже кратковременный контакт с чужими вещами может стать источником заражения. Примите душ до и после парной. Это поможет смыть возможные микроорганизмы с кожи. Не садитесь на голые поверхности. Используйте одноразовые подстилки или личное полотенце. Следите за состоянием кожи. Если появились зуд, трещины или шелушение — обратитесь к дерматологу.

Такие меры просты, но позволяют полностью исключить бытовое заражение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать общие мочалки или полотенца.

Последствие: заражение грибковыми инфекциями или ВПЧ.

Альтернатива: брать только личные средства гигиены и хранить их в отдельном пакете. Ошибка: ходить босиком по полу парной или душевой.

Последствие: риск подхватить грибок стопы.

Альтернатива: надевать резиновые тапочки и тщательно мыть ноги после посещения. Ошибка: садиться без подстилки на лавки и лежаки.

Последствие: контакт с вирусами и бактериями на поверхностях.

Альтернатива: использовать личное полотенце или одноразовую салфетку.

Плюсы и минусы посещения бани