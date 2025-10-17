Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:52

Баня не передаёт венерические инфекции — но врачи предупредили о другой скрытой опасности

Наира Бурханова: венерические заболевания не передаются через баню или сауну

Посещение бани или сауны традиционно ассоциируется с очищением и расслаблением. Однако у некоторых людей до сих пор возникают опасения: можно ли "подцепить" венерическую инфекцию в таких местах? Врач-дерматовенеролог Наира Бурханова в беседе с изданием UfaTime.ru объяснила, почему риск заражения половыми инфекциями в парилке фактически равен нулю, но предупредила о других опасностях, связанных с нарушением правил гигиены.

Венерические заболевания не передаются через баню

"Бани и сауны безопасны в контексте венерических инфекций, однако требуют соблюдения личной гигиены для предотвращения грибковых заболеваний и появления бородавок", — заключила врач-дерматовенеролог Наира Бурханова.

По словам специалиста, большинство венерических заболеваний — сифилис, гонорея, хламидиоз — передаются только при непосредственном контакте слизистых оболочек во время полового акта или при попадании заражённой крови и биологических жидкостей в кровоток другого человека.

"Передача сифилиса, гонореи или хламидиоза происходит либо через прямой контакт слизистых оболочек во время полового акта, либо когда кровь или сперма инфицированного человека попадает в кровоток", — пояснила врач.

Таким образом, заразиться в бане этими инфекциями невозможно. Высокая температура и влажность, характерные для таких помещений, губительно действуют на большинство возбудителей, а количество микробов на поверхностях недостаточно для инфицирования.

"Высокая температура и влажность в таких местах быстро уничтожают неустойчивые патогены", — добавила Бурханова.

Почему сохраняется риск грибковых инфекций

Хотя венерические заболевания не передаются в бане, другие патогены вполне могут чувствовать себя комфортно. Речь идёт о грибках и вирусах, которые более устойчивы к внешней среде.

Грибковые инфекции (дерматомикозы) легко передаются при контакте с поверхностями, где остаются частицы кожи заражённого человека: на полу, скамьях, ковриках и особенно в душевых. Эти микроорганизмы выживают даже при высокой влажности, если поверхность не обработана антисептиками.

Наиболее распространённые заболевания — эпидермофития стоп, руброфития, грибок ногтей и кандидоз кожи. Они проявляются зудом, шелушением, покраснением и трещинами между пальцами.

Опасность вируса папилломы человека (ВПЧ)

Бурханова отмечает, что к группе рисков относится и вирус папилломы человека (ВПЧ). Этот патоген может сохраняться на влажных поверхностях и передаваться контактно-бытовым способом — при использовании чужих полотенец или мочалок, а также при сидении на лавках без подстилки.

ВПЧ вызывает бородавки и папилломы, а некоторые его штаммы — даже онкологические заболевания. Поэтому в общественных банях крайне важно строго соблюдать личную гигиену.

Как защититься: советы врача

Врач советует придерживаться простых, но эффективных правил, которые помогут избежать любых инфекций:

  1. Используйте личные резиновые тапочки. Это барьер между кожей и поверхностью пола, где могут находиться грибки.

  2. Берите только свои полотенца, мочалки и средства гигиены. Даже кратковременный контакт с чужими вещами может стать источником заражения.

  3. Примите душ до и после парной. Это поможет смыть возможные микроорганизмы с кожи.

  4. Не садитесь на голые поверхности. Используйте одноразовые подстилки или личное полотенце.

  5. Следите за состоянием кожи. Если появились зуд, трещины или шелушение — обратитесь к дерматологу.

Такие меры просты, но позволяют полностью исключить бытовое заражение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: использовать общие мочалки или полотенца.
    Последствие: заражение грибковыми инфекциями или ВПЧ.
    Альтернатива: брать только личные средства гигиены и хранить их в отдельном пакете.

  2. Ошибка: ходить босиком по полу парной или душевой.
    Последствие: риск подхватить грибок стопы.
    Альтернатива: надевать резиновые тапочки и тщательно мыть ноги после посещения.

  3. Ошибка: садиться без подстилки на лавки и лежаки.
    Последствие: контакт с вирусами и бактериями на поверхностях.
    Альтернатива: использовать личное полотенце или одноразовую салфетку.

Плюсы и минусы посещения бани

Плюсы Минусы
Улучшает кровообращение и обмен веществ Повышенная влажность создаёт условия для грибков
Способствует расслаблению и снятию стресса При несоблюдении гигиены возможны кожные инфекции
Полезна для дыхательной системы Противопоказана при сердечно-сосудистых заболеваниях
Помогает вывести токсины и укрепить иммунитет Требует внимательного отношения к чистоте

Мифы и правда о бане и инфекциях

  1. Миф: венерические болезни можно подхватить на скамье или в бассейне.
    Правда: вирусы, вызывающие такие инфекции, быстро погибают при высокой температуре и влажности.

  2. Миф: грибок появляется только у людей с низким иммунитетом.
    Правда: заразиться может любой, если нарушать гигиену.

  3. Миф: горячий пар убивает все микробы.
    Правда: грибки и ВПЧ более устойчивы и могут выживать даже при кратковременном воздействии высоких температур.

А что если появились симптомы?

Если после посещения сауны вы заметили шелушение кожи, зуд, покраснение или бородавки, не стоит заниматься самолечением. Не все кожные проявления безобидны: грибковые инфекции и ВПЧ требуют разного подхода.

Дерматолог подберёт лечение — от противогрибковых мазей до антивирусных препаратов. Важно не тянуть: чем раньше начать терапию, тем быстрее исчезнут симптомы и меньше риск заразить других.

Как выбрать безопасную баню

  1. Обратите внимание на чистоту помещения и наличие дезинфицирующих средств.

  2. Узнайте, как часто проводится санитарная обработка.

  3. Предпочитайте бани с индивидуальными кабинками и душевыми.

  4. Избегайте заведений, где нет одноразовых подстилок или видна плесень на стенах.

Хорошие заведения соблюдают санитарные нормы, используют специальные моющие растворы и регулярно дезинфицируют пол, скамьи и бассейны.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли подхватить сифилис или гонорею через бассейн?
Нет, эти инфекции передаются только половым путём.

Почему после сауны появляется зуд между пальцами?
Скорее всего, это грибковое поражение кожи. Следует обратиться к дерматологу.

Поможет ли антисептик после сауны?
Да, можно обработать кожу антисептическим спреем, но это не заменяет душ и личную гигиену.

Стоит ли идти в баню с бородавками?
Нет, лучше сначала пройти лечение, чтобы не заразить других посетителей.

