Липкие и быстро теряющие вид: как не ошибиться с выбором шторки для ванны

Шторка для ванны — это не просто аксессуар, который помогает сделать уборку проще. Она выполняет важные функции, такие как защита от воды, создание уюта и даже преобразование интерьера. Однако выбрать правильную шторку не так уж просто. Если она будет липнуть к телу или пропускать воду, то польза от неё будет минимальной. Разберём, какие шторки лучше всего справляются с этими задачами и прослужат вам долго.

Виды шторок для ванны

1. Клеёнчатые шторки

Клеёнчатые шторки — самые доступные, но и самые недолговечные. Они изготавливаются из различных материалов, таких как полиэтилен, PEVA, силикон и другие.

Полиэтилен (PE) — самый дешёвый вариант (500-700 рублей), который быстро теряет свой вид, липнет к телу и плохо удерживает воду. Обычно такие шторки служат не более года.

PEVA (полиэтиленвинилацетат) — более качественная смесь полиэтилена и этиленвинилацетата. Такие шторки стоят от 800 до 1500 рублей и служат до 2-3 лет при бережном уходе. Они не шуршат и не имеют неприятного запаха.

Силикон — гибкий и водоотталкивающий материал, который прослужит до 3 лет. Силиконовые шторки удобны в уходе и более устойчивы к плесени и грибку. Цена — от 1500 до 3000 рублей.

Минусы: часто оставляют разводы и пятна, могут покрыться плесенью при недостаточном уходе.

2. Текстильные шторки

Текстильные шторы состоят в основном из хлопка или льна с добавлением полиэстера. Это вариант более долговечный и эстетичный.

Тканевые шторки быстро сохнут и не выцветают, если в составе есть полиэстер.

Некоторые модели пропитаны тефлоном, что значительно увеличивает их влагостойкость, но при частой стирке тефлоновое покрытие стирается.

Преимущества: хорошо защищают от воды, не липнут к телу благодаря утяжелителю в нижней части шторки, служат 3-5 лет.

Минусы: требуют регулярного ухода, и после длительного использования могут покрыться плесенью или стать липкими.

3. Стеклянные и пластиковые шторки

Если вы хотите максимальную долговечность и стиль, стеклянные и пластиковые шторки — это лучший выбор.

Стеклянные шторки — долговечны, могут служить до 50 лет. Они легко моются, но требуют тщательного ухода. Цена варьируется от 15 000 до 40 000 рублей.

Пластиковые шторки — стоят гораздо дешевле (4000-12 000 рублей), но со временем могут покрыться царапинами и потускнеть. Это удобный и экономичный вариант.

Преимущества: долговечность, экологичность, минимализм.

Минусы: высокая цена, сложность монтажа и ухода.

Как выбрать размер шторки?

Выбор правильного размера шторки — важный момент. Шторка должна быть немного шире длины вашей ванны, чтобы она плотно закрывала пространство и не оставляла зазоров.

Стандартные размеры шторок — 180×180 см, 180×200 см, 200×200 см. Они подойдут для большинства ванных комнат.

Нестандартные модели (например, 200×220 см и 200×240 см) подойдут, если ванна стоит не у стены и необходимо закрывать её с нескольких сторон.

Для пластиковых и стеклянных шторок размеры подбираются по длине ванны и высоте. Важно точно измерить расстояние от края ванны до потолка, чтобы шторка не была слишком короткой.

Что нужно учитывать при монтаже?

Не забывайте о надёжности креплений. Если в доме есть дети, обязательно убедитесь, что карниз и шторка крепятся прочным способом, чтобы избежать травм.

Советы по уходу за шторками

Клеёнчатые шторки можно мыть под струёй воды, но их нельзя стирать в машине — они могут порваться.

Текстильные шторы можно стирать в машинке, но не часто, чтобы не потерять их водоотталкивающие свойства.

Стеклянные и пластиковые шторки требуют регулярного протирания от мыльных пятен и налётов.

Какую шторку выбрать?